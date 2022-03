--Ahora sí, arranca la carrera por la Canaco --Chihuahuense pasa el filtro para vacantes del TEPJF

VIDA.- En el Congreso del Estado, los diputados de la bancada panista recibieron al ex legislador de Nuevo León, Carlos Leal Segovia, quien compartió diferentes experiencias en temas que ha defendido como la vida desde la concepción, la defensa de la familia así como el PIN Parental. Con Leal se reunieron Marisela Terrazas, Saúl Mireles, Rocío Sarmiento, Diana Pereda, Yesenia Reyes y Carlos Olson.

***

CAMPAÑAS.- Ayer iniciaron formalmente las campañas para los candidatos a la secretaría general de las Secciones 8va. y 42 del SNTE. Desde luego, el orden y agenda la marcaron los candidatos Eduardo Zendejas y Gabriel Faudoa, respectivamente.

CAMPAÑAS II.- Son 11 días de proselitismo, luego un breve periodo de veda y finalmente el 5 de abril se llevará a cabo la votación donde participarán profesores, administrativos y personal trabajador del magisterio.

***

CANACO.- Otro periodo de elección que recién arranca es el relativo a la renovación de la presidencia de la Cámara Nacional del Comercio capítulo Chihuahua, que se anticipa será una contienda disputada para suceder a Edibray Gómez.

PROYECTOS.- De manera abierta y frontal los empresarios Fernando Mares y Omar Armendáriz aceleraron la presentación de sus proyectos a los socios de la Canaco, si bien desde hace un par de semanas los contendientes se han enviado saludos.

PLANILLAS.- Entre reclamos de piso parejo y llamados a la disciplina, la incertidumbre se disipará la noche del próximo 30 de marzo. En tanto, a partir de hoy se abren los registros para las planillas, que hasta el cierre de esta edición, no se habían definido.

***

WONG.- El magistrado del Tribunal Estatal Electoral, César Wong pasó el primer filtro para concursar por la integración de las ternas, de las cuales seleccionarán a quienes cubran las cinco magistraturas vacantes de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SALAS.- Cómo se había comentado en este espacio, Wong Meraz –quien termina su magistratura a finales de año— concursará para ocupar una de esas vacantes en Sala Regional. Actualmente, preside la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana.

***

HORARIO.- El debate sobre la pertinencia o no del cambio de horario no sólo se dirime en el país sino en el Congreso del vecino país del norte. En este sentido, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla dijo tener sus reservas y se decantó por analizar si lo más conveniente será quedarse de forma permanente con el horario de verano.

OBSCURO.- Así, Bonilla soltó que de plano en el municipio de Chihuahua, quizá sea más productivo dejar de aplicar tanto cambio y dejar el huso horario de verano ya que al obscurecer tan temprano en invierno, obliga a encender el alumbrado público desde la tarda, lo que implica un gasto mayor para los ciudadanos y las empresas.

DEBATE.- De acuerdo con los estudios realizados, las actividades que eran principal fuente de ingresos en el país cuando se estableció el cambio de horario ya no son las mismas, de modo que será una necesaria reevaluación.

VERANO.- Bonilla Mendoza aclaró que desde un punto de vista personal, en el tema del cambio de horario lo más prudente sería mantener de forma permanente el horario de verano, sin embargo, no es una decisión unilateral, se debe debatir no sólo en Palacio Nacional, sino en el Poder Legislativo federal y local.

***

DESIGNACIONES.- Activo se ha mantenido el senador Rafael Espino con el tema de las entrevistas y comparecencias de ciudadanos que buscan ser comisionados de algunos de los órganos autónomos, que se definen desde la Cámara Alta.

ENTREVISTAS.- Muestra de ello es que en el proceso para designar a los nuevos comisionados del INAI, las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia del Senado que presiden los senadores Juan Zepeda y el propio Espino de la Peña, respectivamente, hablaron con cada aspirante.

ÓRGANOS.- Y es que en esas entrevistas, los legisladores de todos los partidos políticos –en particular el congresista juarense— cuestionaron a los interesados sobre sus propuestas para fortalecer este importante órgano constitucional autónomo.

***

FESTEJO.- Por las cuarenta y tantas primaveras que cumplió el diputado Omar Bazán se reunieron ayer, varios integrantes de su grupo político. Así que además de su esposa, lo acompañaron el líder de la CTM, Doroteo Zapata; Normando Perales, militante leal del tricolor; el ex alcalde capitalino Gustavo Ramos Becerra; la diputada interina Aracely Rocha; Enrique Rascón, así como otros ex presidentes municipales y ex secretarios del Comité Directivo Estatal.

***

VELATORIOS.- La regidora capitalina Ana Lilia Orozco volvió a poner el tema sobre la mesa, al solicitar la construcción de velatorios municipales, un servicio que no existe en la capital del estado pero sí en otros municipios, donde se ofrecen los servicios funerarios a costos muy bajos.

NEGOCIO.- La edil priista aprovechó la sesión de Cabildo para exponer que tras la pandemia, aumentó la demanda del servicio funerario y urgió a las autoridades municipales a visualizar la propuesta con un sentido social, así como considerar la posibilidad de construir un nuevo panteón al norte de la ciudad.