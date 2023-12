--Alcaldes poco hacen por recuperar policías --Huella indeleble deja el profe

POLICÍAS.- Con el presupuesto que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a cargo de Gilberto Loya destinó a 57 municipios que cuentan con Policía Municipal se destacan dos aspectos, la prioridad del Gobierno del Estado en materia de combate a la delincuencia y que la mayoría de los municipios no son disciplinados en sus finanzas.

MUNICIPIOS.- Salvo Chihuahua, Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y Meoqui —en ese orden— cuyos presupuestos sí se reflejan en obras, servicios y programas sociales, el resto está atenido a la captación de impuestos y los apoyos del Estado, pues de la Federación cada vez les llega menos, sólo para pagar nómina y proveedores.

EQUIPO.- El ingeniero Loya Chávez dio a conocer ayer que se destinó una partida de 180 millones de pesos para la adquisición de 111 patrullas, 4 mil 627 uniformes y equipo como chalecos antibalas, ya que cuando comenzó esta administración había agentes con la misma vestimenta para trabajar desde hacía cuatro años y se ha ido renovando.

ENTREGA.- Esta fue una segunda entrega porque ya se habían otorgado camisolas, pantalones, botas y equipamiento táctico como fornituras y pierneras tanto a policías municipales como estatales.

DIEZ.- Cabe la aclaración de que en la repartición de los dineros, 10 municipios no entraron: Bachíniva, Galeana, Ignacio Zaragoza, Satevó, Nuevo Casas Grandes, Bocoyna, Coronado, Gómez Farías, Guadalupe Distrito Bravos y Práxedis G. Guerrero.

FILTRO.- Pero porque en esas regiones desde hace poco más de un año se tuvo que desarmar a los oficiales, la SSPE tiene a su cargo el mando y no se han reinstaurado las corporaciones porque el filtro de que los aspirantes no trabajen para el crimen organizado, no lo pasan. Así las cosas con los alcaldes que mucho no hacen por recuperar a sus policías.





***





APOLOGÍA.- Al darse a conocer la cartelera para la Feria de Santa Rita se dice que vendrá otra serie de omisiones y multas, ya que el patronato contempló de nueva cuenta a los artistas que en su repertorio sólo tienen canciones que hacen apología al crimen organizado y exaltan las figuras de líderes delictivos.

MULTAS.- A los que le pueden ir adelantando cuánto les costará la sanción, por ejemplo, es al grupo denominado Fuerza Regida, que en su amplio repertorio contempla sencillos dedicados al Chapo Guzmán y hasta al líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación,el Mencho, entre otras figuras criminales conocidas.

CONTRASENTIDO.- Una agrupación musical que a pesar de los señalamientos, se posiciona como tendencia entre el público y eso conlleva a que en sus presentaciones el boleto más económico ronde los 700 pesos y puede llegar a poco más de 4 mil pesos.





***





PIROTECNIA.- Otro caso de disposiciones que no se cumplen lo representa la pirotecnia cuya venta y uso están prohibidos en Reglamento de Justicia Cívica. Gobernación Municipal informó que entre noviembre y diciembre lograron decomisar 70 kilos de artefactos de pirotecnia detectados en puntos de venta en diferentes partes de la capital.





***





PROFE.- Políticos, empresarios, académicos, intelectuales y por supuesto, familia y amigos del profesor Miguel Ángel González García, están de luto ante su fallecimiento a los 61 años, ocho días después de que ingresó de emergencia a un hospital por un derrame cerebral y un pulmón colapsado, por lo que lo mantuvieron en terapia intensiva y ya no se recuperó.

SESIÓN.- Su última actividad como asesor de la bancada priista fue haber participado en la maratónica sesión del Congreso del Estado, que comenzó el 19 de diciembre y concluyó la mañana del día siguiente, luego de votar el presupuesto estatal, revisar las reservas y seleccionar las ternas para las magistraturas vacantes del TSJ y para las comisiones del Ichitaip.

LIBROS.- Sin embargo, fue un hombre inquieto, activo, trabajador y que solía estar creando, en materia de libros presentó este año, en julio el de “Mucho Pancho Villa” y en noviembre “Día de Muertos en Chihuahua, México y el mundo”. Apenas un año antes, publicó “Mucho Chihuahua”.

TRAYECTORIA.- En febrero pasado, tras más de cuatro años regresó a las filas del PRI, un partido del cual fue dirigente estatal. Fue parte del Partido Nuevo Alianza y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en el ámbito público fue regidor del Ayuntamiento de Chihuahua (1992-1995), diputado local en la 58 Legislatura y titular de la Coordinación de la Tarahumara, entre otros cargos.

ANÉCDOTAS.- Sus familiares confirmaron ayer la noticia y el perfil del profesor en Facebook empezó a acumular una larga lista de condolencias, relatos de experiencias compartidas y anécdotas, pues el profesor tenía amigos en todos los sectores y compartía de manera constante sus actividades, siempre con la leyenda: ¿Dónde estoy y con quién? Descanse en paz.