--Analizan toque de queda -- Se activan (algunos) diputados foráneos -- SOS en UMF 2

RELAJAMIENTO.- Mientras se acercan los días en los que se estima se tendrá el “pico” de la pandemia de coronavirus en nuestro estado, continúan en ascenso los casos positivos y desafortunadamente las defunciones, así como la estadística de personal médico afectado por el Covid-19; en contraparte, se nota un relajamiento en las medidas de distanciamiento social, pues es visible una gran movilidad de gente que se resiste a resguardarse en su casa.

RELAJAMIENTO I.- Las autoridades de salud reportaron ayer 597 personas con un resultado positivo al virus y dieron a conocer una cifra de 98 decesos por esta causa, así como la presencia de infectados en 26 municipios de nuestra entidad.

DECESOS.- También se informó que dentro del personal de salud se tienen reportados 3 fallecimientos y otros 144 profesionistas están afectados por esta enfermedad. De esta última cifra 57 son médicos, 77 corresponden al área de enfermería, además de 10 casos de personas que laboran en otras áreas como laboratorios, radiología, entre otras.

DECESOS I.- Ciudad Juárez y Chihuahua continúan con las cifras más altas, tanto en casos positivos con 399 y 153, así como de fallecimientos con 80 y 14, respectivamente, y un total de 98 decesos en el estado; con las cifras anteriores y con la cercanía de la parte más alta de la curva de la pandemia, estimada a finales de esta semana, se hace cada día más necesario que la población colabore en acatar las medidas de prevención establecidas por el sector salud.

TOQUE.- Hace unos días el gobernador Javier Corral dijo que no habrá un toque de queda como tal, no obstante advirtió que habrán de darse operativos por parte de las corporaciones policiacas que invitarán a la gente que encuentren en las calles a guarecerse en sus casas. De no observarse adecuadamente esta recomendación, se dijo por autoridades del sector salud, que existen posibilidades de que la cuarentena pueda ampliarse en los municipios en los que la gente no respete las medidas de distanciamiento social.

TOQUE I.- Y de ampliarse el plazo, la presión de Estados Unidos, que ya está relajando las medidas, será mucho más fuerte con todas sus implicaciones comerciales.

CONTAGIO.- Desde la Unidad Médica Familiar 2 del IMSS algunos trabajadores reportan que les han negado el equipo de protección para los asistentes médicos y administrativos para protegerse del Covid-19; dicen que los trabajadores que están en contacto con pacientes y con el resto de empleados también corren el riesgo y no sólo aquellos doctores que atienden desde su área de trabajo, toda vez que aún siguen laborando hasta quizás el doble de lo que comúnmente lo hacen.

DONACIÓN.- Parte de la queja es que la doctora Martha Arzola recibió una donación de insumos para protección del personal ante la pandemia y que por órdenes de la directora Laura Loeza Montero no se ha entregado a los empleados, ya que argumenta que es exclusivo para médicos y que el resto de los empleados no le darán el uso adecuado.

ALMACÉN.- A pesar de que toda la plantilla laboral está expuesta a un contagio, ya que tanto asistentes médicos como personal administrativo tienen contacto con pacientes, sólo se les otorga un cubreboca por semana, siendo que en el almacén de la unidad se encuentran resguardados todos los insumos que se recibieron por donaciones.

EMPLEADOS.- Así mismo es la única unidad médica a la que siguen acudiendo diariamente la totalidad de los empleados, siendo que debe haber una reducción de personal para evitar la concentración de personas que no realicen actividades esenciales; de nueva cuenta, o quizá por tercera ocasión, personal del IMSS pidió a los titulares no sólo hacer el simulacro de la entrega de insumos, sino que realmente se entregue para la protección de todo el personal y de los pacientes que acuden a la unidad.

SALIDA.- Por cierto dicen que existe otra situación de alto riesgo de contagio para los empleados, ya que clausuraron temporalmente la entrada de personal y ahora la entrada y salida es por una puerta de emergencia donde deben recorrer toda la sala de consulta, lo que ha sido de inconformidad de los trabajadores.

DEBUT.- Por cierto quien debutó en medios nacionales fue el líder estatal juvenil del PAN, Ricardo Huerta, quien durante el fin de semana estuvo en televisión nacional dialogando y debatiendo con otros jóvenes políticos de diferentes entidades, los planes ejecutados por los gobiernos para afrontar la crisis económica y de salud.

DEBATE.- Compartió la mesa virtual con líderes juveniles de Jalisco, Nuevo León y Tabasco, donde el secretario de Acción Juvenil en Chihuahua dejó en claro el plan emergente estatal ejecutado por el gobernador Javier Corral, sin dejar de criticar desde luego la poca respuesta de la Federación para apoyar a las entidades del norte, así como a los gobernados por un partido diferente a Morena.

MANCUERNA.- Una buena mancuerna siguen haciendo los diputados de Movimiento Ciudadano Rocío Sarmiento y Lorenzo Parga, coordinadora de la bancada y presidente estatal del partido, respectivamente, pues ambos no esperaron más y en cuanto terminó la sesión presencial de la semana pasada se regresaron a los municipios de sus distritos para continuar entregando todo tipo de apoyo.

MANCUERNA I.- Cada quien en su distrito, Sarmiento con cabecera en Guerrero y el profe Parga en Parral, han continuado visitando todos los municipios por los que fueron electos, inclusive en los que no, tal es el caso de Valle de Allende, que no pertenece al distrito del profe, pero se le ha visto en varias ocasiones apoyando a la gente de ahí, no por nada lo siguen candidateando como alcalde de la capital del mundo.

EJEMPLO.- Es pues un ejemplo de reacción y compromiso en tiempos de crisis, sobre todo en materia económica, donde miles de familias se ven afectadas en las ciudades alejadas de la capital y de la frontera norte, sin duda siempre habrá mucho por hacer, por lo que los diputados naranjas ya advirtieron continuarán en esta sintonía, luego hay legisladores foráneos que optan por vivir en la capital y olvidan por completo a sus municipios.