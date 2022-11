--Audiencia del profesor, a contrarreloj… ¿por secuestro? --Se evidencia mano negra en protestas contra la obra

TÉRMINO.- El día de hoy sí o sí deben presentar al profesor del Colegio Belén ante un Juzgado de Control para que la Fiscalía General del Estado le formule los cargos correspondientes, por lo que hasta ahora parece que será la privación ilegal de la libertad de una alumna.

TÉRMINO II.- Se dice que la audiencia inicial en contra del maestro de Física y Robótica y de su cómplice no se llevó a cabo en las siguientes 48 horas al arresto, considerando que la captura ocurrió el martes pasado, ya que los agentes del Ministerio Público tratan de configurar la acusación de secuestro.

MÓVIL.- Y es que afortunadamente no se consumó el delito y por lo tanto no hubo solicitud por una cantidad determinada de dinero a cambio de su liberación, sin embargo, ésa era la intención, según lo informó la Fiscalía, así que se esmeran en llegar con una carpeta bien fundamentada para que no sean bateados por el Poder Judicial.

DETALLES.- Lo importante de la audiencia también es conocer los detalles de lo ocurrido, la planeación y participación de cada uno, es decir, la individualización de la investigación y si la autoridad cuenta con alguien más que está aportando información, lo cual sería pieza clave para amarrar la acusación de secuestro.

TERCER.- Más aún cuando anoche se capturó a un tercer implicado, lo que exhibe a simple vista una logística, no sólo ocurrencia, para perpetrar el plagio con el cual supuestamente el profe pretendía pagar una deuda.





***





REQUISITOS.- Ojalá, como señala el secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, se apliquen sanciones contundentes a colegios que no cumplan con el Acuerdo 450, que se refiere a los requisitos para incorporar al personal docente, en lo cual aplican los antecedentes penales como es el caso del profesor que pretendía secuestrar a una estudiante.

INSPECCIONES.- A reserva de saber si la institución privada tenía conocimiento o no de que había sido acusado por fraude y daños apenas nueve meses atrás, es fundamental para la tranquilidad de alumnos y padres de familia que la dependencia inspeccione ese aspecto en más de 700 escuelas particulares de educación básica en la entidad para garantizar que realmente son sitios seguros.





***





MANO.- De acuerdo con fuentes bien informadas, una persona identificada como Nantha Yaundé Santana Anchondo es una de las principales organizadoras de las protestas en contra del espectáculo “La golondrina y su príncipe”, por encargo –según trascendió— de sus jefes Juan Carlos Loera y Marcelino Gómez Brenes, delegados estatal y municipal del Bienestar.

NEGRA.- Nada nueva la filtración de que morenistas estén detrás, ya se había exhibido incluso a “corralistas”, todos ellos unidos en un mismo frente; lo que sorprendió es que ni la disimulan, según se expuso.

AGOTADOS.- En tanto, los boletos para el estreno de la obra ya están agotados, lo que demuestra el interés ciudadano por disfrutar cada función en familia y en un sitio icónico en la ciudad como es El Palomar. Por ello, el alcalde capitalino Marco Bonilla llamó a la civilidad y el respeto.

MIXTA.- Mientras la gobernadora Maru Campos, que ayer estuvo en Ciudad Juárez, enfatizó que para organizar un evento como “La golondrina y su príncipe” en la frontera basta que el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar le invierta como Bonilla Mendoza que puso la mitad y el Estado la otra parte.

FICH.- Refirió además que al iniciar su administración en la Secretaría de Cultura había un adeudo a artistas locales por más de 15 millones de pesos, así que la disyuntiva era pagar a proveedores o hacer el FICH y se optó por priorizar el dinero para los artistas locales.





***





JUZGADOS.- Se espera que la próxima semana dé señales de vida la Secretaría de Hacienda con los 350 millones de pesos que se necesitan para poner en marcha los juzgados laborales, en los cuales ya se destinaron las partidas estatales correspondientes.

DESFOGAR.- Y han dado resultado, ya que en el primer mes de operación el Centro de Conciliación Laboral informó que se atendieron 868 casos en el estado, de los cuales en 550 se llegaron a acuerdos reparatorios. A ese ritmo realmente se podría desfogar el rezago, sólo se necesita el dinero para que funcionen.





***





REVOLUCIÓN.- El 19 de noviembre en Ciudad Juárez, la agrupación Unidad y Participación celebrará el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Una convocatoria para los priistas, aunque no a todos, “sólo aquellos que se sienten comprometidos con el proyecto que impulsa esta organización”.

AUSENTES.- Por ello, se comenta que los grandes ausentes serán los integrantes de la directiva del PRI en la frontera y en cambio sí estarán líderes de los sectores e integrantes de la Fundación Colosio.

SIGLAS.- Bajo el eslogan de “ustedes tienen las siglas y nosotros tenemos las bases” es como los organizadores promueven el evento con un gran desayuno, cuyo costo oscilará entre los 50 y 60 mil pesos. La pregunta es: ¿quién pagará?