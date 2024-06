--Apoyo a brigadistas no puede esperar… --Por tercera ocasión marchan en Baborigame

TRANSICIÓN.- Justo cuando la temporada de incendios forestales está en su apogeo y se controla un siniestro para atender otro con el mismo número de brigadistas, se dio a conocer que el gobierno federal dejará de operar algunos programas debido a la transición en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la recién electa Claudia Sheinbaum.

BRIGADISTAS.- En términos prácticos eso implica que no se canalizarán los recursos federales para los brigadistas y el gobierno estatal absorberá poco más de 3 millones de pesos, ya que es una labor que no puede esperar y actualmente hay 15 incendios activos que afectan en particular a municipios como Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna, Urique y Madera.

CONSTANTE.- En lo que va del año, de hecho, se han registrado 393 conflagraciones que han dejado 68 mil hectáreas afectadas en la Sierra Tarahumara y la región noroeste, con lo cual la entidad no sólo se ubica entre las principales con esa problemática, además son mil 360 brigadistas a quienes se capacita y requieren un apoyo constante.

ACOPIO.- De ahí que a los esfuerzos del estado, municipios y asociaciones civiles para dotarlos de vestimenta especial, herramientas y suministros de víveres es fundamental el apoyo de la ciudadanía y se han abierto numerosos centros de acopio en el estado para darles soporte en esa difícil labor de contención.

PAGOS.- Por testimonios de brigadistas forestales, con lo que la Federación ayuda son los pagos a los habitantes de las comunidades afectadas, que mueven a los brigadistas y apoyos en especie cuando tienen que refugiarse en otro lugar por la propagación del fuego. A partir de julio, sin embargo, esos recursos no llegarán.

IMPACTO.- Aparte del dinero en lo que el estado ha trabajado es emprender acciones entre la Secretaría de Desarrollo Rural, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Comisión Nacional Forestal para fortalecer el sistema de Comando de Incidentes y con ello, se ha logrado que el impacto sea menor al registrado hasta junio de 2023.

CONCENTRAR.- Asimismo, a los combatientes se les concentrará en la zona noroeste, que es donde cuesta más trabajo controlar los incendios forestales y si empiezan a registrarse lluvias en la parte serrana que colinda con Durango y Coahuila.





***





PAZ.- A propósito de la Sierra, ayer se manifestaron cientos de habitantes de Baborigame, seccional de Guadalupe y Calvo al realizar una caminata por la paz y exigir un freno a la violencia, con pancartas que reclamaban asesinatos, desplazamiento forzado y enfrentamientos entre criminales.

REFUGIO.- Según se estableció, los crímenes a que los pobladores hacen alusión se refieren a seis casos en lo que va del año y las constantes balaceras ante las cuales, las familias no encuentran refugio seguro y ya muchos han migrado a otras parte del estado, pese a las bases de fuerzas policiacas y militares en el área.

MARCHA.- Miembros de la comunidad rarámuri y mestizos marcharon juntos con mensajes de “Todos somos Baborigame”, “Queremos Paz con Justicia y Dignidad” y “No más Muertes, el perdón lleva a la Paz”, acompañados de danzas de matachines. Se indicó que es la tercera iniciativa en lo que va del año organizada por el Consejo Ciudadano y Proyecto Viva.

PERDIÓ.- En este municipio enclavado en el punto conocido como el Triángulo Dorado, el alcalde priista Julio César Chávez Ponce no pudo reelegirse y tendrá que entregar el mando a Ana Laura González, de Morena y PT. Según trascendió, el resultado electoral precisamente se atribuye al distanciamiento con la población.

ALEJADO.- Se indicó que los habitantes estaban enojados con el presidente municipal porque mientras los poblados cada vez están más inseguros, él se habría dedicado a comprar una mejor casa igual que su equipo cercano, cierto o no lo que es claro que se alejó de sus ciudadanos y lo reflejaron en las boletas electorales. Así que las marchas no son tan casuales.





***





GOAN.- Hablando de sufragios y que las campañas concluyeron, los Gobernadores de Acción Nacional publicaron en su cuenta de X que al margen de las resoluciones judiciales pendientes, es tiempo de diálogo y de reconciliación, de trabajar juntos y reconstruir la unidad nacional.

FRANCO.- El pronunciamiento de los cinco mandatarios panistas, María Eugenia Campos de Chihuahua, Mauricio Kuri de Querétaro, Teresa Jiménez de Aguascalientes, Diego Sinhué Rodríguez de Guanajuato y Mauricio Vila de Yucatán se interpretó como un cierre de filas con el partido y con esa reflexión a la que en días pasados convocaron 13 exgobernadores del PAN.

MESURA.- Los líderes morales en una postura franca y directa contra los resultados electorales y con un pleno rechazo hacia su dirigente nacional Marko Cortés para que no influya en su sucesor(a) y la marca política se abra a la ciudadanía; los actuales gobernantes más mesurados pero sumados, a como se aprecia, al replanteamiento.

PREGUNTA.- Y es que la pregunta en el aire para más de 16 millones de mexicanos que votaron por Xóchitl Gálvez y alrededor de 40 millones que no acudieron a las urnas es qué sigue para la oposición y en especial para Acción Nacional, que es la fuerza política más importante después de Morena.