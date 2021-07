--Advierte Chela de lista traidores --Bienestar con cambios en puerta

OJO.- Muy interesante debió estar la plática, pero sobre todo la agenda acordada entre la gobernadora electa María Eugenia Campos y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.

2016.- Acorde con Nieto Castillo, se establecieron esquemas de colaboración para indagar sobre el lavado de dinero en el estado, así como en las denuncias que existen de desvíos de recursos para financiar campañas políticas en 2016.

***

OLVIDADOS.- Una gran parte del estado está prácticamente incendiándose y no por el fuego en los bosques sino por la inseguridad, en un punto tal que las corporaciones colgaron la placa y hay municipios sin policías. En ocasiones, son conteos hormiga de víctimas y en otras, las cifras sacuden la estadística pero la orden del día en la zona occidente y sur son los homicidios, las emboscadas de agentes, las desapariciones forzadas y las fosas clandestinas, acentuando el éxodo de familias y el temor de las autoridades locales.

REALIDAD.- Triste cierre de administración porque evidencia no sólo un olvido acumulado, además la indiferencia de los funcionarios estatales que ya ni salen en ruedas de prensa para proporcionar información y calmar a la ciudadanía, pues ya están contando los días.

***

EXPULSIÓN.- La excandidata del PRI a la gubernatura, Graciela Ortiz, regresó a Parral para agradecerle a sectores y militantes de su partido, el apoyo brindado durante el proceso electoral y le movió el tapete a los propios militantes, al arremeter contra los desleales y simuladores, a quienes advirtió, deben irse del PRI.

TRAIDORES.- Y es que Chela Ortiz apreció los votos destinados a ella y los demás candidatos del tricolor, sin embargo, sentenció que cuenta con una lista de ‘traidores’ con nombres, fechas y lugares.

***

LIMPIA.- Más de uno puso sus barbas a remojar ayer en Ciudad Juárez, después del discurso del alcalde electo, Cruz Pérez Cuéllar, quien dijo que prepara una limpia en la Dirección de Comercio, de la cual se anticipa que saldrá el director y todos los inspectores de la dependencia.

LIMPIA II.- El todavía senador, Pérez Cuéllar expuso que la idea es mejorar las condiciones con que se realizan las actividades comerciales, por principio de cuentas con espacios dignos y para rematar, sin una corrupción desbordada tanto en plazas comerciales y establecimientos formales como en tianguis y mercados populares, que no son pocos.

***

BIENESTAR.- Todo indica que esta semana o a más tardar la próxima, habrá nuevo(a) delegado(a) del Bienestar, tras la salida de Bertha Alcalde Luján, quien ya había anticipado del cambio y aclarado que la designación sería una decisión directa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

BIENESTAR II.- Se dice que el Jefe del Ejecutivo evalúa los siguientes perfiles: Deirdré Bazán y Pedro Torres, del equipo de Juan Carlos Loera; Avril Gómez, del grupo de Fernando Tiscareño; el diputado local Miguel Ángel Colunga, y los menos apuntan hacia el profesor Martín Chaparro, aún dirigente del partido. Las tribus sin embargo, quieren aprovechar para convencer al inquilino de Palacio Nacional, que volteen a ver a los mandos medios, ya que –según refieren— no estaría mal, una real reingeniería.

BIENESTAR III.- Aquellos que conocen las entrañas de la delegación destacan que no ha habido mano capaz de poner orden y los problemas se han convertido en una inmensa bola de nieve, lo cual provocó que todos los apoyos entregados a la sociedad no se reflejaran en votos, ya que no se realizó un control de seguimiento a las familias que recibieron alguna beca o pensión.

***

AMPARO.- Para variar la guerra de declaraciones en los casos jurídicos no hizo la excepción ayer, cuando la defensa del exgobernador César Horacio D. J. informó de un amparo que tendría a su cliente con un pie afuera de la Corte Federal en Miami, en tanto que el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza, apuntaba que se trataba de un recurso legal ‘balín’.

DEFENSA.- A decir del abogado Juan Carlos Mendoza Luján, con ese recurso el exmandatario estaría libre de cargos, de lo que ya se informó a la juez para frenar el proceso de extradición. Para Espinoza Cortés, no sólo será enviado a suelo mexicano sino que podría recibir una pena de 50 años o más, tras las rejas porque sólo tramitaron copias de la carpeta de investigación de la Operación Justicia para Chihuahua.

ESTRATEGIA.- Lo cierto es que conforme se acerca el final de la administración, el exgobernador ha optado por la vía de la defensa mediática, a través de sus representantes legales en la entidad.