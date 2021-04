--Audiencia por ‘moches’ con signos suspensivos --Felices partidos chicos con Naranja Covid

NUEVOS.- El Juez de Control, Édgar Oswaldo Torres Sandoval tendrá que definir este viernes, si inicia o no la audiencia de imputación de cargos en contra de la alcaldesa capitalina con licencia María Eugenia C.G., luego de que trascendiera la petición de su defensa para diferir de nueva cuenta el proceso, al argumentar que hubo nuevos elementos aportados por el Ministerio Público y requieren tiempo para analizarlos.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

DELITOS.- Bajo la causa penal 3022/2020, la Fiscalía Anticorrupción intenta imputar a la candidata panista por la gubernatura, los delitos de cohecho y uso ilegal de atribuciones y facultades, por presuntas cantidades de dinero solicitadas para beneficiar a varios proveedores con licitaciones cuando se encontraba al frente del municipio de Chihuahua.

ESTRATEGIA.- La petición del diferimiento de la audiencia no resulta una sorpresa, pues fue una constante en el otro proceso que enfrenta la candidata, como es el de la nómina secreta, por ello desde hace días corren las versiones en el sentido de que ocurrirá lo mismo en este caso. Estrategia, le llaman los letrados.

DESPACHO.- Dicho sea de paso, trascendió al interior del war room de la campaña de la aspirante del blanquiazul, que hubo varias discusiones en torno a que si el despacho Lozano Gracia llevaría también la defensa por el asunto de la Fiscalía Anticorrupción. También hubo un par de propuestas de abogados locales para manejar esa acusación, toda vez que la vinculación a proceso por la investigación de la Fiscalía General del Estado dejó a la candidata y compañía con un mal sabor de boca, máxime que el exprocurador general de la República y abogado a cargo de esa causa, Arturo Chávez Chávez les había asegurado que no iba a proceder. De pensarse, así las cosas.

SUERTE.- Con la instalación del semáforo naranja restrictivo y las limitaciones a las campañas electorales, quienes salieron ganando fueron los partidos políticos chicos y/o la chiquillada, como les llaman algunos. Y es que al no estar permitidos los eventos semimasivos, por los pequeños, ¡mejor!. Organizar encuentros, aunque no sean multitudinarios, cuesta desde aguas, galletas y café hasta panfletos, cachuchas y playeras, además de equipos de sonido y traslados. Presupuesto que para los partidos chicos nomás no alcanza, así que hoy por hoy, felices de estar todos en las mismas circunstancias con el uso de redes sociales y una que otra reunión privada con aforo limitado.

SUERTE II.- Así que la suerte corrió sin duda para el lado del PVEM, PES, FxM y RSP, principalmente, a quienes sus Comités Nacionales les tienen limitado el recurso para las campañas, no así para estructuras como el PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y PRI que en principio, perfilaron el trabajo por tierra en el corredor del amarillo desde Juárez hasta Gómez Farías, sin embargo, la cobertura en el resto –56 municipios— es a través de las redes sociales y eventos ‘en petit comité’ .

¿PRIVADAS?.- Nada más que cuidado con esa logística. Precisamente esas reuniones privadas han ocasionado que sólo se dé a conocer lo que los equipos de prensa quieren divulgar, ya que no dan acceso a los medios de información y eso deja al aire una serie de preguntas: De cumplir con todas las medidas de sanidad establecidas por la Secretaría de Salud, ¿por qué no dejar ingresar a la prensa? ¿O por qué no habilitar canales de comunicación para cubrir en vivo los eventos públicos de los candidatos? ¿O no se está cumpliendo con los aforos en lugares cerrados? ¿El IEE y la Secretaría de Salud acuden a verificar estos “eventos privados”?

ETERNA.- Quien lleva dos años en sesión y nunca ha salido, o se ha desconectado es la senadora de Morena, Bertha Caraveo, y dicho por ella. Siempre que la prensa la busca, ella refiere estar en sesión o en reunión de Comisión, sin importar el día o la hora y si están en periodo permanente, ella siempre está “conectada”. Aunado a ello, por la “agenda apretada” dicho por su secretario particular José María Guerrero, no puede dar entrevistas y en determinado momento “atiende” vía WhatsApp, por cierto de un número que no existe. Así de transparente es la “representante del pueblo” para con el pueblo.

SANTA.- Ricardo Salcido, quien estuvo trabajando desde hace tiempo en Santa Bárbara y buscaba la presidencia municipal por Fuerza Por México, quedó cancelado en su aspiración por la alcaldía, por cuestión de género, lo que sin lugar a dudas es un duro golpe, ya que desde hace meses llevó a cabo varios eventos en la ciudad más antigua del estado y donde se instaló la primera planta de energía eléctrica en el país, sin embargo, Salcido –en esta ocasión— no vio la luz.

PARRAL.- La regidora María de Jesús Díaz, a quien se le había visto muy cerca del PES y de Chava Calderón, ahora se reunió con los priistas Miguel Jurado, Vicencio Chávez y Édgar Piñón. Por lo que no se sabe, si sólo asistió por mera cortesía o vaya a cambiarse de bando con Jurado. Lo cierto es que se le vio muy atenta de la fórmula tricolor. No hay que olvidar que Díaz ha sido de las promotoras de Calderón, y cuando él ha enviado las pipas de agua a las colonias de la periferia, había sido ella quien llevaba la batuta para ver a quien se la entregaban.