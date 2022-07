--AMLO pide a gobernadores cabildeen por la GN --Comunidades serranas, prueba de fuego para funcionarios

GUARDIA.- La gobernadora María Eugenia Campos acudió ayer al evento conmemorativo por los tres años de la creación de la Guardia Nacional, atendiendo a la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador y en el entendido que ella siempre ha remarcado de que más vale la coordinación con el gobierno federal para atajar los asuntos más delicados: los dineros y la seguridad.

GUARDIA II.- Precisamente en ese trabajo coordinado, ayer el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja informó durante la conferencia mañanera del Jefe del Ejecutivo, sobre los resultados de los operativos que llevan a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y la GN, que han derivado en el arresto de 11 personas entre ellas, el primo, el tío y el abuelo de José Noriel, alias “El Chueco”.

SALDO.- Resultados de tres días de patrullajes, rastreos aéreos y terrestres a través de los cuales capturaron a esos supuestos miembros del Cártel de Sinaloa, a quienes aseguraron armas y vehículos. Hasta se toparon con un ex alcalde de Choix, a quien le decomisaron 2.5 millones de pesos.

FGE.- Mientras que hoy, el fiscal general Roberto Fierro –según lo anticipó el miércoles— emitirá un informe sobre las labores que realizan en la Sierra Tarahumara para demostrar que sí se está buscando al líder criminal, que no hay contubernio –como ha insistido en calificarlo el presidente— y que las autoridades estatales hacen su parte.





***





ATAQUE.- Y es que por segundo día consecutivo y por cuarta ocasión en poco más de una semana, López Obrador recriminó que los gobiernos locales de Chihuahua han aprovechado temas sensibles como los asesinatos de los jesuitas y el guía turístico en Cerocahui para atacar y perjudicar al gobierno federal.

ATAQUE II.- Saco en el que también metió a “grupos religiosos de Chihuahua que inventan en mi contra… Como también son dueños de los medios, inventan cosas con el afán de perjudicarnos”, sostuvo el presidente al acotar que el único prudente ha sido el Papa Francisco. A saber si también se lo dijo en corto a la mandataria estatal en la ceremonia realizada en el cuartel general de la GN en la alcaldía de Tlalpan de la Ciudad de México.

GOBERS.- Lo que sí pidió a los gobernadores de todo el país es que convenzan a los diputados federales de sus estados para que en San Lázaro no obstruyan la iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena.

GARANTÍA.- “A fin de dejarla en buenas manos, bien consolidada y blindada”, subrayó el inquilino de Palacio Nacional, aun cuando al crear la GN prometió y se comprometió a no militarizar la vigilancia policíaca, considerando que la Guardia Nacional reemplazó a la Policía Federal. La garantía de ello –en su óptica— es que no ordenará reprimir al pueblo porque promueve los abrazos, no los balazos.





***





AJUSTES.- Llamaron la atención los comentarios que en medios nacionales emitió el vicario de la Tarahumara, Héctor Fernández Martínez, quien dijo que los jesuitas solicitarán a la gobernadora Maru Campos hacer ajustes en las titularidades de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas y en el Instituto Chihuahuense de la Mujer.

AJUSTES II.- A decir del vicario, en el caso de Enrique Rascón de la COEPI sería por el tema de los pueblos indígenas en la zona serrana y en cuanto al ICHMUJER no especificó los argumentos en contra de Ana Margarita Blackaller.

INSTANCIAS.- Al margen de la politización de ciertos asuntos y que no faltan aquellos que atribuyen las peticiones a que algunos personajes operaban a través de esas instancias en la anterior administración y ya no, lo cierto es que tanto a Rascón como a Blackaller les convendría acercarse a la Red para la Defensa de Territorios Indígenas (REDETI) para sensibilizarse con sus intereses.

SIERRA.- Esa red que agrupa a varios organismos realizó un encuentro recién el miércoles pasado en Guadalupe y Calvo para exponer que la narcoviolencia no es el único de sus problemas, también el despojo constante de tierras y el impacto ambiental de proyectos industriales que avanzan relegando a las comunidades, que ya definieron –como los jesuitas— tampoco se irán de la Sierra Tarahumara.





***





TRANSPORTE.- Por su parte, los transportistas han pedido la destitución de Ricardo Tuda, director de Transporte a raíz de que se ventiló que la operación de la segunda ruta troncal del sistema de transporte público en Juárez sería operada por un par de empresas foráneas, lo cual desmintió el secretario de Gobierno, César Jáuregui.

TRANSPORTE II.- Seguro que el tema no quedará ahí, pues los intereses son muchos y los transportistas que ya hasta se liaron a golpes en el Palacio de Gobierno pretenden ejercer presión pero quizá se tropiecen con el colmillo de Jáuregui Moreno y cuando más obtengan un nuevo nombramiento, no el control de las rutas.





***





PREVENCIÓN.- Las muertes por rickettsia ya encendieron la alerta sanitaria. La muerte más reciente fue la de una niña de dos años, mientras un menor de 11 años se reporta grave, ambos por la mordedura de una garrapata.

PREVENCIÓN II.- Por lo pronto el gobierno municipal capitalino anunció que reforzará el programa “El patio de mi casa” para abarcar más colonias, escuelas y parques para fumigar los espacios donde hay infestación de garrapatas, ofrecer revisión de mascotas y sacar los tiliches de los patios para evitar que aniden esos y otros insectos. Carrizalillo, Ampliación Crucero, División del Norte y Progreso Nacional son colonias ya calendarizadas para el mes de julio.