--Amparo vs Mápula apesta más que el basurero --Profes de la 42 inmersos en el activismo político

FIRME.- Entre políticos, empresarios y analistas de la academia en el estado hay una coincidencia, no apostarle a Juárez porque sacar al municipio del rezago social es una labor monumental que llevaría décadas y muchos le han aconsejado a la gobernadora María Eugenia Campos desistir de apostarle a la frontera. Sin embargo, si algo ha dejado en claro la mandataria es que no fue un slogan de campaña.

CERCANÍA.- Cada semana a lo menos, Campos Galván viaja a la zona fronteriza y le saca jugo a las visitas, es notorio que diseñan agendas para dar seguimiento a obras y programas y anunciar iniciativas, pero sobre todo, socializar con la ciudadanía, ésa que históricamente se ha sentido alejada del gobernante en turno.

EXCELENCIA.- Ayer la jefa del Ejecutivo encabezó las actividades del Programa de Generación de Excelencia donde se reconoció el esfuerzo de alumnos sobresalientes y hasta se rifaron dos autos, aparte de regalarles laptops, tabletas, celulares y audífonos.

SOCIAL.- Por otra parte, Maru Campos junto con Travis Anderton, vicepresidente de una de las divisiones de Becton Dickinson & Company dieron a conocer el plan de inversión de la empresa por 70 millones de dólares para construir su tercera planta en Ciudad Juárez. Más tarde, la gobernadora acudió al parque central para ‘bautizar’ a la nueva jirafa, que según los votos de 7 mil 547 juarenses se llamará Benito; después dio el banderazo de arranque a la feria del libro.

GABO.- Si el esfuerzo gubernamental alcanza al partido para que Acción Nacional recupere el bastión que perdió desde que Francisco Barrio dejó la gubernatura, ya lo dirá el tiempo y la labor de Gabriel Díaz como dirigente estatal, quien se ha enfocado en regresar a lo básico, desgastar las suelas y hacer trabajo de calle en la frontera.





FALAZ.- En el asunto del amparo que se interpuso en contra de la obra del nuevo Relleno Sanitario Mápula no hay otra lectura que el interés personal del particular que presentó este recurso ante el poder judicial de la Federación. A decir de los especialistas del derecho, no puede entenderse de otra manera pues los razonamientos no tienen mayor sustento.

COMUNIDAD.- Más aún existe una necesidad real y urgente por atender, pronto no habrá dónde depositar los desperdicios de toda la ciudad —en el actual relleno— y eso generaría una crisis de salud, ambiental y hasta social.

RESPALDO.- Es entonces cuando se debe ponderar el interés de toda la comunidad, la capitalina y la conurbada, lo cual a uno que otro actor político parece darle urticaria al oponerse a esta obra que ha sido respaldada por universidades y la propia Semarnat.

CONTRARRELOJ.- No obstante, el asunto se resolverá en la cancha de los tribunales y para el Municipio no ha sido impedimento para avanzar en el proyecto, no hay tiempo que perder y en junio iniciarán los trabajos de limpieza y desmonte en el predio de Mápula para preparar el terreno y comenzar con la construcción de la primera celda.





CONSENSO.- La Comisión Especial para la Reforma Integral de la Constitución ha estado, como se dice, desquitando el sueldo. Del lado del PAN, sus integrantes, los diputados Isela Martínez, Margarita Blackaller y Carlos Olson han estado pendientes de llevar a buen puerto el consenso para lograr esta tarea.

ESCUCHAR.- Con Alfredo Chávez como coordinador, los legisladores blanquiazules han buscado que se escuchen a todas las fracciones parlamentarias, pues es lograr que se generen estos cambios a la Carta Magna Estatal, luego de más de 30 años sin haber modificaciones.

AVANCES.- Los avances se han registrado en comisiones, los cuales se han alcanzado de la mano con sus contrapartes de Morena, PRI, MC y PT, quienes han hecho lo propio para que los ánimos no sólo continúen, sino avancen con una calma que pocas veces se tiene en la Torre Legislativa. Hay que decirlo.





ORGANIZADOS.- Al interior de la Sección 42 del SNTE trascendió que varios de sus agremiados se pusieron las pilas y por sí solos crearon la asociación “Va por Todos”, con el fin de fomentar el desarrollo integral y fortalecer gestorías diversas. Lo cierto es que desde ayer comenzaron a integrar un padrón para que se inscriban aquellos sindicalizados que carecen de viviendas.

COMPROMISOS.- Quienes están detrás de esta agrupación aseguran que son profes que le apuestan a un futuro político y que durante la pasada contienda interna se prometió atender los reclamos que ahí siguen: falta de oportunidades para adquirir vivienda, aumento salarial, bases laborales y promoción de ascensos. Así que por lo pronto “Va por Todos” ya se puso la primera estrellita con la distribución de becas de apoyo para los sindicalizados más desprotegidos.