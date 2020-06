-Advierten, no abandonará tema electoral-Tan lejos de la Conagua y tan cerca del desierto-Desarrollo Rural con el enemigo en casa

PLENO.- Con un dictamen en sentido negativo de las comisiones unidas, las iniciativas de reforma electoral enviadas por el gobernador, Javier Corral, esperan entrar a la cancha del Pleno del Congreso del Estado durante esta semana, sólo falta que se determine el día para la celebración de la sesión extraordinaria, donde se someterán a la votación respectiva.

DISCUSIÓN.- Independientemente de la postura a favor o en contra, quisiera conocer la opinión de los legisladores, había dicho Corral Jurado, quien además externó que esperaba un discusión de altura y un procesamiento adecuado de las iniciativas, cuyo tema, aseguró, no va a dejar.



PRIMARIAS.- Lo que sí es indiscutible, a pesar de un resultado negativo, es el hecho de que el gobernador posicionó el tema de las elecciones primarias y la elección de regidores tanto en la agenda política como en la pública, incluso a nivel nacional, donde ya se tuvieron expresiones de apoyo a las iniciativas, en el sentido de generar un cambio que recobre la confianza en los partidos políticos y se propicie la participación ciudadana; seguramente la inquietud y el argumento trascenderán al proceso electoral de 2021.



FRANQUICIAS.- A pesar de las críticas a estas iniciativas por los tiempos en el que se presentaron, el costo de su organización y de los ataques de quienes son beneficiarios de franquicias familiares o electorales en forma de partidos, hay ya organizaciones y ciudadanos que demandan cambios en la Ley Electoral que terminen con la corrupción y con las viejas prácticas.



RECICLAJE.- Avances como la alternancia política y la ciudadanización de las elecciones hacen que "usos y costumbres" como el reciclaje de candidatos, el "chapulineo", las cuotas de poder y la ordeña de las prerrogativas, consideradas como botín en algunas franquicias electorales actualmente existentes, necesariamente tendrán que desaparecer para cambiar el actual sistema de partidos políticos que mantienen un bajo nivel de confianza y no logran atraer el interés de la ciudadanía.



UNIDAD.- Por cierto y a propósito del tema electoral, desde el Comité Directivo estatal del PAN, a cargo de Rocío Reza, ya advirtieron que con o sin reforma, el siguiente paso es fortalecer la unidad al interior del partido, viendo como ventaja que se tienen bastantes perfiles que pueden reafirmar la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones, por el buen trabajo realizado por las administraciones azules, dicho por la propia Reza, la búsqueda de la unidad no es para menos, el debate en el Congreso local los ha mermado considerablemente a los dos grandes grupos azules.



EXTRACCIÓN.- Como sea, pero de que seguirá el gobierno federal sacando el agua de las presas chihuahuenses lo va hacer, pero ahora no solamente de la presa Luis L. León mejor conocida como El Granero, sino que van a trasvasar de La Boquilla y de Las Vírgenes a El Granero para que siga extrayendo 22 metros cúbicos por segundo, pobre Chihuahua tan lejos de la Conagua y tan cerca del desierto.



EXTRACCIÓN I.- Así informó la Conagua a productores y agricultores del Distrito de Riego 090, quienes se surten del agua de El Granero, esto con la finalidad de garantizar el actual ciclo agrícola, situación que los dejó medianamente “contentos”, pues del centro del país se trajeron este acuerdo, sin embargo para ello la dependencia federal del agua trasvasará de La Boquilla y Las Vírgenes, situación que no gustará en lo mínimo a los usuarios del agua de dichas presas.



TRASVASE.- Por lo anterior existe una preocupación de algunos actores involucrados en el tema, como el diputado federal Mario Mata, quien reconoce varios de los acuerdos, pero que éste último, de trasvasar, lo ve sumamente complicado, pues sabe que la gente trabajadora y productora no permitirá que se saque agua concesionada de La Boquilla y Las Vírgenes para que terminen en El Granero.



