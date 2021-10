--Asume Chela nueva secretaría en CEN del PRI --Cabildeo en pleno y diputados por Chihuahua, calladitos

ANOTACIÓN.- En cuestión de 48 horas, el gobierno del estado se anotó dos inversiones considerables en la atracción de proyectos a la entidad y en particular a la capital del estado, lo que refuerza la mancuerna con la administración municipal.

MANCUERNA.- Primero se anunció una nueva planta de “Safran Cabin Site” que con una inversión de 1.8 millones de dólares reforzará la industria aeroespacial y pasará de una plantilla de 180 a 600 empleados, y ayer se inauguró la segunda tienda de “The Home Depot” con una inversión de 310 millones de pesos y generará más de 100 empleos directos y 350 indirectos.

***

NOMBRAMIENTO.- El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno anunció ayer enroques en diferentes secretarías y direcciones del Comité Ejecutivo Nacional del partido y entre los cambios, destacó el de la chihuahuense y excandidata a la gubernatura, Graciela Ortiz González, quien se desempeñaba como secretaria de Operación Política y ahora estará a cargo de Estrategia y Planeación.

CATAFIXIA.- Al frente de esa oficina, la también exsenadora diseñará los trabajos que estarán a consideración de la militancia priista, durante la XXIII Asamblea que se efectuará probablemente en febrero de 2022.

FORTALECIDA.- Con esta encomienda, del mensaje de Alito se interpreta que considera a Chela, una compañera de fórmula, cada vez más fortalecida en su equipo y pieza clave del priismo en el estado grande. Ella, a su vez, destacó que siguen firmes los propósitos para la renovación de los comités municipales, sectores y el propio Consejo Político Estatal a fin de comenzar a trabajar en el territorio.

DISTINCIÓN.- Llamó la atención que, durante el nombramiento de la parralense, Alito se dirigió a Chela Ortiz con palabras como “mujer con gran experiencia, valiosa y fundamental en el desempeño de sus funciones”, además de “tiene un gran sentido social”.

***

¿DIVISIÓN?.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa de reforma eléctrica al Congreso de la Unión y amagó al PRI con definirse si la va a apoyar o no, y el PAN, en tanto, advirtió al tricolor que si la apoya, se despida de la alianza Va por México; ¿de qué lado están los diputadores federales por Chihuahua?

TARIFAZO.- Entre los legisladores, blanquiazules y rojiverdes, aún no se ha evidenciado una posible ruptura de los partidos, si bien sólo los de Acción Nacional han elevado la voz para criticar la creación de una super estructura para la Comisión Federal de Electricidad, bajo inoperantes sistemas, que generarán más variaciones de voltaje, incluso apagones y todo eso lo pagará el usuario con tarifas más caras.

PRUEBA.- Pero en algún momento, los priistas tendrán que hacerlo y será reflejo de la decisión que marque la coordinación de su bancada y del CEN de su partido, es decir, Alito Moreno, quien ya dijo que a él no lo presionan. Lo cierto es que los analistas políticos coinciden en que ésta será la prueba de fuego para saber si la oposición está unida y a la altura de una coalición para contener a Morena.

***

FALTANTES.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno no se quiso meter en camisa de once varas, ante las persistentes preguntas de los reporteros en Juárez, quienes lo cuestionaron cuándo se harán los nombramientos pendientes como la presidencia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, así como el subsecretario de Educación Zona Norte, sin embargo, el segundo a bordo de la gobernadora María Eugenia Campos, no se dejó acorralar y ni pistas dio.

***

COLONIAS.- De los primeros diputados locales del PAN, que han cumplido con la encomienda de la gobernadora Maru Campos, así como de la dirigencia de su partido y del alcalde Marco Bonilla, son Carla Rivas, Carlos Olson SanVicente y Alfredo Chávez, quienes continuaron con visitas en las colonias de su distrito.

TURNOS.- Sus detractores apuntan que sólo han ido a domicilios “azules” pero según las agendas acuden a puntos de reunión con la ciudadanía que no es simpatizante del partido y los apoyó con su voto. De modo que se turnan para ir miércoles, jueves y viernes.

SUELAS.- Trascendió que incluso, Mario Vázquez, coordinador de la bancada en el Congreso del Estado, dijo que no había ido porque lo concentró la carga de trabajo de la presidencia del Congreso local, en la cual ya no está y en breve, regresará a recorrer las colonias.

***

LLAVES.- El rector de la máxima casa de estudios, Luis Fierro Ramírez, estuvo a nada de agarrar las llaves y acudir personalmente a abrir las instalaciones de la Quinta Gameros, cuando se enteró que los encargados no obedecieron la instrucción que él mismo giró, desde el momento en que las autoridades de Salud autorizaron la reapertura.

DALTONISMO.- La instrucción no obstante, pasó de noche en la Secretaría de Extensión y Difusión de la UACh, a cargo de Ramón Gerónimo Olvera, así como del director de la construcción considerada patrimonio histórico, Rogelio Cuéllar Salasplata. Eso sí, ambos se mostraron ayer muy “orgullosos” de informar que la Quinta Gameros reabría sus puertas, cuando hace más de un mes tenían la orden de regresar o no se enteraron del cambio en el color del Semáforo Covid.

***

RESPIRO.- Jesús Joaquín Sotelo Mesta, respiró un poco más tranquilo debido a que la resolución de su proceso jurídico en contra de su investidura como consejero de la Judicatura, terminará en la nueva administración y no durante el quinquenio de Javier Corral, ya que en su óptica, fue Luz Estela “Lucha” Castro, quien se encargó de hacerle la vida de “cuadritos” y ponerle a todo el aparato del Ejecutivo en su contra, lo que resultaba en fuertes presiones para “tumbar” sus recursos jurídicos defensivos.