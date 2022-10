--Bienvenido Adán Augusto: Maru --Parral y Juárez, a reformular el DAP

SOPORTE.- Como prácticamente en todos los temas, el de la migración vuelve a subrayar la importancia de la coordinación entre los gobiernos de los tres niveles. Si decenas de venezolanos llegan a diario a Juárez no hay albergue que valga para darles una cabida digna ni ciudad que lo aguante.

CRISOL.- Desde las diferentes oleadas migratorias, que comenzaron desde 2019, la frontera se ha nutrido de orígenes y hoy por hoy es un crisol de nacionalidades, entre cubanos, haitianos, centroamericanos, incluso africanos y hasta uno que otro proveniente de Rusia y Ucrania.

DEPORTACIÓN.- Ahora son los venezolanos, que en cuestión de días pasaron de 100 a 400 no sólo tratando de pasar a como dé lugar, sino cuestionando a las autoridades locales por el maltrato y retando al gobierno estadounidense que emitió el decreto para deportarlos cuando ya venían en camino.

PROTOCOLO.- Nada casual que la administración de Cruz Pérez Cuéllar esté preocupada, ya que aun cuando emana del partido de Morena, no cuenta con todo el respaldo de la Federación en ese sentido. En tanto, los diputados se reunieron ayer para emitir un protocolo de atención a migrantes en el estado, pues no existe como tal.

PUENTES.- Y el sector privado, tanto juarense como el capitalino, lo califica de crisis humanitaria y teme que ante las manifestaciones de los venezolanos, el gobernador texano Greg Abbott responda con un nuevo cierre de los puentes con el impacto que ello implica para los cruces comerciales.

FAMILIAS.- Sensibles a la problemática, ya que son familias con niños los que están apostados a un lado del río Bravo y ya se están enfermando al no estar acostumbrados a las bajas temperaturas de Chihuahua, el secretario general de Gobierno César Jáuregui enfatizó que hasta ahora no han recibido una explicación sobre lo que está ocurriendo y sólo se sabe que obedece al título 42 sobre las disposiciones de migración estadounidense.





***





GIRA.- Trascendió desde la bancada de Morena en el Congreso local que la próxima semana estará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en varios municipios de la entidad.

GIRA II.- El funcionario ha aprovechado las giras por varios estados del país para cabildear la reforma que amplía el plazo de las fuerzas federales en las calles y en ese contexto, el lunes pasado declaró que los gobiernos de oposición como Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Chihuahua son un desastre en materia de inseguridad.

TIRADERO.- No obstante, la gobernadora María Eugenia Campos dijo que no sólo será bienvenido sino es fundamental que venga para que revise cómo están las cosas. “Esperemos tenerlo pronto de visita aquí y recordarle que estamos recogiendo el tiradero, como bien lo dijo Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública del Estado, el tiradero que nos dejó la administración pasada”. Y no sólo eso, además un amplio rezago en lo que se dejó de hacer y otro tanto de lo que se hizo mal.

PRIORIDAD.- Para la mandataria sería lamentable que al secretario de Gobernación le molestara alguna rivalidad que pudiera tener con gobernadores de oposición, pero reiteró que desde su gobierno se seguirá trabajando en los temas prioritarios para la entidad: la seguridad, la salud y la reactivación económica.





***





SCJN.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó formalmente el cobro por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) a los municipios de Juárez e Hidalgo del Parral.

La excepción fue para la ciudad de Chihuahua, pues como se recordará desde finales del año pasado, el Municipio se adelantó y modificó el modelo de cobro acorde como fue dictaminado por el máximo órgano de justicia, ajustándose a 120 pesos bimestrales.

PREVISIÓN.- En su momento, la decisión causó polémica, pero el tiempo y la Suprema Corte dieron la razón, fue una medida responsable y se aplicó con la suficiente previsión para no poner en riesgo los ingresos municipales. Tal vez les sirva la fórmula para replicarla en la frontera y la capital del mundo.





***





ROSA.- La alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, presumió ayer en sus redes sociales que acompañó a la gobernadora Maru Campos en el formal arranque de acciones de “Octubre Rosa: Mes de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, Experiencia y Vida”, donde se anunció la compra de nueve mastógrafos que se destinarán a diferentes instituciones de salud de la entidad.

MEOQUI.- “Ninguna mujer debe sentirse sola, tenemos todo el apoyo de gobierno del estado, es importante hacer los diagnósticos necesarios para detectar cualquier situación adversa y actuar lo más pronto posible”, resaltó Soto Ornelas, quien también preside la Red Chihuahuense de Municipios por la Salud.

GUERRERAS.- En el evento, realizado en la capital del estado, las guerreras que han luchado contra esa enfermedad expusieron sus testimonios y otras colocaron sus relatos por escrito en un mural instalado en el Museo Semilla.