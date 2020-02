--Aparicio dispuso de escoltas a su antojo --Morena cambiará después del domingo --Tiene FGE luz verde para ir por Ramírez

PROBLEMA.- El problema de inseguridad en las calles y la ineficacia para cumplir con la cobertura por cuadrantes en el estado, principalmente en Madera y otras zonas calientes, nace con la descarada asignación de oficiales estatales como escoltas, realizando labores que no les competen, como cuidar funcionarios, empresarios, resguardando minas o empresas de la iniciativa privada.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

CASO.- El caso más grave se tiene en la Policía Bancaria, Comercial e Industrial, de la Comisión Estatal de Seguridad, donde de los 181 oficiales en la nómina, 102 tienen funciones de escolta, es decir, no andan en la calle realizando patrullaje en perímetro de los negocios, empresas o tienditas de barrio, sino comisionados en actividades que perjudican a la ciudadanía.

GRITO.- Los oficiales han empezado a poner el grito en el cielo, aparte, si se considera que la capacitación pagada con nuestros impuestos no es precisamente para que realicen ese tipo de actividades; no son guardias de seguridad, son agentes tan necesarios para que prevengan los delitos y detengan a delincuentes, no para que estén prácticamente rentados, como es el caso de unos 300 elementos.

ANTENAS.- Aparentemente el secretario de Seguridad Emilio García ya paró antenas al respecto y sabe que la maniobra para distraer a los agentes viene por supuesto de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Álvaro Serrano Escobedo y Jaime Ginés Ruiz García, quienes tienen el control jerárquico en la CES.

CORRIDO.- Nadie tiene seguro el cargo en ninguna área de Gobierno, incluso en una donde la labor de mando no advierte mayor problema, como lo es en el deporte, y esto se ratificó con el cese fulminante de Francisco Alonso Letayf tras un chascarrillo con tintes misóginos en una rueda de prensa.

CORRIDO II.- Como sabemos, el despido coincide también con múltiples quejas que habían llegado hasta el escritorio de María Eugenia Campos, la alcaldesa. No era la primera vez que el funcionario hablaba de más. Letayf rompió récord con una permanencia de cuatro meses en el cargo, tras la salida de Orlando Villalobos.

CANDIDATURA.- Información proveniente de los pasillos de la Dirección de Educación de Ciudad Juárez señala que la subdirectora Nancy Beltrán no oculta que quiere una candidatura para una regiduría, dejando de lado su chamba cotidiana, dicen, por culpa de su aspiración política. Los enterados no dudan en que pueda hacer un buen papel, sin embargo la sugerencia es que cambie su postura y que otorgue un trato digno a sus subordinados.

MORENA.- En otro tema, Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, aseveró que tras la ratificación de Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente nacional viene un proceso de reorganización en el estado que incluye la elección de nuevo dirigente.

ENCUENTRO.- Dio a conocer que el próximo domingo el líder nacional sostendrá un encuentro con 800 morenistas en la ciudad de Chihuahua, donde la militancia hará lo máximo para dar una buena impresión.

RETO.- Externó que el principal reto con la llegada de Cuéllar es encabezar un procedimiento de reafiliación, credencialización y emisión de convocatoria para dirigencias y secretarías.

LIBERTAD.- El camino está libre para que el hasta ayer magistrado Jorge Ramírez pueda ser investigado a profundidad, sin mediar la barrera constitucional, que impedía la actuación plena del Ministerio Público por el presunto delito que le achacan: enriquecimiento ilícito.

MENSAJE.- Al referirse a este tema, el gobernador Javier Corral reconoció que con esta decisión desde el poder Legislativo se envió un mensaje muy importante a la ciudadanía, a los actores políticos y sociales de todos los órdenes, pues nadie se encuentra por encima de la ley por el cargo que ocupe.

COMPROMISO.- Al reconocer que existe un compromiso de los Poderes del Estado, en el combate a la corrupción e impunidad, celebró que en este caso se hayan superado diferencias ideológicas y partidistas, un hecho que quedó demostrado por el apoyo brindado al desafuero, de parte de las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo.

ALERTA.- Jorge Ramírez en varias ocasiones lo comentó: "Si yo quepo por aquí, cualquiera de los que tenga fuero constitucional puede caber", por lo pronto ayer perdió dicha protección y se espera ahora la Fiscalía le mande llamar para aclarar una serie de situaciones que lo vinculan presuntamente haber cometido un delito.

VISITA.- Ayer el síndico capitalino Amín Anchondo recibió en su oficina al comisionado del INAI, Joel Salas, con quien tuvo la oportunidad de platicar largo y tendido. Además de presenciar la exposición que se encuentra al exterior de la Presidencia Municipal, los que escucharon de cerca la plática entre el comisionado y el síndico aseguran que fue en muy buenos términos, sobre todo por el trabajo que el joven panista ha realizado desde la oficina pública que encabeza.





Nos interesa su opinión y comentarios, escríbanos al correo: ráfagas@elheraldodechihuhaua.com.mx