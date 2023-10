--Alto, adelante, alto ¿Qué pasará con LTG? --Reabren cruce, pero sostenido con alfileres

LÍDER.- Después de la licencia solicitada por Eliseo Compeán para dejar temporalmente su escaño en la Cámara de Diputados y el ascenso de su suplente Eduardo Fernández, la coordinación de legisladores chihuahuenses sigue en un estado de incertidumbre sin un evidente líder a la vista. La esperanza de que Daniela Álvarez asumiera el cargo se desvaneció, ya que se anticipaba su nombramiento durante la conferencia de prensa del lunes en las instalaciones del PAN en la Zarco.

AUSENCIA.- Se percibe una ausencia de liderazgo en San Lázaro entre los panistas oriundos del estado desde la partida de Compeán hace dos semanas, lo que genera un vacío en la coordinación de diputados. La espera por el nombramiento de un nuevo abanderado se ha prolongado.

TERNA.- Es visible dentro de los nueve legisladores del PAN una especie de terna conformada por la misma Daniela Álvarez, quien ha mostrado cierto liderazgo entre sus correligionarios en busca de una posible candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez o incluso al Senado; la completan las dos Rocíos, González y Reza.

RECHAZA.- En un giro inesperado, Patricia Terrazas, quien posee un excelente currículum y es considerada altamente capaz, ha decidido autodescartarse para liderar a la bancada chihuahuense. Se dice que esta decisión se fundamenta en su antiguo vínculo con el exgobernador Javier Corral y el temor de que su liderazgo cause escozor por este mismo tema.

CARTA.- Por último pero no menos importante, Salvador Alcántar ha demostrado una estrecha colaboración con el PAN, convirtiéndose en una figura valiosa en temas relacionados con el campo y desempeñando un papel destacado como principal crítico de la delegación del Bienestar. Aunque no se le menciona directamente como líder, su perfil podría convertirlo en una carta fuerte para liderar a los legisladores, destacando su compromiso con la coalición PAN-PRI en la búsqueda de soluciones para la entidad. ¿Quién se adjudica el liderazgo? No faltará mucho para saberlo.





***





BOLEROS.- Los boleros de la Plaza de Armas estrenarán nuevas estaciones de trabajo gracias a las labores del Municipio, que les está dando una remodelada para que tengan un espacio más amplio y con mayor sombra, pues ellos son parte insuprimible de la escena diaria en el mero corazón de la ciudad, puesto que por décadas —incluso generaciones— se han dedicado a este tradicional oficio y ha sido recurrente el apoyo de la autoridad municipal.

BOLEROS I.- Pero no sólo los de la Plaza de Armas salieron ganones, pues sus compañeros de gremio ubicados en la Plaza Merino también están próximos a estrenar espacios nuevos de trabajo, todo como parte de la remodelación del Centro Histórico.





***





LIBROS.- Seguramente es cosa de horas para que la Secretaría de Educación y Deporte sea notificada sobre la suspensión provisional para la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos —otra vez—, ahora ordenada por una jueza federal, lo que le imprime otro nivel de incertidumbre al ya accidentado ciclo escolar de nivel básico 2023-2024.

AUTOR.- Un abogado local en nombre de su hija, alumna de primaria, interpuso un amparo bajo el juicio 1724/2023, donde la jueza tercera de Distrito Jéssica Contreras Martínez otorgó una suspensión provisional en donde se ordena que los multicitados libros no sean distribuidos. La medida alcanza los niveles de primaria y secundaria.

RECURSO.- A diferencia de la controversia interpuesta por el estado en agosto pasado, en donde se impugnó el procedimiento o el debido proceso por considerarse inconstitucional, ahora en el recurso se agrega el tema de los contenidos y derechos humanos de los niños y adolescentes, pues se argumentó que las publicaciones de la Secretaría de Educación Público para el ciclo 2023-2024 no se apegan a los planes de estudios que están vigentes en el país y se carece de procedimiento para su emisión.

CONTENIDOS.- En la litis del amparo se reclama la inconstitucionalidad de procedimiento y se presume que se violenta el derecho a la igualdad, a la educación y el interés superior de la infancia y los adolescentes, y se busca evitar daños imposibles de reparar. Por lo que se ordenó que la autoridad correspondiente demuestre los procedimientos constitucionales, con participación de especialistas en materia educativa y los gobiernos estatales.





***





APERTURA.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado oficial anunciando la reanudación de las operaciones comerciales en el puente de Córdova-Américas a partir de hoy. Esto ocurre luego de que el cruce de mercancías al vecino país permaneciera colapsado por tres semanas consecutivas.

APERTURA I.- El detalle es que aunque efectivamente esta reapertura permitirá la despresurización de cruces, no implica una solución inmediata al rezago acumulado de semanas, primero, porque será con horario limitado de 6:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes, y además porque no es el único factor que influye en el cuello de botella.

FACTOR.- El otro freno son las exhaustivas revisiones de la Secretaría de Seguridad de Texas a los transportistas y de esas no se ha dicho si cesarán, por lo que el sector manufacturero en Ciudad Juárez prevé que por lo menos la situación tomará de dos a tres semanas en regularizarse. Además, la reapertura está sujeta al comportamiento del flujo migrante; todo sostenido con alfileres, pues.