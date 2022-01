--Abusan de la modalidad virtual en el Congreso --Bonilla abre la cartera de apoyos a las Mipymes

MENSAJE.- Vale la pena leer el mensaje que publicó en su Twitter el diputado federal del PAN, Mario Mata, respecto de los ataques vertidos por Javier Corral Jurado en contra de la gobernadora María Eugenia Campos, a propósito de los cuestionamientos por la doble nacionalidad del ex mandatario. Según subrayó el legislador, sabe de lo que habla.

RIESGOS.- Al enmarcar que en el partido, siempre prefieren correr los riesgos de la democracia que ser agachones, Mata Carrasco recordó que él trabajó en el gobierno de Corral, coordinó la campaña interna de Gustavo Madero en la región de Delicias y fue el primero en levantar la mano a Maru Campos como su candidata, al día siguiente de la contienda interna.

VICTORIA.- “Hice campaña constitucional del brazo de ella y obtuvimos una ventaja muy sobresaliente en el V Distrito. Es y seguirá siendo mi gobernadora y tiene todo mi apoyo incondicional”, destacó al lamentar la publicación de Javier Corral.

VÍAS.- El ex alcalde de Delicias y ex presidente de la JMAS capitalina, reflexionó que la política es un camino difícil de transitar en las tres vías (alcalde, gobernador y presidente de la República), pues hay que aprender “a no ser” en algún punto y sobre todo, callar.

SILENCIO.- Así remató el legislador: “Simplemente pedirle silencio y dejar que el tiempo, la historia, haga su trabajo de juicio; usted tuvo su oportunidad, es duro pero nunca se equivoca y nos pone a cada quien en su lugar”. A decir de los propios panistas, fue quizá el mensaje más sobrio y prudente, de todos los que se emitieron, la mayoría en el tono de lo que critican, en defensa de la gobernadora.

***

INFORMALIDAD.- Ayer se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Congreso del Estado, la cual por el color del semáforo epidemiológico se llevó a cabo de manera virtual. Por ello, cada diputado se conectaría desde su oficina o su casa pero hubo quienes lo hicieron de su automóvil o de una cafetería. De plano.

RECLAMO.- En consecuencia, varios congresistas mostraron su descontento y pidieron seriedad a los miembros del Poder Legislativo, durante cada sesión, así se realicen a través de dispositivos electrónicos.

RECLAMO II.- Según trascendió, una de las señaladas fue la diputada emecista Ilse América García Soto, quien no se supo exactamente en qué lugar se encontraba pero entre los chats de los legisladores, apostaron doble contra sencillo a que estaba en un café.

VERSUS.- A miles de trabajadores se les pide que acudan presencialmente a su centro laboral, con todo y la cuarta ola de contagios y apelando a cuidados como el cubrebocas, el gel y la sana distancia, de modo que los funcionarios del Congreso del Estado están en una situación privilegiada y lo menos que se espera es rigor ejecutivo y respeto al poder que representan.

PLENO.- Si bien, la modalidad virtual es para evitar estén todos en el Pleno, algunos abusan y aprovechan las horas de sesión para acudir a encuentros sociales, manejar, viajar, etc. Cabe mencionar que la sesión de ayer fue extraordinaria y sólo una vez a la semana sesiona la diputación permanente.

***

APOYOS.- El alcalde capitalino Marco Bonilla, ayer dio el banderazo de salida al programa “Chihuahua Reactiva”, que dispersará 12.5 millones de pesos en créditos a micro, pequeñas y medianas empresas con una tasa de interés de 0.75% a pagar en un año, con el fin de reactivar los negocios ante el freno parcial debido al incremento de contagios del Covid-19.

2020.- El esquema de operación de los apoyos se dio a conocer ante los socios de la Canaco en Chihuahua, comandada por Edibray Gómez. En el evento, Bonilla Mendoza recalcó que en la administración municipal de la ahora gobernadora Maru Campos, en el 2020 se puso en marcha la entrega de créditos cuando los comercios cerraron sus puertas debido a la contingencia sanitaria y el decreto del confinamiento.

MIPYMES.- Este año, aun cuando la pandemia no acaba de ser “domada” y no por ello se determinará otro cierre total, lo cierto es que las empresas recién empezaban a retomar sus operaciones, cuando los casos activos volvieron a repuntar a la par de los decesos y por ello, se retrocedió de amarillo a naranja en el semáforo epidemiológico. Una situación que preocupa al presidente municipal y aceleró la colocación de créditos para impulsar al sector más golpeado, el de los negocios familiares.

***

GIRA.- El alcalde de Parral, César Peña Valles tendrá una gira de trabajo el día de hoy en la capital del estado. Básicamente las actividades que encabezará se relacionan con gestiones para su municipio, lo cual no sorprende ya que en muchas ocasiones se le ha visto en la ciudad de Chihuahua, tocando puertas de las diferentes dependencias estatales para sacar adelante su cartera de obras y programas sociales.

SOLVENCIA.- Como se recordará, al iniciar los nuevos gobiernos, Peña Valles fue de los pocos presidentes municipales que tenían presupuesto para cerrar el año y no tuvo que pedir préstamos. Desde el principio, también se acercó a la gobernadora Maru Campos para conseguir el respaldo en planes relevantes así como pugnar por una mayor coordinación en materia de seguridad pública.

DEPORTE.- Hoy por ejemplo, sostendrá una reunión con Teporaca Romero, directora del Instituto Chihuahuense del Deporte, luego de que el miércoles pasado, la mandataria estatal diera a conocer el arranque del proyecto de la Universidad de Béisbol, que dirigirá el parralense Guillermo Armenta.

PRUEBAS.- Por cierto, la capital del mundo también se suma a las pruebas gratuitas para detectar Covid-19 entre sus ciudadanos, una oferta más que brindan en el la Zona Centro a todo aquel que desee aplicarse dicha prueba. Aparte de que recién se implementó la modalidad del auto-pago para el predial con el fin de evitar aglomeraciones.