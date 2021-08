--¿Bienvenido Señor Presidente? --Pobreza se fue al extremo…

TIEMPO.- El tiempo se agota y la extradición del exgobernador parece que no llegará antes de que culmine la administración de Javier Corral y no sólo eso, los abogados de César Horacio D. J. ya andan buscando la forma en que el nuevo gobierno pague por los daños generados a los bienes muebles e inmuebles, que aún no pasan el filtro de la ley de extinción de dominio y reprobaron la revisión realizada por la Auditoría Superior del Estado al reporte de lo incautado entre 2016 y 2017, a lo cual no se le dio seguimiento.

TIEMPO II.- Se decía como chiste y ya no tanto, lo peor es que se acabe teniéndole que pagar por sus ranchos, ganado y nogales. La defensa del exmandatario asegura que dentro de poco podrían recuperar esos bienes, ya que se alteró el debido proceso porque no fueron llamados a audiencia por estos aseguramientos, y se prevé el reclamo de una indemnización económica por daños y perjuicios.

***

CONVOY.- Sigilosamente, casi por la puerta de atrás salió ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador al llegar al aeropuerto de Ciudad Juárez y abordar de inmediato una camioneta, que en convoy vehicular se dirigió hacia el municipio de Ahumada para inaugurar las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional, resguardado también por el Ejército y la Secretaría de Marina.

TURNOS.- Lo esperaban manifestantes de sectores diversos, unos en contra de las obras de transporte público, el BRT que ha puesto de cabeza a la ciudad fronteriza; otros agricultores de Delicias que pedían audiencia para exponerle la problemática del agua. Con nadie se entrevistó el Jefe del Ejecutivo pero la gente dijo que lo esperarán, también aguardan su turno, los empresarios, pues este día hará el mismo acto protocolario del cuartel en Juárez.

***

SALIDA.- Parece que el mes que le queda a la actual administración no será un periodo para aprovecharlo en avances en el tema de las carreteras, toda vez que dejó de destinarse recursos desde antes de la pandemia y ahora se ha evidenciado con las recientes lluvias en tramos, donde se circula peligrosamente por los baches y otros en los que ya no se puede pasar.

SALIDA II.- Así se hizo famoso el hundimiento en la carretera de Los Jagüeyes a Flores Magón en el municipio de Buenaventura, que así permanece. Además de otros tramos peligrosos como de Guachochi a Kokoyome, Nonoava a Guachochi, así como Chihuahua a Parral, que habrán de esperar al arranque del nuevo gobierno.

***

EXPUESTA.- Corporaciones como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se atrevieron a exponer y reconocer la vulnerabilidad de policías y militares infiltrados con células criminales, que en el caso de la zona noroeste y occidente se remite a trabajar para el grupo delictivo de “El Jaguar”, según el titular de la SSPE, Emilio García Ruiz.

EXPUESTA II.- Exhibir en este sentido al Ejército Mexicano siempre es delicado pero se dice que esa información ya se había tratado en las mesas de seguridad, con nombres y apellidos de quienes fungen como ‘mandaderos’ hasta ‘halcones’ en el municipio de Madera, igual policías que soldados, sin que se tomaran cartas en el asunto. Al menos, hasta ahora.

INFORME.- Esperar que con la visita del presidente y el informe sobre la violencia en el estado que se le presentará, esa situación cambie, sería ingenuo.

FOCOS.- Sin embargo, especialistas en temas judiciales –como la abogada Bertha Alcalde Luján— anticipan que la política de seguridad que proyecta la gobernadora electa María Eugenia Campos está bien perfilada, no duplicaría funciones y se centraría en los focos rojos, además de alentar la reforma policial y cerrar la puerta giratoria de la justicia alternativa para delitos de alto impacto.

***

POBREZA.- El informe de CONEVAL sobre la situación de la pobreza en México no gustó a muchos, empezando por el gobierno federal, ya que subraya el aumento de 41.9 a 44 por ciento, afectando a millones de mexicanos en el país, que la pandemia no les cayó como anillo al dedo. Lo cierto es que en Chihuahua, los resultados son contrastantes.

ESTADOS.- Por un lado, entidades como Quintana Roo, Baja California y Nuevo León aumentaron su población con menores recursos socio-económicos, mientras en el estado disminuyó, pasando del lugar siete al tres con menor pobreza a nivel nacional.

EXTREMA.- Sin embargo, en la entidad incrementó 18 por ciento la pobreza extrema, aquella que no cubre ni lo más elemental para sobrevivir el día a día, lo que implica que más de 17 mil chihuahuenses pasaron a ese estrato entre 2018 y 2020. Nada qué celebrar.

***

UACH.- Adelantados o no, en el gremio universitario ya empezó la carrera hacia la rectoría, que el próximo año habrá de renovarse. Muchos voltean a ver como favoritos a los directores de las Facultades de Medicina, de Ciencias Políticas y de Educación Física, pero no habría que descartar a la Facultad de Derecho.