--Bertha Alcalde, tras labor titánica --Interés nacional en audiencia de Cristopher

DELEGADA.- Con la llegada de Bertha Alcalde Luján como nueva delegada del Bienestar, a partir del próximo 16 de noviembre, y dicho por ella, asegura que será el puente de diálogo entre el gobierno de México y el gobierno estatal, luego de la fuerte ruptura entre los titulares del Ejecutivo federal y el estatal, Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral Jurado, respectivamente.

DELEGADA I.- Sabedora de la experiencia que ha tomado en la Ciudad de México, a través de la academia como de la administración pública, Bertha Alcalde sentenció que no buscará hacer carrera política en Chihuahua, y que muy lejos de ello trae la encomienda directa del presidente López Obrador para que trabaje de lleno en todos los programas sociales del Bienestar.

LITIGIO.- Con la primera audiencia en contra del ex líder nacional juvenil del PRI, Cristopher J. B., se ha ido ventilando algunos de los motivos por los cuales se encuentra detenido, entre ellos el financiamiento de su campaña cuando era candidato a diputado local, así como pertenecer a la ya famosa nómina secreta durante la administración del exgobernador César Horacio.

LITIGIO I.- Por cierto, el equipo jurídico del expresidente capitalino del PRI está conformado por Miguel Ángel de la Fuente, Salvador González Saldívar, Jorge Alberto Soto, Irving Anchondo y Perla López Hernández; se dice que hay cierto interés de figuras nacionales del tricolor por enviar a sus mejores abogados y encabezar la defensa, recordemos que el mismo mandatario estatal Javier Corral ha involucrado a varios dinosaurios del priismo con la corrupción de César Horacio, y el ex líder juvenil puede ser un puente que los lleve hacia ellos, se sabe que un exgobernador de Sonora de los 90 ya envió a un jurista.

INTERNA.- En ecos del destape del diputado del PAN Jorge Soto a la alcaldía de Chihuahua, un par de aspirantes más lamentó que luego de la foto que se tomó con Marco Bonilla quiera renegociar lo que todo panista entendió: que Soto se sumaba a Bonilla; como haya sido, tanto Jorge como Marco le apuestan a una contienda interna, y que para muchos eso no sucederá, pues de entrada el CDE debe definir primeramente si irán en alianza o no, pues de ser así, habrá designación en los candidatos y no elección interna. Hay quienes aseguran que ni el mandatario Javier Corral ni la dirigencia estatal se arriesgarán a una interna sabiendo que el padrón de militantes está amañado.

CONTIENDA.- El aspirante morenista a la gubernatura, don Víctor Quintana, sigue activo y se dice más que apuntado en la contienda, toda vez que en los últimos días sus detractores se encargaron de correr el rumor de que había desistido en su aspiración; él mismo ha dejado en claro que no realizará el derroche de dinero que asegura sí están haciendo otros aspirantes guindas, y recordó que él dejó el cargo de secretario de Desarrollo Social hace meses para poder recorrer la entidad sin compromiso alguno.

TRAYECTORIA.- Don Abel Salinas Ávila, director de noticias de Mega Radio, falleció ayer a raíz del Covid-19; tanto familiares, amigos y colegas coincidieron en su calidad humana, profesionalismo y pasión por el periodismo, con más de 30 años de experiencia en los medios de comunicación, fue también un formador de nuevos reporteros; finalmente ayer perdió la batalla contra este virus mortal que poco a poco avanza sin control. Descanse en paz.

PRIISTA.- También murió por coronavirus Jorge Arizpe Cepeda, exregidor y expresidente del PRI capitalino, así como líder de la CTM en la capital; noticia que al igual que don Abel, estremeció a los sectores político y laboral, que de inmediato emitieron mensajes y muchos de ellos con recuerdos de don Jorge, dado el buen trato que tuvo con todo aquel que se acercó a las filas del PRI. Descanse en paz.