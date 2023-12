--Bonilla muestra su músculo ante el Congreso --Extraditado el Muñeco, la lucha por el sucesor…

RECHAZO.- Tras el anuncio de la precandidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum de sumar a Javier Corral a su equipo de trabajo rumbo al proceso electoral de 2024, los reclamos no se hicieron esperar y provinieron de chihuahuenses en la 4T.

AGUILAR.- Ni la molestia de opinar se tomaron los panistas y priistas, en realidad fueron voces de PT y Morena. Para empezar, la diputada federal Lilia Aguilar recriminó que se le abrieran las puertas a quien ella ha señalado desde la tribuna en San Lázaro, por matar a su madre ya que el exgobernador no atendió el reporte de secuestro que derivó en su crimen en 2017.

OTTO.- Asimismo, el empresario parralense y aspirante de Morena a la alcaldía de la capital del mundo, Otto Valles a quien la administración de Corral Jurado implicó en los llamados “Expedientes X”, lo mantuvo en la cárcel y obtuvo su libertad en cuanto terminó el mandato del ahora expanista.

DEMANDA.- Valles demandó a Javier Corral ante la FGR por uso indebido de documentos y ocultar, alterar y/o negar información requerida por la autoridad electoral como su estatus de doble nacionalidad. Sin embargo, Sheinbaum Pardo confirma la visión contrastante que se tiene de él, fuera del estado que gobernó.

PERFILES.- En el evento de Diálogos por la Trasformación Encuentro con la Sociedad Civil se dieron a conocer los perfiles de 17 personalidades que acompañarán a Sheinbaum Pardo, en cuanto a Corral se resaltó su valentía para combatir la corrupción y encabezar una cruzada contra su antecesor César Horacio D. J.

VISIÓN.- Una perspectiva que la mayoría de los chihuahuenses no comparten porque no vieron resultados tangibles de la Operación Justicia para Chihuahua, uno a uno de los procesados fueron liberados o exonerados, el presunto desfalco no regresó al erario y fue el argumento para que en su administración no hubiera obra ni inversión, sólo más deuda contratada.

EQUIPO.- Aparte de Corral, en ese esquipo están Arturo Zaldívar, Omar García Harfuch y Olga Sánchez Cordero, quienes serán coordinados por Juan Ramón de la Fuente, quien fungió como representante de México ante la ONU y fue rector de la UNAM.





***





ASPIRANTE. – Ayer en un conocido salón de eventos en Parral, Jorge Rivas aglutinó a los aspirantes a la alcaldía y sindicaturas de la región sur para presentar su formal interés por encabezar la candidatura a la diputación local del Distrito XXI.

AFINES.- Hasta la diputada federal Susana Prieto acudió para ser parte del evento que por cierto, todos ellos son afines al grupo del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar.

PAR.- A la par que se desarrollaba el acto en el que también estuvo Otto Valles para apoyar a Rivas, presentaban a Corral en la Ciudad de México por lo que minutos después, ya no se le vio cómodo.





***





CAUTELA.- Aun cuando el alcalde capitalino Marco Bonilla consiguió la autorización en Cabildo para utilizar el crédito de Banobras que estaba etiquetado para el proyecto del Relleno Sanitario en Mápula, se dio marcha atrás y lo absorberá el Municipio del presupuesto para reponerlo vía el predial.

INÚTIL.- Todo apunta a que Bonilla Mendoza no quiso arriesgarse a un debate inútil al solicitar la autorización del Congreso del Estado, donde si bien el PAN tiene mayoría, la bancada morenista ha intensificado su propósito de reventar sesiones y retrasar la emisión de acuerdos.

AMPAROS.- El legislador Benjamín Carrera ha sido uno de los férreos críticos de que se estén haciendo adecuaciones en el actual relleno sanitario cuando ya vive horas extra e invertir en esa zona es inútil, aún a sabiendas de que el Municipio no tiene opción ante un indefinido juicio de amparos.

LATERAL.- Así que el presidente municipal se anticipó a la perorata, descartó la reutilización del crédito de Banobras y que sí se construirá una tercera celda de remediación, así como el Centro de Transferencia, así que pueden estar tranquilos los congresistas.

BASURA.- Ya no habría pretexto para que el gobierno capitalino pase el filtro de la Torre Legislativa para que pueda funcionar el actual relleno, ya que la generación de desperdicios no puede esperar a que el juzgado destrabe ya el proyecto de Mápula.





***





MUÑECO.- La extradición a Estados Unidos de Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias el Muñeco deja sin cabeza al grupo criminal que controla la zona serrana de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango que opera en coordinación con el Cártel de Sinaloa.

ESCALINATA.- Aun cuando desde 2012 había sido aprehendido, Salazar Ramírez siguió operando desde la cárcel, dado que en marzo pasado habría mandado construir la quinta escalinata más larga del mundo, con un total de mil 348 escalones en la comunidad de Chínipas.