--Barzonistas con amparo bajo el brazo --Sigue la limpia en la UACH

DENUNCIAS.- Tuvo que terminar la administración de Javier Corral Jurado para que las denuncias y órdenes de aprehensión en contra de barzonistas caminaran, luego de las querellas interpuestas por miembros de la comunidad LeBarón, los dueños de una mina y otros ciudadanos que se dicen víctimas de abusos por parte de los dirigentes de esa organización social.

DENUNCIAS II.- Nada menos una empresa minera denunció por daños que suman 40 millones de dólares a Martín Solís Bustamante, ex director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural y miembro activo del Barzón.

MANTO.- No por nada caminan con amparo bajo el brazo, situación que los ha hecho agruparse de nueva cuenta y planear su estrategia jurídica de defensa, pues saben que las denuncias no son pocas, los argumentos en su contra están sustentados y se acabó el manto protector. ¿O no?

CAMBIOS.- Tal como se venía adelantando en este espacio, ayer salió Alfredo Urbina Valenzuela como titular de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en su lugar llega la doctora Myrna Isela García Bencomo, primera mujer en obtener el doctorado en Administración de la Facultad de Contaduría y Administración.

CAMBIOS II.- Urbina por cierto, tenía meses sin pisar su oficina, al igual que el director académico de la universidad, Herik Valles, quien lleva un año sabático y ha sido señalado tanto por trabajadores de su propio departamento como por externos a la máxima casa de estudios.

RADIO.- Otros de los cambios ocurrió en Radio Universidad, que ahora dirigirá el periodista Luis Froylán Castañeda en sustitución de Marco Gutiérrez. Enhorabuena por un medio informativo importante en el estado y que forma parte de la icónica red institucional en el país. Más de un empresario local ha apoyado a Radio Universidad para reactivar las concesiones en los principales municipios, así que el reto no es menor.

BUZÓN.- Hoy en conferencia de prensa se presentará el Buzón Legislativo Ciudadano, mediante el cual la sociedad podrá emitir sus opiniones y aportaciones sobre las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado. La idea fue del coordinador parlamentario del PAN, Mario Vázquez Robles, quien presentó en septiembre del año pasado una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias con el fin de ampliar la figura de Parlamento Abierto, a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

ENLACE.- Ayer por la tarde la diputada federal del PAN, Laura Contreras inauguró la casa de enlace del sexto distrito federal, ubicada al norte de la ciudad. Además de decenas de vecinos y militantes, también estuvo el alcalde capitalino Marco Bonilla, Karina Olivas, José Granillo, la diputada federal Daniela Álvarez, Neyra Regalado del CDE del PAN. Sin hacer mucho ruido, Contreras lo mismo anda votando en contra de la reforma eléctrica como de visita con los habitantes de su demarcación.

SEÑALAMIENTO.- Se supone que la regidora priista de Parral, Dalila Villalobos acudirá hoy ante el Instituto Estatal Electoral a interponer una denuncia en contra del presidente municipal de Parral, César Peña por violencia política contra la mujer, pues asegura que ha mostrado una actitud intolerante hacia las regidoras de oposición y en especial, hacia ella.

SEÑALAMIENTO II.- “Lamento el actuar del alcalde por encabezar acciones fuera del debate institucional, violentando a toda costa mis derechos dentro del ejercicio público, que se ha basado en observar lo que no está bien hecho, siendo en todo momento una oposición responsable y respetuosa, pero pareciera que eso tampoco es tolerable por ser mujer”, según expuso la edil.

PROGRAMAS.- Un contraste ya que el alcalde se ha caracterizado por implementar programas y acciones en defensa de las parralenses, pues desde el primer se comprometió a reducir los índices de violencia intrafamiliar y los feminicidios, así como bridar mayores esquemas de desarrollo para profesionistas y técnicas.

VIOLETA.- Programas como el de la Policía Violeta, grupo especializado en la atención de violencia de género, además de trabajar en la habilitación de un refugio temporal para todas aquellas ciudadanas que requieren un resguardo urgente al estar su vida y la de sus hijos en peligro son aspectos concretos. Asimismo, el plan de Puntos Naranja para incorporar a 80 negocios y establecimientos en diferentes partes de la ciudad, como sitios de auxilio en caso de requerir apoyo por una agresión.

TRANSPORTE.- Peña Valles también lanzó un programa de transporte gratuito a mujeres trabajadoras, con lo cual se pretende generarles un ahorro importante y esos recursos los pueden usar en otros asuntos prioritarios. Por otra parte, se establecieron mecanismos de participación ciudadana como el cabildo de mujeres. De ahí que llama la atención lo acuse ahora la regidora de violencia política.