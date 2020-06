--Ahorro millonario al quitar regidores --Pega la BOA hasta Chihuahua --Versiones del caso Susana

CIUDADANA.- Ayer quedó claro que además de las elecciones primarias incluidas en la reforma electoral propuesta por el gobernador Javier Corral, también hay un gran interés por impactar en la unidad básica de Gobierno, que son los municipios, a través de la conformación de sus ayuntamientos, como parte de un mejoramiento no sólo de los servicios, sino también por los ahorros y la posibilidad de incrementar la participación ciudadana en las decisiones en ese ámbito.





RECURSOS.- Y es que en la mayoría de los municipios, especialmente en los más pequeños que no disponen de una variada fuente de ingresos, una gran carga la representan los salarios de los regidores, que hace prácticamente imposible dedicar mayores recursos a obra pública u otros renglones prioritarios, más aún si no tienen una gran capacidad de recaudación de impuestos.

CABILDOS.- La iniciativa busca, además de la elección directa de los regidores, una reducción del 50% en el número de ediles que integran actualmente los ayuntamientos, una medida que el mandatario estimó significaría un ahorro entre los 300 y 400 millones de pesos, recursos que a muchos municipios les vendría muy bien para destinarlos a otros rubros y más en las condiciones actuales.

GRUPOS.- Sin duda, al igual que en lo relativo a las elecciones primarias, también habrá polémica en este tema, pues es una tradición en los partidos políticos la distribución de estas posiciones como parte de los arreglos cupulares o cuotas a asignar entre sus militantes o los grupos de poder, lo que hace suponer que habrá jaloneo u oposición a la misma.

ES LA BOA.- Como hace muchas décadas el partido en el poder acusa a sus opositores de macabros planes para acabar con su gobierno, ahora se dio a conocer el Bloque Opositor Amplio (BOA), que ningún opositor acepta como propio y que muchos dicen salió de la Segob.

ES LA BOA I.- Lo que parece inaudito es que antes era el PRI el que acusaba al PAN de esos planes malévolos con el proyecto Ave Azul, como si una propuesta hacia las elecciones fuera cosa del maligno, pero el retroceso es tan grave que ahora fue el vocero de la presidencia Jesús Ramírez, en plena mañanera, quien lo dio a conocer.

ES LA BOA II.- Sea lo que sea, desde Chihuahua el gobernador Corral dijo que no estaría mal la idea e incluso dejó la oportunidad de unirse a los seis gobernadores de Nuevo León, Jalisco y otros más que ya han impulsado algunas acciones contra las medidas del Gobierno Federal, mejor conocida como la 4T, y lo que comentan muchos es que se ha tardado en hacerlo.

CÁMARA.- Lo que es una realidad es que a todos los sectores les preocupan algunos de los puntos que vienen en el documento de la BOA, que es la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, que son los que aprueban cualquier iniciativa propuesta y respaldan todos los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador estén o no de acuerdo.

DEFENSA.- En lo local el profesor Martín Chaparro, presidente estatal de Morena, no titubeó al decir que no solamente el mandamás de Palacio de Gobierno es quien participa en la BOA, sino que se sabe –dijo- de empresarios chihuahuenses que han reunido recursos para ser utilizados en denostar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al partido guinda; esas sí son defensas por parte del profe, no miserias, dirían algunos.

VERSIONES.- En otros temas, ya adelantó el gobernador, ayer durante rueda de prensa, que el posible responsable de la muerte de Susana Salas podría estar dentro de la misma familia, pues dicen las versiones al interior de la Fiscalía que llevan el caso no cuadran y hay muchas inconsistencias.

VERSIONES I.- Recordemos que la familia fue quien inició el rumor de que Susana habría muerto a causa de abusos, tortura de tres hombres, pero al investigar de pies a cabeza la casa, no hay ni un solo indicio que otra persona pudiera entrar al domicilio. Los que conocen el caso de primera mano dicen que existe una hipótesis muy fuerte sobre la pareja sentimental, pero que esto no se puede revelar hasta que se compruebe al 100% la versión.

VERSIONES II.- Además, de comprobarse una versión contraria a la que han impulsado algunos grupos de protección de mujeres, feministas, entre otros sectores, generaría una mala percepción del caso, pero sin duda alguna la verdad se tiene que dar a conocer aunque a algunos les incomode o cueste conocer la realidad.

ACCIONES.- Cortos y cuestionables es como califica Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, las acciones del Gobierno Federal ante el Covid-19, puesto que es una de las ciudades más lastimadas por la contingencia sanitaria que ha azotado en los últimos meses al país, en donde se han registrado hasta ayer un total de mil 528 casos confirmados de personas contagiadas de SARS-Cov-2.

DIÁLOGOS.- Esto durante su participación en turno para el programa Diálogos por Chihuahua, organizado por la Coparmex, en donde el alcalde juarense agregó a sus señalamientos que en lo que respecta a la forma de sopesar la inseguridad, la ciudadanía no ha presentado queja alguna durante el mismo periodo de encierro y cuarentena.

VOLTEADA.- Sin duda ayer no fue un buen día para el delegado el Bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa, pues en su visita a Ojinaga a una mesa de diálogo con productores agrícolas por el Tratado de Aguas del 44 fue confrontado, al igual que sus acompañantes, por los mismos productores.

VOLTEADA I.- Y es que ayer hasta el cierre de esta edición se encontraba "secuestrado" en la Presidencia Municipal de Ojinaga, donde seguía en discusión con productores de la región; sin dejar de mencionar que por la tarde tres camionetas del Bienestar fueron volteadas por varios hombres, al parecer todos agricultores, debido a su inconformidad por la apertura de la presa El Granero, pues temen vayan también abrir La Boquilla y la Luis L. León.