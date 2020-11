--Ahora, por Ley Cubrebocas --No llegarán aguinaldos

DISCUSIÓN.- Muy interesante se pondrá la sesión de hoy de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, a la que también acudirán (vía plataforma digital) autoridades de la Secretaría de Salud, así como de gobierno del estado, para discutir la iniciativa enviada por el Ejecutivo, de la Ley de Uso Obligatorio del Cubrebocas, sobre todo en materia de sanciones.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

CONCIENTIZAR.- De entrada se sabe que la oposición –sobre todo Morena- se manifestó en el sentido de que no debe existir sanción económica, y más como una ley que obligue que sea un ordenamiento que consienta al uso del cubrebocas, a lo que varios dijeron que donde se deberían concientizar primero es en Palacio Nacional.

MULTA.- Por otro lado, el único panista de la Comisión y presidente de la misma, diputado Jesús Vázquez, refirió que deben existir medidas estrictas para que la población acate esta vital medida y evitar propagar más el virus; el profesor René Frías se opuso para evitar afectar más al bolsillo de la población por el tema de la multa y el morenista Gustavo de la Rosa advirtió presentará acción de inconstitucionalidad si pasa tal cual. Todo indica que pasará con algunas modificaciones en las sanciones, sobre todo porque en la Comisión sólo hay un diputado del PAN, de los 4 que la conforman.

AGUINALDO.- Bueno, pues tómelo con reserva, pero fuentes muy bien informadas de la 4T aseguran que este noviembre y diciembre a los empleados de confianza del gobierno de México les llegará las gracias y nada más, eso de aguinaldos y prestaciones que por Ley el gobierno debe emitir, mejor ni los esperen; de ese tamaño es la problemática financiera de la federación, mañana hablamos del gobierno del estado.

PARIDAD.- Ahora que el INE aprobó en su Consejo General que los partidos políticos elijan a 7 candidatas de las 15 gubernaturas que están en juego el próximo año, en lo local una de las aspirantes por parte del PAN, Maru Campo, alcaldesa capitalina, además de aplaudir lo que llamó avance en la democracia en materia de género, dejó en claro que no habrá confianza alguna y seguirá con el trabajo a lo largo del municipio, y en sus ratos libres por el resto del estado.

PARIDAD I.- Siguiendo con este tema, ayer la exsenadora Lilia Merodio también se manifestó y pareciera que dio a entender que sigue vigente y que se encuentra lista para levantar la mano y apuntarse por alguna candidatura, que inclusive ayer del propio círculo rojo dijeron que por la gubernatura, mas no se atrevieron a decir por cuál partido.

INFORMES.- Los informes de los legisladores chihuahuenses, tanto federales como locales y de todos los partidos, no son otra cosa más que un espacio para lanzar acusaciones y señalamientos políticos, así como de autopromoción, y es que hasta hoy no se ha visto un verdadero informe donde se presenten grandes logros, pues se han limitado a subrayar sus intenciones, sus participaciones y sus planes a futuro, lo que evidentemente no son logros objetivos ni benéficos para los ciudadanos, que son a quienes deben presentar el trabajo que han realizado.

INFORMES I.- Lamentablemente no hay mucho que informar, pues en este segundo año de actividades de los senadores, diputados federales y locales, no sólo se impuso el tema Covid y por el cierre de los recintos que se mermaron los trabajos, sino que también es el inicio del proceso electoral, tiempo en que se les olvidan sus representados y se concentran en sus aspiraciones personales y partidistas.