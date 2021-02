-- Anunciarán más predios asegurados -- Busca Morena dirigir la Sección 42 del SNTE

EXTRADICIÓN.- En ecos del cuarto informe de gobierno de la administración de Javier Corral, se dice que las autoridades estatales esperaban desde el pasado lunes la resolución de la jueza de la Corte Federal del Sur de Florida, Lauren Fleischer Louis, que autorice la extradición del exgobernador César D. J., determinación que aún puede darse en los próximos días.

PREDIOS.- Si la decisión de la jueza hubiera ocurrido entre lunes y martes, hubiese llegado oportunamente dentro del marco del informe, no obstante, el anuncio de que finalmente pasaron a ser propiedad del estado dos predios rústicos asegurados al exgobernador, Santa Rita y Sombreretillo, de 30 mil y 30 hectáreas, respectivamente, ha sido bien recibido, incluso en el ámbito nacional fue comentado.

EMBARGOS.- Por lo pronto y a la espera de recuperar los recursos saqueados de la arcas estatales por el exgobernador, hay quienes señalan que en la lista de ranchos a quitarle se encuentran por lo menos 9 predios rústicos ubicados en los municipios de Balleza e Hidalgo del Parral, que fueron embargados precautoriamente en septiembre de 2017.

RECUPERACIÓN.- De acuerdo con versiones, algunas de éstas y otras propiedades aseguradas por la Operación Justicia para Chihuahua podrían, en un breve lapso, ser integradas al patrimonio estatal como parte de la recuperación de los recursos saqueados. Además está pendiente la resolución sobre miles de cabezas de ganado que también se encuentran en poder de las autoridades.

VEREDICTO.- Hay la expectativa de que para el próximo mensaje que Corral dirija a la ciudadanía, el próximo 8 de febrero allá en Ciudad Juárez, ya se haya dado el veredicto que permita la extradición del exgobernador y que esto forme parte de un anuncio especial para esa ocasión o bien se tengan noticias de la recuperación de más recursos.

USADOS.- Para muchos la manifestación convocada por el Comité Ejecutivo de la Sección 42 del SNTE no es más que un circo, ya que prefirieron postergar la manifestación para no interferir con el informe del gobierno estatal. La realidad los ha superado, pues no tiene poder de convocatoria, ya que a muchos, principalmente a los noveles, se les hostigó para que acudieran a apoyar al sindicato, por lo que se sienten usados. Los dirigentes lucran políticamente con las bases con la intención de asegurar un “huesito”.

RESCATE.- Las bases no buscan destruir al profesor Ever Avitia, sino rescatar a la Sección 42 del SNTE de todos los pésimos acuerdos que se han hecho para que las prestaciones de los maestros se pierdan, pues desde 2012 son cómplices de la decadencia, pues han echado a la basura lo que otras dirigencias conquistaron para beneficio de los docentes, y ahora lo poco que les quedaba, que era Pensiones Civiles del Estado, está en crisis.

MORENA.- Lo cierto es que las bases se han dividido, pues los docentes jubilados que formaron la Comisión Síndica Genuina y que saben del teje y maneje de Pensiones y las leyes que atañen al magisterio fueron relegados por el maestro Braulio Arturo Solís Gallo, quien busca la dirigencia de la Sección 42 del SNTE, por lo que con el problemas de PCE ha podido llevar agua para su molino morenista.

LIDERAZGO.- Quien se posiciona en el mapa nacional es la UACh, ahora que se realizó la entrega formal de la presidencia del Consejo Regional Noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

RECTOR.- El rector Luis Fierro asume este cargo en el que representará a 31 instituciones de los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, y con eco en 203 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país.

APOYO.- La Secretaría Técnica del Consejo Regional Noroeste queda a cargo de la mano derecha y actual director administrativo de la UACh, Francisco Márquez. Dicho Consejo dará continuidad a los trabajos de planes y políticas en materia de docencia y cultura educativa que emprendió la UAS, a la vez sumará los modelos educativos rumbo a la trasformación del sistema universitario mexicano para que impacten en las comunidades donde tienen presencia.

DELEGADO.- El día de ayer en el salón gobernadores del CDE del PRI de Zacatecas anunciaron a Omar Bazán y Enrique Rascón como delegado y subdelegados Generales del Comité Ejecutivo Nacional en el estado de Zacatecas. Con la presencia de la candidata a la gobernatura Claudia Anaya, el presidente del CDE, diputados, alcaldes y candidatos les dieron la bienvenida a los dos chihuahuenses. Cabe destacar que esta encomienda se la dieron Alito, Carolina Viggiano y don Rubén Moreira, donde a su vez trabajará de la mano con Alejandro Tello, Gobernador del estado.

CANDIDATO.- Luego de que el PES declarara desierta la convocatoria para seleccionar al candidato a la gubernatura, se dice que el presidente estatal David Medina se estará lanzando a la contienda para abanderar la causa. Los rumores surgen a la par que el partido adhiere a un integrante de la familia Cuevas, cuyo patriarca enfrenta un proceso penal por presunto homicidio. Se trata de Carlos Cuevas Acosta, quien fue nombrado delegado regional del Distrito 19, sin embargo se habla de que se estaría lanzando en búsqueda de la alcaldía de Delicias, o como diputado local de dicha región.

NOMBRAMIENTO.- Ayer el presidente del CDE del PRI, Alejandro Domínguez, tomó protesta a Adrián Alvarado como secretario de Comunicación del Comité Directivo Estatal, luego de que Carlos González, ex vocero estatal tricolor, dejara el cargo para continuar con proyectos periodísticos. Enhorabuena para ambos. Tiene Adrián una tarea nada fácil.