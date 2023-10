--Al estilo narcojunior, cae hijo de exalcalde --¿Y la congruencia la conocen en Morena?

GOLPE.- Discretos pero certeros golpes son los que ha dado la administración del fiscal general César Jauregui Moreno, quien logró dar ahora con uno de los distribuidores de drogas que opera por internet conocido como Drugs R Us —sucesor o imitador del anteriormente detenido—, quien resultó ser el hijo del exalcalde de Parral Miguel Jurado.



GOLPE I.- Para medir la magnitud de los recursos que le dejaba la ventas de drogas a Jorge Luis J. M., basta conocer la cantidad que ofreció como soborno a los agentes que le catearon su casa, a quienes les ofrecía 2 millones de pesos para hacerse de la vista gorda, no obstante, los agentes no se flaquearon ante tal fajo de billetes y se lo llevaron para que fuera presentado ante un juez.





***





EQUIPO.- Se supo que la secretaria de Innovación y Desarrollo, María Angélica Granados Trespalacios, ya apunta baterías a la próxima campaña electoral y para ello comenzó con la reestructura de su equipo de trabajo; su más cercana operadora, Aida Valles Chávez, dejó la dirección de Minas para irse a la iniciativa privada.



CARGO.- Ahora Valles Chávez es la gerente local de la reconocida empresa canadiense Coeur Mexicana, y aunque al cambiar de uniforme, ahora tendrá que exigir al Gobierno del estado que ofrezca condiciones seguras para la operación de la mina —que en los últimos años ha tenido conflictos con los grupos delictivos de la zona—, también será un valioso activo para Manque Granados en el cabildeo de voluntades desde el sector privado.





***





SORPRESA.- Para muchos sorprendió que en la sesión de Congreso del Estado los diputados de Morena hayan presentado un exhorto para que el Gobierno del Estado de Chihuahua y todos los funcionarios que se manifestaron en contra de los nuevos libros de textos gratuitos pidan disculpas a los maestros por no haberlos entregado al inicio del ciclo escolar.



CONGRUENCIA.- Algunos se preguntan, quién debe pedir disculpas a quién, porque desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador los recursos para la educación fueron recortados y para muestra las miles de escuelas que se caen a pedazos desde Juárez hasta Ojinaga, porque no hay recursos para darles una manita de gato, siendo tanto el Gobierno Estatal como los municipales quienes han salido al quite para levantarlas.



CONGRUENCIA I.- Sin embargo, algunos piden que se cuestione a la par a todas las autoridades, ya que en estos temas, los diputados no tocan a su líder moral, ni siquiera para exigir inversión en las escuelas o condiciones mínimas de seguridad. Como ejemplo, en Chiapas secuestraron a encuestadores de Morena y su presidente nacional Mario Delgado, solamente puso un tuit en su red social exigiendo a las autoridades correspondientes justicia para sus compañeros, sin etiquetar al gobernador morenista de ese estado y menos al presidente de la República o la Guardia Nacional, así las cosas.





***



TRABAJO.- La que sigue picando piedra en el centro del país, fue la líder empresarial Brenda Ríos, quien ahora llevó a cabo en el Senado de la República la presentación del grupo denominado G100, órgano del Foro Económico Mundial de Mujeres, que en el ala de negocios preside en nuestro país la empresaria y política, quien por cierto es el enlace empresarial de Claudia Sheinbaum en Chihuahua.



TRABAJO I.- Dicen que sorprendió con una convocatoria al realizar un evento en el Senado de la República con buena presencia de la clase política y la sociedad civil, incluso, hubo presencia de embajadores, el tema fue el anuncio global del nacimiento de la Nueva ala de G100, Ellegossse Endorsement.





***



DEFENSA.- En días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación se fue duro contra el Senado de la República debido a la demora en los nombramientos, tanto de los comisionados faltantes del INAI como de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que el chihuahuense Rafael Espino fue el único senador de Morena que salió a la defensa de la cámara alta y pidió calma para poder integrar un órgano constitucional autónomo que garantice los debidos procesos.



CONSCIENTE.- Y es que en una de sus intervenciones, Espino dijo que ante todo debe privilegiarse el consenso con el resto de las fuerzas políticas al interior del Senado antes de cometerse algún error que afecte al país entero. A decir verdad, el chihuahuense se ha distinguido por el diálogo político antes que la imposición de las cosas y dicen que no le gustan los privilegios ni los excesos de un solo lado.





***



CERCANO.- Hablando de equipos, llamó la atención de algunos la presencia de Ever Aguilar en la inauguración del Expogan, el cual estuvo presidido por la Gobernadora María Eugenia Campos, luego de que el primero de éste fuera uno de los principales testigos protegidos de los llamados Expedientes X.



CERCANO I.- Resulta que Ever Aguilar se encontraba acompañado del subsecretario de la Coordinación General de Gabinete, Pavel Aguilar, quienes al parecer se convirtieron en cercanos amigos tal vez por la cercana relación que tienen por el tema de bares y cantinas, donde tienen participación en la ciudad.