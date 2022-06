--Aplausos, vivas y clamor social con dedicatoria --Con mil soldados más en la Sierra, ni cómo escapar

MENSAJES.- La despedida a los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados el lunes pasado en Cerocahui, mandó tres señales: Uno, el de una Iglesia Católica unida; dos, la Compañía de Jesús no se va de la Sierra Tarahumara y tres, los jesuitas asumen su responsabilidad moral ante tantos asesinatos y personas desaparecidas en México.

BASTA.- Como se esperaba, los pronunciamientos del padre provincial Luis Gerardo Moro y del clérigo Javier Ávila fueron contundentes, pacíficos pero altos y claros. Así lo entendió la feligresía que llenó por dentro y por fuera el recinto jesuita en la capital, el Sagrado Corazón de Jesús, y que abrazó sus palabras con aplausos, vivas y nueve gritos de “ya basta”.

COYUNTURA.- Desde “los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos” hasta “si en 72 horas se lograron recuperar los cuerpos de dos sacerdotes y un laico, ¿por qué no hacer esto con tantos casos impunes? Ya no nos basta”, tanto como el mensaje de los jesuitas de América Latina para que “la sangre de nuestros hermanos sea semilla de justicia y libertad” anticipa todo ello una coyuntura, en la cual tal vez ahora sí se sume la sociedad en su conjunto.

MEMORIA.- Sin política de por medio y ante una orden de elevado nivel intelectual y suficientemente aguerrida para defender la memoria histórica como una causa y que se rehúsa al olvido, comulgando con el dolor de millones de mexicanos a quienes les han arrebatado a familiares o ni siquiera saben dónde están… En Palacio Nacional debieran tomarlo en serio. De hecho, todos los gobiernos en sus diferentes niveles para rediseñar la estrategia de seguridad y trabajar en la reconciliación social.





***





LEBARÓN.- Nada casual haber visto en el templo a Adrián LeBarón, quien comparte prácticamente el mismo discurso que los jesuitas, destacó que la tragedia vivida por la masacre de parte de su familia, como la de los sacerdotes y el guía de turismo manifiestan la cruel realidad para muchos municipios rurales, donde reina el crimen organizado.

LEBARÓN II.- Por cierto, la petición de la comunidad LeBarón para ser considerado un grupo equiparable y étnico para el reconocimiento de su autonomía, va avanzando lento pero camina en manos del Tribunal Estatal Electoral, que deberá hacer estudios antropológicos y sociales para determinar si califica.





***





IMPUNIDAD.- Como ha señalado el Pato Ávila –desde la masacre en el gimnasio de Creel, Bocoyna en 2008—, la impunidad también mata. De ahí el compromiso de la gobernadora María Eugenia Campos para detener a José Noriel, alias “El Chueco” señalado como el presunto responsable de asesinar a los dos sacerdotes y el guía turístico en Cerocahui.

LIBRE.- La revictimización ocurre no obstante, porque el líder criminal de la región de Urique ha permanecido libre desde la administración pasada, cuando ordenó o estuvo involucrado en el homicidio de un turista estadounidense en 2018 porque creyó que era un infiltrado de la DEA.

RECUERDO.- Periodo en el cual, gobernaba Javier Corral Jurado quien se comprometió a capturarlo, lo cual no sólo no ocurrió sino que siguió adquiriendo poder al igual que su jefe en la organización, José Crispín S. Z. alias “el Tío Pin”.

SILENCIO.- De ahí la pregunta obligada de los reporteros al ex mandatario, que ayer acudió a la misa de los jesuitas y lo cuestionaron con el arresto nunca realizado y optó por no hacer declaraciones.

TENI.- Lo que se sabe a cuatro años de esos hechos, es que del ‘Chueco’ sólo existe un tenis que logró asegurar personal de la Fiscalía General del Estado, cuando los agentes intentaron ingresar a su casa en Urique pero el cerco de escoltas y pistoleros los corrió a punta de pistola.

ACUERDO.- Trascendió que José Noriel habría hecho un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, en aquel 2018, en particular con el actual director de la Policía en Tulum, Oscar Aparicio Avendaño, quien negoció que le entregaran el cuerpo del turista ante la presión de congresistas estadounidenses y el propio FBI, por lo que lo dejó en el hotel a cambio de no detenerlo. Si bien, entonces se informó que al quinto día de búsqueda lo habían hallado al fondo de una barranca sin golpes siquiera de que lo hubieran arrojado.

INEVITABLE.- Ahora, sin embargo, es inevitable su captura. Ayer llegaron mil soldados más que serán desplegados en la Sierra para encontrarlo, menos cuando a él se le están agotando los recursos y hay una recompensa de 5 millones de pesos, a quien dé información confiable para arrestarlo.





***





COMPLICACIONES.- Otro ex mandatario que ayer fue noticia fue César Horacio D. J. ya que fue hospitalizado, según la Fiscalía General del Estado para realizarle una laparoscopia ya programada, empero se dice que si su estado de salud sigue empeorando podría modificarse la medida cautelar de prisión preventiva.

AMPARO.- Como se informó, de hecho, está en trámite un amparo para solicitar el arraigo domiciliario donde sería supervisado por agentes de seguridad y personal médico, así que habrá que ver si acelera el cambio de seguir presentando malestares.





***





BOM.- En la capital del estado, se espera que la estrategia entre federación, estado y municipio dé resultados con las células BOM (Base de Operaciones Mixtas), después de los homicidios de cuatro personas ocurridos el jueves pasado en la colonia Quintas Carolinas, donde se inició una investigación y estarían involucradas personas provenientes de Ciudad Juárez.

INTELIGENCIA.- Según trascendió, la actuación coordinada y con el respaldo de la Plataforma Escudo Chihuahua, ya se habría ubicado y capturado a los presuntos responsables en un lugar plenamente identificado como “picadero”. A partir de ello, se considera que el móvil podría involucrar el consumo de drogas y el narcotráfico, sin embargo, los hechos deberán ratificarse en la audiencia ante el juez.