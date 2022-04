--Adán Augusto, Maru y el breve espacio… --Le “leen la cartilla” a diputados azules

SEGOB.- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, siempre sí llegó primero a la capital del estado y en el Palacio de Gobierno, fue recibido por la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Ambos afables y corteses, incluso el funcionario fue capturado por las lentes periodísticas en un ambiente de amistad y confianza con la mandataria estatal.

SEGOB II.- Los temas que destacaron, al cabo de su plática privada, fue el sano manejo de las finanzas públicas, en lo cual la felicitó por ser buena administradora, luego de la forma en que recibió las arcas estatales.

TOP.- El funcionario celebró también la coordinación en materia de seguridad, lo cual sacó al estado del “top 3” de la violencia en el país. De paso, sostuvieron una reunión con la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, para evaluar los incendios forestales, que ya comenzaron y se incrementarán en las próximas semanas.

***

PRELUDIO.- El titular de Segob trae su propia agenda, pues en cuanto salió de Palacio de Gobierno se fue directo a Ciudad Juárez, aún así llegó retrasado para reunirse con los integrantes de Morena y de la 4T, tras lo cual dio inicio a la asamblea informativa sobre la reforma eléctrica.

MÚSCULO.- El ex gobernador de Tabasco, López Hernández vino a medir el músculo moreno y el encuentro fronterizo fue una prueba en la capacidad de movilizar a simpatizantes en la plaza.

CUENTAS.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, por ejemplo, movilizó casi a dos mil almas, muchos empleados municipales de confianza, quienes apenas salieron de su horario laboral y fueron a apoyar la actividad política de su jefe.

REVOCACIÓN.- Mientras que el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, hizo gala de un ejército de empleados federales, incluidos los servidores de la nación –total, ya acabaron las jornadas de vacunación— más otros dos mil simpatizantes de la 4T, mostrando que en Juárez no quedarán mal el domingo 10 de abril con la consulta popular sobre la revocación de mandato.

***

GASOLINAZO.- Más allá de la oposición, lo que sí podría opacar a la consulta y en especial en Juárez, será el “gasolinazo” que a partir de hoy situará el precio por litro de la Magna en unos 23 pesos, respecto de los 17 a 19 pesos en que fluctuaba.

SUBSIDIO.- El hecho de que hoy termine el subsidio al precio del combustible, de facto, sí movilizó desde ayer a cientos de juarenses, hasta paseños, pero para abarrotar las gasolineras y surtirse antes de que cambien los tarifarios, lo cual restará entusiasmo a muchos para ir a votar.

***

CARTILLA.- El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero Herrera, ya le leyó la cartilla a los legisladores albiazules, al advertirles que no pueden faltar a la sesión cuando se vote la reforma eléctrica, el próximo miércoles 13 de abril.

CARTILLA II.- Trascendió que les dijo, que si tienen pensado ausentarse sólo avisen para mandarles llamar a sus suplentes, es decir, deben estar todos y además votar en bloque, ya que si se ausentan o alguno palomeara la reforma, habrá sanciones por parte del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

PLENO.- Según la agenda, el próximo lunes retoman el análisis de esa reforma en San Lázaro, el 11 de abril se dictamina en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía así como la de Medio Ambiente y finalmente, en plenas vacaciones de Semana Santa, el 13 de abril subirá el dictamen al Pleno para llevar a cabo la votación.

***

JUVENIL.- Finalmente las panistas Sofía Díaz y Carolina Sotelo se registraron para contender por la Secretaría Municipal de Acción Juvenil del PAN. Del grupo de los “gaudinis”, las aspirantes llevaron a cabo su registro, acompañadas por decenas de jóvenes y no tan jóvenes. Todo indica que Sofía lleva la delantera pero se definirá en las urnas.

***

ALERTA.- La declaración vertida ayer por un supuesto ex trabajador de la Sección Octava del SNTE, a unos cuantos días de las elecciones, encendió las alertas en el magisterio chihuahuense ya que, o no hay límites para incurrir en bajezas o se incurre en la ilegalidad al no presentar formal denuncia.

VERSIÓN.- Según la versión que circuló entre los maestros, esa persona señaló al profesor Eduardo Zendejas, candidato a la Secretaría General de la Octava, por estar involucrado de alguna manera en el homicidio del ex funcionario de la JMAS, Alejandro Villarreal, lo cual más allá de la candidatura, molestó a la base magisterial por la falta de sustento.

VERGÜENZA.- Los docentes cuestionaron la falta de integridad para empañar el proceso electoral, ya que de lo contrario ese ex empleado debía haber ido a la Fiscalía y no usar las redes sociales para desprestigiar, lo cual en todos los equipos de campaña también preocupó.

RUIDO.- En la planilla del maestro Gabriel Faudoa, quien encabeza las preferencias en la Sección 42, según las encuestas, ya deben estarse preparando para alguna embestida, pues se considera que la estrategia proviene de los equipos sin expectativa de captar votos y que sólo pretenden meter ruido a la primera elección abierta en el SNTE.

***

VIAL.- Una de las críticas que le hicieron llegar al diputado priista Édgar Piñón, durante la presentación del exhorto para que los oficiales de Tránsito dejen de retener documentos oficiales por faltas viales, es que no pudo argumentar porque se enfocó sólo en Parral, sin incluir municipios que están dentro de la demarcación de su distrito.

VIAL II.- Y es que no sólo Parral se ha apegado a su autonomía en cuanto al reglamento vial, igual Santa Bárbara, Guachochi, Balleza y Guadalupe y Calvo, de la zona sur. Por ello, le recriminaron a Piñón que demostrara un ánimo partidista más que del bien común.

REGLAMENTO.- O bien, le faltó investigación, ya que en Parral se trabaja en un proyecto de reforma del reglamento, según consta en los documentos de la sesión de Cabildo número 33 de la pasada administración, cuando se turnó a revisión y que ahora, retomó el alcalde César Peña.