--Barzones inclinan la balanza por Morena --Más figuras se suman al proyecto de Maru

RENCOR.- Con la renuncia del candidato de Fuerza por México, Alejandro Díaz, quien se unió al proyecto de la panista María Eugenia Campos, el dirigente nacional Gerardo Islas anunció que se investigará al exaspirante ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el manejo de recursos de procedencia ilícita.

RENCOR I.- Sin duda, Díaz dio señales encontradas con la adhesión, pues en lugar de que la decisión fuera bien vista entre los principales sectores sociales, se le ha cuestionado que se contrapuso hasta con su lema, “el fin a la farsa política” y de acuerdo con Islas, ya se indaga la ruta del dinero en su campaña.

UNIÓN.- Hablando de la suma de sectores, los integrantes de El Barzón ya inclinaron su balanza con el candidato de Morena, Juan Carlos Loera, con lo cual oficializan su salida del gobierno de Javier Corral, donde “navegaron” con puestos públicos de poder y el respaldo gubernamental durante el quinquenio.

UNIÓN II.- Gabino Gómez, uno de los líderes barzonistas, fue quien formalizó esta unión con Morena y aparentemente vendrán más personalidades al proyecto de Juan Carlos por la gubernatura, según expuso.

RECUERDO.- Para el baúl de los recuerdos quedará que Gabino Gómez fue el encargado de coordinar la caravana por la dignidad que emprendió el mandatario estatal al inicio de su administración, también apegado a asociaciones civiles como Justicia para Nuestras Hijas, a la par de Luz Estela Castro, asesora jurídica de víctimas y quien desempeñó un controvertido papel en el Consejo de la Judicatura como la pesadilla de muchos magistrados, en tanto que Martín Solís se encargó de acotar a comunidades como los LeBarón, acusados por los barzonistas de adueñarse de pozos.

SUMA.- Tiempos de sumas y restas. La candidata del PAN-PRD, Maru Campos, también sigue sumando personalidades a su proyecto, como la abanderada de RSP, María Eugenia Baeza, quien ya declinó a su favor y ayer en Juárez hizo lo propio la suplente de la diputación federal del Distrito 2 por Morena, Yalia Romero Chávez.

RESTRICCIONES.- Ante los constantes cambios del semáforo epidemiológico, que este lunes vuelve a amarillo en el estado, se dice que el secretario de Salud, Eduardo Fernández, trae entre manos la idea de pedir en los salones de eventos o granjas que los asistentes presenten el documento que acredita su vacunación, o cuando menos la prueba de que dieron negativo al Covid.

RESTRICCIONES II.- Iniciativa que asustó a los dueños de esos establecimientos, pues a la “caída libre” en que aseguran se encuentran sus ventas, consideran que menos se alentará la organización de eventos y no hay un solo plan de rescate para este “hoyo financiero”. En tanto, los propietarios siguen perdiendo demandas y quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor porque en su inflexibilidad nada quieren perder y pretenden dejar intactos los contratos de eventos, reprogramados una y otra vez.

TOBOGÁN.- Precisamente ayer dirigentes de diversas cámaras empresariales indicaron que se reunieron con Fernández para elaborar una estructura quirúrgica que impulse la reactivación, mientras el titular de Salud advierte del riesgo del efecto “tobogán”, calificado así porque ya la tercera ola se quedaría corta.

INOPORTUNO.- En la recta final hacia la elección y cuando empiezan los cierres de campaña, parece que falló el cálculo para organizar el foro ciudadano con los aspirantes a la gubernatura para el próximo miércoles 26. Algunos empresarios opinan que si se trataba de marcar la diferencia en el voto útil, entonces debió hacerse antes.

INOPORTUNO II.- El primer ejercicio que se realizó con los candidatos a la alcaldía capitalina fue interesante y propositivo al contar con un panel de ciudadanos y de expertos en diferentes prácticas, pero también demostró que de no acudir, nada pasa.

INOPORTUNO III.- Como se recordará, Marco Adán Quezada, de Morena, no se presentó y su porcentaje de preferencia electoral prácticamente no se movió por este hecho. Aún no se sabe si el morenista Juan Carlos Loera tampoco asistirá, pero ya muchos empresarios apostaron doble contra sencillo a que no irá.

CIERRES.- De ser así, con Alejandro Díaz y María Eugenia Baeza fuera de las campañas, quedarían cinco candidatos por participar si no es que optan por enfocarse de lleno en los cierres, pues el tiempo se agota y quienes vayan a cruzar la boleta el 6 de junio ya tienen una clara noción de qué trae cada uno.