--Bomba de tiempo en Ichisal --Relevo en Coparmex --Buscan a diputados de Morena

CIERRE.- Al más alto nivel, representantes del Gobierno mexicano están dialogando con su contraparte de los Estados Unidos de Norteamérica ante la inminente decisión de cerrar la frontera; por lo pronto, llegó información a los alcaldes de El Paso y Ciudad Juárez para que este fin de semana coordinen los primeros cierres parciales -de vehículos y peatones- en puentes internacionales.

BOMBA.- Nos informan que en las próximas horas el Ichisal no sentirá lo duro sino lo tupido, ya que ha dejado al aire un problemón que nadie en la Secretaría de Salud ha querido atender de forma seria y responsable.

BOMBA I.- Afirman los que saben que más de 40 médicos especialistas y subespecialistas adscritos al Ichisal, específicamente al Hospital Infantil de Especialidades, han externado una serie de inconformidades, mejor dicho, ilegalidades por parte de la autoridad de Salud, al grado de advertir que de no ser tomados en cuenta estarían dispuestos a dejar de laborar, lo que representaría el colapso de dicho hospital, más ahora en tiempos de contingencia.

DERECHOS.- Resulta que se encuentran buscando que sean respetados sus derechos laborales, ya que de entrada les advirtieron que si bien les va a finales de abril estarían pagándoles las dos quincenas de marzo, aun y cuando muchos de ellos sólo cuentan con un empleo, aunado a ello buscan o la basificación o la homologación, ya que la diferencia de sueldo es mínima entre lo que recibe un médico general, un especialista y un subespecialista.

DERECHOS I.- Lo interesante, nos cuentan quienes escucharon la reunión entre una de las autoridades del Ichisal y una pequeña comitiva de los más de 40 especialistas, realizada el pasado miércoles, es que dichos galenos exigieron les otorguen servicio médico, ya que al ser muchos de ellos contratados por honorarios no cuentan con atención médica, y ahora precisamente se encuentran combatiendo y atendiendo la contingencia por el Covid-19, y así como lo lee, sin servicio médico, amén de que sus familias cuenten con seguridad social.

PLIEGO.- Pues bueno, ayer entregaron un pliego petitorio que llegará a las manos de Jesús Enrique Grajeda, secretario de Salud, y éste lo estaría entregando directamente al gobernador Javier Corral que, dicho sea de paso, entre sus promesas al finalizar su administración está la basificación de los trabajadores del Ichisal.

PARO.- Los galenos dejaron en claro que el paro de labores sería una de las últimas medidas que tomarían, (aunque no dudarían en hacerlo), más ahora que se encuentran atendiendo la pandemia (sin seguro médico, hay que recalcarlo), por lo que esperan un gramo de empatía por parte de las autoridades y les apoyen con las peticiones, que por cierto todas están apegadas a la ley, como lo es el servicio médico, prestaciones, pagos quincenales, vacaciones, entre otras.

RELEVO.- La Confederación Patronal Mexicana en Chihuahua habrá de renovar su consejo directivo, arribando a la presidencia Jorge Cruz Camberos, quien se desempeña como gerente del equipo de basquetbol de los Dorados de Chihuahua, luego de que venció el periodo por el que fue electo Federico Baeza Mares, y que sin problema alguno asumirá Cruz Camberos luego del cabildeo que realizaron para que no se registren más candidatos.

RELEVO.- Será en próximas días cuando en sesión privada, por temas preventivos de sanidad, tomen protesta a la nueva mesa directiva, en tanto el evento público será pospuesto hasta que pase la contingencia; de igual forma se canceló la visita del presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther. Asimismo la toma de protesta oficial de Antonio Valadez, presidente de Canacintra, fue cancelada y no hay fecha aún para llevarla a cabo.

PERDIDOS.- Muchos se preguntan en qué parte o en qué lugar se encuentran los diputados federales de Morena por Chihuahua, nos referimos a Sebastián Aguilera, Ulises García, María Esther Mejía, Efraín Rocha Vega, Teresita de Jesús Vargas, Eraclio Rodríguez, Jorge Villarreal (suplente de Juan Carlos Loera de la Rosa), quienes al parecer la contingencia del coronavirus los espantó.

PERDIDOS I.- Es raro cuando uno de estos diputados, o dicho en otras palabras, servidores de los ciudadanos que los eligieron, participan en tribuna, recorren sus distritos, realizan gestiones, o ya de plano convocan a rueda de prensa, nada de nada, se pasean por San Lázaro como si no tuvieran mayor preocupación.

PERDIDOS II.- Eso sí, que no venga su presidente nacional morenista porque entonces sí todos se aglutinan, se amontonan, para salir en la foto, que coronavirus ni que nada, se juntan y se pegan a lado de sus jefes nacionales, más aquí en la entidad pocos saben de su existencia o mejor aún, de su trabajo.

OPOSICIÓN.- Por lo anterior, no interesa que la oposición no acuda a las sesiones, total, la 4T tiene mayoría simple en la Cámara de Diputados, les da la pauta para hacer y deshacer, es lo que todavía muchos no entienden, la diferencia entre oposición y ser contrapeso: la oposición a todo dice que no (y falta a la sesión como PRI y PAN), el contrapeso acude (aun y en contingencia, como Movimiento Ciudadano) y defiende lo que está bien.





