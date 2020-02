--Aparicio tenía que irse el quince--Gana magistrado primera batalla--Riggs pide cabeza de funcionario

COMISIONADO.- Nadie, verdaderamente nadie puede asegurar la permanencia ni si quiera un mes más del Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño al frente de tan importante área del gobierno, debido a que no se cumplieron los objetivos de reducción delictiva previstos a su llegada, pese a que la expectativa era otra, al venir directamente recomendado por la extinta Policía Federal.

SALIDA.- Sus allegados habían soltado que su salida iba hacerse efectiva para el día 15 de febrero pasado, pero nos reportan que el propio fiscal César Peniche, con el que tuvo roces anteriormente por lucha de egos, ha fungido ahora como defensor para que no se vaya, chocando con los planes del secretario Emilio García Ruiz.

SUCESO.- Nos reportan que el suceso que resultó decisivo para que Aparicio dejase de gustar en la administración estatal fue el fallido operativo en el Cereso de Juárez, hace semanas, que dicho por el propio personal de la FGE, fue todo un fracaso, en sí, una intervención de la que nunca se supo su causa ni resultados.

ÉXITO.- No cabe duda que el evento Conexión turística binacional sorprendió a muchos debido a la magnitud y organización; vino a revolucionar al sector turístico en Chihuahua y el norte de México; ha servido para que tanto empresarios como políticos y especialistas puedan confirmar que Chihuahua es un Estado al cual le falta ser explotado en el ramo turístico.

CONEXIÓN.- Tan es así que gracias a Conexión Turistica Binacional vinieron personas de talla nacional e internacional a guiar y mostrar cómo se debe trabajar para atraer el turismo en estos tiempos complicados en materia presupuestal y de promoción, se destacaron temas turísticos con gran potencial en la actualidad; tal es el caso del Turismo deportivo que tiene como dato sobresaliente que 4 de 5 turistas acuden al estado grande para ser partícipe del mismo.

DERRAMA.- Por ello, es importante que los hoteles, restaurantes, bares y demás empresas busquen trabajar estrategias para hacer que el turismo deportivo, si bien visita la ciudad, permanezca por más días y genere una mayor derrama económica.

MAGISTRADO—En otro orden de temas, luego de la votación de la comisión jurisdiccional que resolvió no proceder con el desafuero del magistrado Jorge Ramírez, los legisladores reunidos en el pleno habrán de ratificar dicho dictamen por lo que es casi un hecho qué no se le aplique el desafuero al jurista.

DESAFUERO.- A pesar de que la instrucción era que el desafuero procediera, los diputado de la Comisión se dijeron tranquilos por haberlo votado en sentido negativo, ya que dijeron no tuvieron presión para intentar alterar o convencer su voto, sino que se tomaron el tiempo necesario para fundamentar por qué no procedió.

PENDIENTE.- Sin embargo todavía se tiene la idea de que un importante número de diputados voten a favor de que el dictamen de la comisión jurisdiccional se ha regresado a la comisión, situación que se ve poco probable ya que los diputados que determinaron no proceder con la declaración de procedencia estuvieron presente los tres días de audiencia desahogo de pruebas y fueron testigos de lo que la defensa y el Ministerio Público presentó.

DESPREOCUPADO.- Por ello, el magistrado Ramírez podrá estar un tanto despreocupado, aunque bien ahora la representación social puede pedir declaración de procedencia por la presunta Constitución de otro delito ya no el de enriquecimiento ilícito.

LAGUNAS.- Por cierto ayer desde las instalaciones del Poder Judicial Federal en la ciudad, el magistrado recordó que le ha solicitado a este Poder que intérprete ciertos detalles de la ley de Juicio Político y Declaración de Precedencia, y este a su vez le ordene al Poder Legislativo que modifique y aplique la porción de la Ley señalada de otra manera, luego de la interpretación.

VIDEO.- Un video grabado por diputados federales, que integran la Comisión de Ganadería, aparece Miguel Riggs, diputado por Chihuahua que al tomar la palabra aborda con enojo la inasistencia de Francisco Javier Trujillo Arriaga director El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), luego de que fue citado en una reunión donde abordarían la preocupación por la decadencia por la introducción de ganado no seguro por Guatemala.

MOLESTOS.- Los diputados expresaron que la falta de atención es una ofensa a los ganaderos y campesinos mexicanos y advirtieron que la Comisión está unida y trabaja para atender el problema, a pesar del desinterés de Senasica, de ahí que fue Riggs quien pidió que renunciara, no es para menos la postura dado que el cancelar el estatus sanitario en Chihuahua, como ya se hizo en Sinaloa, traerá graves consecuencias en el mercado.

GRUPO.- En el video aparecen además de un enojado Riggs, legisladores de Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco, incluido Eduardo Ron, presidente de la comisión, pero lo que llamó la atención fue que se presentaran en el reclamo directo a la federación, incluso legisladores de Morena, que se pronunciaron decepcionados.

DETRACTORES.- No tardaron los detractores del diputado azul quienes lanzaron la interrogante de que la causa de la falta de flujo de apoyos fue de ellos, que, como comisión no hicieron bien su trabajo, pues son ellos a quienes les toca hacer el presupuesto; no se puede soslayar que los legisladores de Morena estén pateando el pesebre, pero aquí lo importante es que esta año nuestros legisladores no se duerman y tomen las medidas necesarias para evitar un colapso.

ACLARACIÓN.- Una vez que fue señalada la abogada Armida Molina Sandoval por algunos ex ferrocarrileros, de inmediato salieron a defenderla un grupo nutrido de pensionados y jubilados de la Asociación de Ferrocarrileros Jubilados del Norte S.C. quiénes dejaron en claro que la litigante no ha realizado fraude alguno.

RESPALDO.- Lo anterior a raíz de que algunos pensionados denunciaron de los presuntos fraudes que la abogada cometió, pero que a decir del señor, Manuel Martínez representante de dicha asociación y con más de 400 firmas en mano, aseguró que Molina Sandoval ha actuado con diligencia por lo que los señalamientos en su contra fueron orquestados por un grupo que pretende constituir una asociación de pensionados, pero que ha cometido una serie de irregularidades por ello el golpeteo.

HONORARIOS.- Reconocieron que la litigante ha llevado los asuntos por más de 20 años, y que ha ganado una serie de juicios, cobrando únicamente el 30% tal como se hace en el mundo del derecho laboral, no el 80% tal como lo han querido hacer parecer; total que los ex ferrocarrileros de la Asociación de Ferrocarrileros Jubilados del Norte no dudaron en respaldarla.