CONFRONTACIÓN.- Cuando se intentó abrir La Boquilla terminó en confrontaciones fuertes, cuando se abrió El Granero, Ojinaga se incendió, ahora que saquen agua de las tres presas para cumplir con el pago del Tratado de Aguas de 1944, la ecuación lo dicta, muy seguramente habrá confrontaciones en gran parte del estado, son más de 10 ciudades involucradas en las tres presas, miles de familias, millones de pesos de derrama, no será tan fácil pues dejar “correr el agua”, mientras tanto la Conagua en Chihuahua no existe.



CONSULTOR.- Trascendió que este fin de semana estuvo Rafael Espino en Ciudad Juárez. Fue invitado por un reducido grupo representativo de comerciantes, transportistas e industriales quienes quisieron conocer su opinión en cuanto al proceso que llevará la reactivación económica, así como su visión para promocionar productos locales.



INVITADO.- Y es que el chihuahuense además de ser un reconocido abogado, se ha especializado en Economía. De acuerdo a lo que trascendió, el consejero independiente de Pemex se hizo acompañar por la diputada federal juarense, Esther Mejía, y ambos se reunieron con los empresarios.



GIRAS.- Del grupo cercano a Espino de la Peña se comentó que esta semana estará en los municipios de Cuauhtémoc y Guerrero a solicitud de fruticultores y productores del campo. Se trata de cumplir con una agenda que el militante de Morena dejó pendiente desde que comenzó a arreciar la pandemia del Covid-19.



GANADEROS.- Quienes conocen del tema aseguran que un tal Roberto González Grado, de la Secretaría de Desarrollo Rural, ya tiene cansados a ganaderos de la región de Jiménez y sus alrededores, al grado de que andan buscando al secretario particular del mandatario para que les agenda una cita, pues creen necesario hablar con el mandamás de Palacio para que le ponga un alto.



DENUNCIA.- Y es que en las denuncias se han ventilado que el funcionario González ha manipulado pases de ganado, ingresado a ciertos ranchos sin autorización, inclusive se habla de denuncias en su contra por robo de ganado, donde la Fiscalía General del Estado ya ha tomado nota de lo anterior.



PASES.- Por su cercanía con personal del Departamento de Pases de Ganado de la secretaría en mención es que ha podido circular por ciertas ciudades y carreteras estatales sin pases de revisión del ganado que traslada, acto que es ilegal, por ello ya varios ganaderos lo andan “vigilando” de cerca para evitar algún atropello, situación que les incomoda y la que les basta para formarse y pedir audiencia con alguna autoridad superior a la del secretario de Desarrollo Rural.



QUEJAS.- El regidor del Partido Verde en la capital hizo públicas una serie de quejas y preocupaciones de vecinos de los fraccionamientos de Romanzza debido a que en lo que va del presente año se han registrado alrededor de 5 incendios en el Basurero municipal, ubicado éste a unos cuantos metros de las viviendas.



INCENDIOS.- Y es que las quejas no son nuevas. Sin embargo, la preocupación creció ya que en tan sólo 6 meses ya se tiene el antecedente de 5 incendios que ponen en riesgo la seguridad y salud de los habitantes de esos alrededores.



PELIGROS.- El edil Juan Pablo Ríos aseguró tener evidencia y fechas de estos peligrosos sucesos, sumado a ello los vecinos de esos fraccionamientos también han demandado ampliar la avenida principal para facilitar las entradas y salidas vehiculares, sobre todo cuando en horas determinadas se saturan y ocasionan accidentes.

Hoy la diputada local Marisela Sáenz acompañará a legisladores locales de otros estados y a diputados federales en un posicionamiento conjunto en contra de la Secretaría de Gobernación quien se encuentra presionando a las entidades para que rechacen la iniciativa que incluye el ya famoso “PIN Parental”.