--Albazo en el Congreso acaba en bochornoso acto --LeBarón espera participar en mesas de seguridad

PROTAGONISMO.- Sin conocer la Ley Orgánica del Poder Legislativo ni el reglamento interno y de prácticas parlamentarias, la diputada de Morena, María Antonieta Pérez, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, intentó dar un albazo asumiendo las veces de presidente del Congreso ante la ausencia del diputado Mario Vázquez, quien el martes pasado envió un oficio dejando como encargado de las sesiones al diputado priista y vicepresidente Omar Bazán.

PROTAGONISMO II.- Cómo estaría la situación que el secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos, Everardo Rojas Soriano, advirtió que todos los actos que la diputada María Antonieta presidiera no tendrían validez legal, ya que el presidente Mario Vázquez había conferido las facultades de llevar a cabo las sesiones previas y del pleno a Bazán Flores.

ALBAZO.- Por ello, varios legisladores se dieron cuenta del albazo protagónico y abandonaron el recinto, pues sabían que estaban cayendo en un acto legislativo ilegal.

CURSOS.- Al final del día, a la morenista le quedó claro que es facultad del presidente de la Mesa Directiva dejar a cualquier diputado que puede no ser un vicepresidente como encargado de la sesión en su ausencia. Muchos legisladores opinaron que no estaría mal un curso sobre el proceso legislativo para evitar malentendidos en el Congreso del Estado.

***

REDUCCIÓN.- Como llamado a misa, se escuchó la propuesta del coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, para realizar una reducción salarial del 10% a funcionarios del gobierno del estado y del propio Legislativo.

REDUCCIÓN II.- La tijera partiría desde jefe de departamento, pasando por directores, subcoordinadores, coordinadores, subsecretarios, secretarios y hasta la gubernatura. Sin embargo, la iniciativa no tuvo eco ni en la discusión entre comisiones.

CAMPANAZO.- De acuerdo con Estrada, su propósito es apegarse al acuerdo de austeridad dictado desde la Presidencia de la República, lo cual ni siquiera fue respaldado por sus compañeros de bancada.

AHORRO.- Lo cierto es que desde el gobierno del estado también se pretende adelgazar la nómina, tanto en puestos como en niveles salariales, sobre todo cuando se heredaron arcas en quiebra.

AUSTERIDAD.- Habrá que ver si la austeridad va en serio, ya que en el estado se estiman unos mil funcionarios tanto del Ejecutivo como del Legislativo con sueldos que van desde los 29 mil hasta los 140 mil pesos mensuales, dependiendo las compensaciones, por lo que se calcula que el ahorro podría ser de unos 20 millones de pesos al mes.

***

ACUERDO.- La propuesta evidentemente no puede ser impositiva, ni por decreto, pues violentaría la Ley Federal del Trabajo que establece que los salarios pactados entre trabajador y patrón no pueden recibir una reducción si no hay previo acuerdo ante las partes y es avalado por la autoridad en la materia.

CONSULTA.- Con independencia de que se trate de la función pública, la ley aplica de la misma manera y seguramente no todo el universo laboral aceptaría la propuesta del legislador y en automático se violaría la equidad salarial y se convertiría en un acto discriminatorio.

ASESORES.- El morenista, por lo pronto, debería revisar los ingresos de los 100 asesores que tiene el Congreso, o sea tres por cada diputado, más un coordinador de asesores; se antojan demasiados para la carga legislativa.

BANCADAS.- Por lo pronto, las bancadas en el Congreso del PRI y PAN ya le externaron a Estrada que el asunto no va por la reducción salarial y que debe existir una real innovación en administración y dispersión de recursos, si es que en realidad existe la idea de rescatar las finanzas estatales o, por lo menos, abonarle en algo.

***

IMPUNE.- El activista Adrián LeBarón recordó ayer el fallecimiento de Benjamín LeBarón Ray y Luis Carlos Widmar Stubbs, quienes hace 12 años –el 7 de julio de 2009— fueron asesinados por un comando que ingresó a su comunidad en Galeana. Meses después se detuvo a una persona implicada en los hechos, pero en cuanto concluyó el plazo para definir la situación jurídica, dos años más tarde, fue liberado.

IMPUNE II.- Ahora que tomaron posesión las nuevas autoridades, Adrián no elevó el reclamo hacia los nuevos titulares, pues desde la campaña él siempre se mostró a favor del proyecto de María Eugenia Campos y mantiene la demanda de justicia hacia la federación por las omisiones que ha tenido en éste como en otros casos que vinculan a la comunidad LeBarón.

MESAS.- Aunque la relación y el apoyo ha perdurado, es cuestión de meses para que el activista pierda de nuevo la paciencia por todas las peticiones que ha hecho a las autoridades de todos los niveles, ya que incluso se sabe que quería integrarse a las mesas de seguridad en el estado para coadyuvar en la implementación de una estrategia real en contra del crimen organizado.

***

RONITA.- Precisamente en días pasados, Adrián LeBarón publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje en conmemoración de lo que sería el 32 aniversario de su hija Rhonita, quien falleció durante el ataque que sufrió la familia en noviembre de 2019. “Sin olvidos pa’ que no muera”, subrayó.