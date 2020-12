--ASE facilitó investigación vs Pinedo, tramitó amparo --Se protegen entre ellos en el Tribunal Superior de Justicia

Investigación.- Parece que estamos a horas de que se ejecuten las ordenes de aprehensión en contra de Antonio Pinedo el ex Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Javier Corral Jurado o si quiera contra su cuñada Cristina Paulina del Rocío Licón Atilano, quien es la ex directora administrativa de la misma área y de donde presuntamente se llevaron algunos millones de pesos.

Investigación I.- Lo anterior inició gracias a la intervención de la Auditorio Superior del Estado, quien en 2019 en base a un mapa de riesgos se incluyó la información más relevante que los medios de comunicación publican respecto de hechos de corrupción. En este caso, el tema de las contrataciones con la empresa Xtreme (vinculado a Pinedo), había sido ampliamente comentado en medios durante 2018 y la revisión en el área comunicación social, se profundizó en estos contratos, que resultaron ser más de los que habían señalado diferentes medios locales.

Anomalías.- La auditoría documentó que la empresa, originalmente dedicada a actividades deportivas, modificó su acta constitutiva justo al iniciar la presente administración estatal (2016), y cambió el objeto social para ofrecer servicios de producción y difusión.

Anomalías I.- Los entonces directivos de comunicación social fueron poco cuidadosos al tratar de sacar su tajada económica, pues simularon licitaciones e investigaciones de mercado para favorecer a la empresa Xtreme y a otras más relacionadas con ésta, cuyos operadores guardaban relación familiar con la ex directora administrativa de dicha dependencia.

Ruta.- La fiscalía anticorrupción con sus facultades, de las cuales carece la Auditoría Superior, investigó por la denuncia presentada en enero del 2020, la ruta del dinero que al parecer apunta al ex titular de comunicación social del estado, toda vez que ya se alistó la orden de aprehensión en su contra y el presunto responsable ya solicitó su amparo ante un juez de distrito, al mero estilo de los ex funcionarios vinculados con el ex gobernador César Horacio.

Protección.- Más que evidente, quedó la protección que otorgó el Juez Rigoberto Isaías Flores al ex magistrado Jorge Abraham y fuera de cualquier imparcialidad, pues al ser ambos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, le dio una ayudadita para que alcanzará a pasar la navidad de lado de su familia y no en el Cereso de Aquiles Serdán.

Protección I.- Resulta que el juez quien es recordado por copiar en los exámenes de oposición en el 2018, dijo que no había riesgo de que Jorge R.A. se pueda sustraer de la justicia, a pesar de que ya tenía un pie fuera del país y que desde el mes de agosto se acreditó que ya no tenía domicilio en la capital.

Protección II.- En cambio consideró que 10 millones de pesos de enriquecimiento no son suficientes para que toque la cárcel y definió que debe utilizar un brazalete electrónico localizador, circunscrito al inmueble, el sometimiento a la vigilancia de la SSPE, por no más de 12 meses y hasta el 19 de diciembre de 2021.

Protección III.- Los que conocen del asunto refieren que tenía todo los parámetros para pedir la prisión preventiva, toda vez que ya no vivía aquí, no acudió a una cita, y pues el pequeño detalle que fue detenido en otro sitio fuera del estado.

Regalo.- Parece que el Tribunal Superior de Justicia le adelantó el regalo de navidad y lo mandó a su casa mientras él está calientito adentro de su casa, a los elementos policiacos que lo deberán cuidar estarán en el exterior congelándose, todo un mundo al revés.

Inocencia.- Por cierto ayer a las 15:00 horas lo citarón en el tribunal para colocarle el brazalete localizador, pero el centro de “justicia” se blindó para que no ingresará ninguna persona y se filtraran los fotos del ex magistrado con brazalete de delincuente, pues le dejaría otra manchita a la imagen del tribunal, alegando que no habría información por la presunción de “inocencia” del detenido.

Candidatura.- La a designación del diputado federal y ex delegado del Bienestar en la entidad, Juan Carlos Loera de la Rosa, muestra varias lecturas y la primera es que tiene el visto bueno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues no se puede dejar de lado que es quien tiene más señalamientos en su contra por corrupción, nepotismo y hasta traición.

Berrinche.- El senador Cruz Pérez Cuéllar, hizo un berrinche durante la reunión de los aspirantes a la gubernatura de Morena, con el dirigente nacional Mario Delgado, y es que cuando supo que no sería el candidato, abandonó las instalaciones del CEN muy molesto, sin esperar al anuncio oficial, el cual se realizó en presencia de siete de los ocho aspirantes, adelantando que impugnará el resultado.

Perdedor.- Por ahora el gran perdedor de la contienda es el alcalde independiente de Ciudad Juárez, quien ciertamente se queda sin siglas, salvó que repita la mancuerna con el ahora candidato le alcance para una diputación federal, por algún distrito de la frontera.