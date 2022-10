--Aras y la crónica de una farsa anunciada --Regidores cierran filas con alcalde Bonilla

BALDE.- Como balde de agua fría les cayó la noticia a los “damnificados” de Aras la información que les dio la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández: Los bienes embargados a la financiera no se pueden disponer hasta que se llegue a una sentencia, lo que descarta la posibilidad de un acuerdo reparatorio por esa vía en este millonario fraude.

BALDE II.- Se desconoce si dolosamente, o por ignorancia, los abogados de la financiera promovieron esa opción ante los defraudados, lo que dividió a los demandantes y algunos lo estaban considerando con tal de recuperar algo de lo perdido y ahorrarse años de litigios. Un aspecto que molestó a la magistrada por prometer lo que no podrían cumplir.

CUENTAS.- Hernández Acosta les aclaró ayer a decenas de afectados de Aras que no se trata de que la Fiscalía General del Estado libere los embargos, no puede mientras no concluya el proceso porque se corre el riesgo de que sólo alcance para pagar a algunos. Máxime si se hacen las cuentas: 80 bienes para cubrir el perjuicio de más de 5 mil 100 personas.

POSIBILIDAD.- Existe la alternativa de que los acuerdos se realicen de forma directa entre las partes involucradas, ya que el Código Penal otorga el beneficio a las víctimas de otorgar el perdón a los presuntos delincuentes, siempre y cuando se solvente el daño ocasionado.

CAMPAÑA.- Sin embargo, el corporativo sólo ha planteado pagos en especie sobre esos bienes, de ahí que algunos abogados de las víctimas advertían de una estrategia para presionar a la Fiscalía y recuperarlos, sin que ello garantice el pago a cada persona siquiera en un orden del 80% de su inversión. Ante lo cual, lo cierto es que el fiscal general Roberto Fierro no se ha dejado amedrentar con todo y la campaña de Aras.





***





EUTANASIA.- Después de la votación de los legisladores priistas y perredistas en el Senado sobre la militarización en el país, la alianza con los panistas se advierte sin señales de vida, sólo cuestión de desconectarla en el papel para que deje de respirar artificialmente. Aun así, como ya se había expuesto, la historia en cada estado será particular.

SIERRA.- El fin de semana pasado, los alcaldes priistas expusieron que el gobierno del estado no les había destinado inversiones ni respaldado proyectos, como se acordó al aliarse en las elecciones por la gubernatura que ganó la panista María Eugenia Campos.

GÓBER.- De modo que mientras en el plano nacional se define el siguiente paso, en el estado se esfuerzan por mantener con vida la coalición gubernamental y ayer se informó que la gobernadora se reunió con 19 presidentes municipales de la zona serrana –la mayoría del PRI— para calendarizar recursos, obras y programas en cinco ejes: Seguridad, salud, alimentación, deporte y cultura.





***





ALTURA.- Como lo esperaba media ciudad afectada por las 35 rutas de recolección de basura que tenía a su cargo la empresa Kliffer, los regidores estuvieron a la altura de las circunstancias y cerraron filas en torno al alcalde Marco Bonilla, que le dio varios plazos a la compañía pero los desestimó, por lo cual les retiró la concesión.

URGENCIA.- Ayer en el Cabildo hubo el acuerdo entre los ediles de todas las fuerzas políticas para decretar la extrema urgencia en la contratación del o los nuevos

concesionarios que den continuidad al servicio.

COMITÉ.- El propósito es acelerar el paso en el Comité de Contrataciones para adjudicar las rutas de recolección, ya sea a empresas nuevas o de las que ya prestan el servicio al Municipio para distribuir de manera equitativa las rutas, siempre y cuando se comprometan a brindar un servicio eficiente y sin fallas a la ciudadanía.

AHORRO.- Se definió también que sólo será por un año que se trabaje de esta manera en esas 35 rutas de recolección, ya que según precisó el presidente municipal se reestructuraron algunas para generar un ahorro en términos de recursos.





***





GABINETE.- Hoy se destapará a los integrantes del gabinete del rector interino Heliodoro Araiza, quien cubrirá las funciones en la máxima casa de estudios mientras se resuelve el tema jurídico que mantiene en vilo la toma de protesta de Luis Alfonso Rivera como el rector oficial.

GABINETE II.- Los ajustes ya fueron compartidos para que siga el proceso en lo que asume Rivera Campos; si bien se etiquetaron cambios urgentes como en la Coordinación de Comunicación Social, desde donde se considera se generó una campaña de ataques para obstaculizar su llegada a la Universidad Autónoma de Chihuahua.





***





VIAJE.- A su regreso de Corea del Sur, el alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar informó que su visita a Seúl fue fructífera porque se detectó a inversionistas interesados en “la mejor frontera del mundo”. Aunque no proporcionó nombres, sólo ejemplificó que una empresa quiere comprar 100 hectáreas para desarrollar industria tecnológica, lo que implicará puestos de trabajo bien pagados, pero prefirió aguardar a que se concrete.