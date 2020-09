--Abren fuego federación y estado --Se suman gobernadores y alcaldes --CTM, a impugnar Ley de Transporte

MAÑANERA.- Si antier el presidente Andrés Manuel López Obrador se llevó casi toda la rueda de prensa mañanera para abordar el tema de la presa La Boquilla, ayer de plano le dedicó toda su atención a este asunto, para explicar el pago del Tratado Internacional de Aguas y reiterar que el conflicto es meramente político-electoral, para acometer de nuevo en contra de quienes considera son los principales manipuladores de la problemática.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

MAÑANERA I.- Su llegada al foro de la rueda de prensa mañanera, acompañado de la directora de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, dio la pista para saber cuál era el tema de la preocupación presidencial, para de inmediato iniciar con la repetitiva explicación de la funcionaria federal, que al parecer sólo satisface a su jefe y que no despeja las dudas de los productores chihuahuenses, que quieren saber qué se ha hecho con algunos millones de metros cúbicos de agua utilizados supuestamente para abonar al Tratado, de los que hasta ahora no hay explicación transparente de la Conagua, según lo manifiestan los usuarios.

ESTRATEGIAS.- Por su parte el gobernador dio a conocer que el jueves se reunió con representantes de los módulos de los tres distritos de riego, 05, 90 y 113, con el propósito de analizar y realizar una serie de acciones jurídicas, incluso del ámbito internacional, así como de índole social, político y de comunicación; en una ruta conjunta de la autoridad estatal con los productores, para convocar a todos los sectores de la sociedad a establecer un acuerdo de unidad en torno al conflicto del agua, para hacer rectificar al gobierno federal.

DIÁLOGO.- Lo anterior, se dijo, es un gran acuerdo que excluye manifestaciones que puedan afectar a terceros y desde luego pacíficas, se aclaró, entre las que se encuentra el llevar sus propuestas hasta la Ciudad de México, ante lo que Corral Jurado llamó la cancelación en los hechos de la vía de la negociación de parte del gobierno federal, que establecía como condicionante para desarrollar una mesa de trabajo, permitir el pago de la cuota a los Estados Unidos y entonces dialogar.

COLAPSO.- La insistencia del presidente López Obrador, de ver el conflicto sólo con un enfoque político-electoral y minimizarlo de esa manera, no resuelve las demandas de los productores a quienes sólo se les dice que el actual ciclo de riego está asegurado, sin embargo la problemática, según la plantean los agricultores, está en que no se tendrá una reserva de agua para 2021, lo que puede significar un colapso para el sector y que es algo que el gobierno federal no advierte o no quiere ver.

TENSIÓN.- Por lo pronto, durante la mañanera se notó que se intensificó la tensión entre la Presidencia de la República y el gobierno del estado, que nuevamente respondió, en esta ocasión, a través de los titulares Desarrollo Rural y de la Junta Central de Agua y Saneamiento, a los señalamientos de la titular de Conagua y del presidente; mientras tanto, los productores continuaban hasta ayer por la tarde en posesión de las instalaciones de la presa La Boquilla y a la espera de un posible desalojo, por la concentración de efectivos de la Guardia Nacional en la zona.

RESPALDO.- Algo muy significativo que ocurrió ayer es que a la defensa del agua de Chihuahua se sumó el apoyo de los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, quienes a través de un documento exigieron al Gobierno de la República respeto a la soberanía estatal y demandaron el diálogo y la negociación con los productores chihuahuenses.

RESPALDO.- Entre los firmantes están: los mandatarios de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Durango, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Llamó la atención el respaldo de estas últimas tres entidades que también son aportantes al pago del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y en cierta medida beneficiarias del agua de Chihuahua.

ALCALDES.- Por cierto, también alcaldes de la región centro-sur del estado se sumaron a la defensa de La Boquilla, y hay que decirlo, han sido el diputado Jesús Valenciano del PAN y el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, quienes han encabezado la defensa de esta importante presa para la entidad.

ALCALDES I.- Entre los alcaldes que aseguran estarán en el campo de batalla y pondrán el pecho de frente, de ser necesario, se encuentran: el de Delicias, Eliseo Compeán; Marcos Chávez de Jiménez; Adolfo Trillo, de La Cruz; Jaime Ramírez, de San Francisco de Conchos; Aidé López, de Saucillo; José Ramírez, de Rosales; Angélica Luján, de Julimes; Ismael Pérez, de Meoqui, así como de los seccionales de La Boquilla, Las Varas y Lázaro Cárdenas.

ALCALDES II.- De entrada los agricultores solicitaron a dichos gobiernos municipales que se programen, para que se anoten en las guardias de 24 horas, de 5 pm a 5 pm, que se vayan a La Boquilla preparados para cualquier acción, con chamarra y lonche, pues ahora les piden hacer patria y defender el agua del embate enemigo, así le han llamado ya al gobierno de la 4T y/o Guardia Nacional.

TRANSPORTE.- En otro orden de ideas, quienes no desistirán en contra de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua son los transportistas concesionarios, adscritos la mayoría de ellos a la CTM, quienes ayer a través de uno de sus líderes, Francisco “el Güero” Lozoya, acudieron a interponer una queja en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues califican como arbitraria la intención del gobierno del estado de cancelar 600 concesiones.

AMPARO.- Dicha cancelación se debe a que las rutas no están operando, pues quedaron fuera de la troncal Metrobús Chihuahua. Ante esta disposición, los concesionarios decidieron además interponer amparos ante un juez federal, y solicitan que se revoque la nueva Ley de Transporte que avala, entre otros puntos, el retiro de concesiones, lo que ha afectado el patrimonio familiar de 600 familias, ya que era su única fuente de ingresos, así lo han asegurado.