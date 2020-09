-Amenaza 4T a gobierno del estado-Llegan oportunistas a La Boquilla-Dan espaldarazo a Loera

PODER.- La lectura de los últimos acontecimientos es clara y hay quien dice que resulta gravísimo que el régimen de Andrés Manuel López Obrador, endurezca el lenguaje y amenace con la criminalización de la protesta y se vaya encima con todo el poder del estado en contra de los agricultores chihuahuenses y señale, además, como instigadores de estas manifestaciones a diversos actores políticos, incluso, a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales.



AMENAZAS.- Lo anterior es por las expresiones del subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, durante su intervención en la rueda de prensa que ofrecieron la Conagua y CFE el viernes pasado, y que llamaron mucho la atención, pues su participación estuvo llena de calificativos, acusaciones, insultos y amenazas hacia actores políticos, agricultores y entes gubernamentales.



GOLPETEO.- Algunos vieron al funcionario como un auténtico "golpeador" que fue enviado expresamente con esa función por un régimen que abandona la parte de la negociación para dar paso a la criminalización y la represión de la protesta, bajo un enfoque de castigar supuestos actos delictivos surgidos de una manipulación para no ver, o no querer hacerlo, las auténticas demandas de los productores.



CICLO.- Mentiras, son mentiras de los productores que dicen que se van a quedar sin agua, se ha cumplido con la entrega, dijo el funcionario de la 4T, de quien dicen, convenientemente olvida que la polémica o la lucha no es por la del presente ciclo, es por la del siguiente, del año 2021; que es el tema que más les preocupa a los agricultores, pues quedarse sin la reserva sería una catástrofe para esa zona. Y es que ya lo dijo don Patricio Martínez, pareciera que Chihuahua es el único estado que debe cumplir con el Tratado Internacional de Aguas de 1944, olvidándose de que existen otras tres entidades inmiscuidas con el tema.



MILITAR.- Con este tipo de ruedas de prensa y las acusaciones contenidas en las mismas, parece ser que el gobierno federal prepara el terreno para justificar una intervención militar para tomar el control de La Boquilla y su desfogue, pues incluso corre la versión entre los agricultores de que el incendio en las instalaciones de la CFE en la presa, fue un autosabotaje, en un movimiento casi similar a aquella burda autofiltración a la Presidencia de la República de la lista de integrantes del supuesto BOA o Bloque Amplio Opositor.



MORAL.- Algunos productores reclaman que con cuál autoridad moral o legal el presidente y su gobierno pueden recriminar, o proceder legalmente en su contra por la protestas, si AMLO por años les enseñó este camino y por eso lo recorren. Y si a costos por los daños se refiere, así como a actuaciones políticas del pasado, según señalan, que también saquen cuentas de las pérdidas cuando López Obrador "tomó" los pozos petroleros en Tabasco, que también eran instalaciones estratégicas, y desde luego, el plantón en el Paseo de la Reforma en la CDMX. Con estas posturas, dicen, la 4T "escupe para arriba".



OPORTUNISMO.- Muchos campesinos se enfadaron cuándo vieron arribar a más de un oportunista a La Boquilla, quienes pensaron que los agricultores de la región centro-sur del estado tienen hambre y acudieron para entregar dádivas, no entendiendo que este problema (de la extracción del agua), es más serio y de fondo.



OPORTUNISMO I.- Entre los que entendieron mal esta situación, pensando que lo que ahí había era hambre y no el gran problema del próximo ciclo agrícola 2021 que más de uno dice ya está perdido, fue Gerardo Fierro, nacido en Texas y excandidato del PRI a diputado local, quien llegó muy gustoso a asar carne, hecho que molestó a más de un campesino apostado ahí en el campamento de La Boquilla desde hace un par de días.



OPORTUNISMO II.- El hecho de criticar a Fierro por arribista y oportunista a través de redes sociales por parte de Luis “el Capi” Arrieta, agricultor de Delicias y aspirante a la CNC, ocasionó que precisamente Lupita Rodríguez, dirigente cenecista, lo sacará de algunos grupos de WhatsApp, lo que dejó entre duda a varios que se preguntaron entonces si Rodríguez aprobó la acción de Fierro, por cierto ahí le preguntaron directamente a Gerardo ¿dónde estuvieron cuando hubo el primer saqueo a La Boquilla, a Las vírgenes, a El Granero?



ESPALDARAZO.- Hubo quienes se empeñaron en hacer una campaña en contra del delegado estatal del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien supuestamente iba a salir de dicha dependencia, y no fue así, por el contrario, este fin de semana estuvo en la entidad Gabriel García Hernández, coordinador general de los Programas Integrales de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar.



ESPALDARAZO I.- Anduvieron de gira por Parral y Guadalupe y Calvo, ahí supervisaron programas y entregas, además de verificar personalmente los apoyos otorgados a una escuela primaria donde estudian decenas de niños tarahumaras, a quienes gracias a dichos apoyos tendrán condiciones dignas para continuar con sus estudios; situación que muchos vieron como respaldo al juarense Loera de la Rosa, para de una vez por todas minimizar los rumores de su salida.



REDES.- Siguiendo con el hilo de aspirantes que buscan ser candidatos, sin duda las redes sociales jugarán un papel importante para la próxima campaña, aún más que en elecciones pasadas, pues el aislamiento social a raíz de la pandemia por el Covid-19 ha privilegiado el uso de tecnologías.



REDES I.- Si bien se podría decir que los likes no son votos, la realidad es que en el proceso electoral que está por iniciar, quienes aspiren a llegar a un cargo de elección popular deberán tener conocimiento de las redes sociales, el buen uso y alcance de las mismas.



LIKES.- Por citar un ejemplo, en el caso de la Alcaldía capitalina, donde se mencionan algunos nombres que podrían ser abanderados por el PAN, es el actual síndico Amín Anchondo, quien está arriba en Facebook, seguido muy de cerca por el titular de JMAS, Roberto “el Pony” Lara.



LIKES I.- Pero quienes parece que ni estrategia de redes tienen, o al menos no les funcionan, son el diputado federal Miguel Riggs y el todavía desconocido Marco Bonilla, quienes están muy abajo y parece que no han entendido cómo será el juego.

BENEFICIADOS.- Quien dejó claro el olvido en que se encuentran colonias del sur de la ciudad, fue el regidor Antonio García, quien durante la sesión de Cabildo pasada señaló que administraciones pasan y ese sector de la capital no se renueva; pareciera como si la modernidad únicamente fuera exclusivamente para el norte, sobre todo a las colonias de la franja del periférico De la Juventud.



EXCLUIDAS.- El hecho es que el edil, además de señalar estas inconsistencias, se ofreció, como presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, para integrarse al equipo de planeación y rediseño, a fin de vigilar que esas zonas, que desde años están olvidadas, puedan finalmente resultar beneficiadas con servicios básicos y pavimentación.