--Bonilla y diputados muestran su músculo --Cruz arropado y augura campanazo

MÚSCULO.- Todavía no empiezan las campañas locales y ayer en el registro de los precandidatos de la coalición “Juntos Defendamos Chihuahua” se mostró que traen músculo, ya que afuera de las instalaciones del Instituto Estatal Electoral había poco más de 5 mil almas.

CALLES.- Una movilización que no sólo involucró a militantes de los tres partidos en alianza PAN, PRI y PRD, también simpatizantes que se dijeron dispuestos a dar la batalla en las calles y seguramente ganar de manera holgada la elección.

TRIENIO.- Ese cálculo realizado a ojo de buen cubero, independientemente del color partidista, reflejó que una buena parte de la ciudadanía está convencida que los personajes que estaban frente a ellos en el escenario son los buenos para gobernar otros tres años en la capital del estado, legislar en el Congreso local y vigilar los recursos municipales en la sindicatura.

VECINOS.- En el caso del precandidato Marco Bonilla habla por él, su trabajo en las colonias, tocar la puerta de los vecinos durante la noche para conocer la problemática de su sector en seguridad y servicios públicos. En cuanto subió al escenario lo reconocieron con aplausos y felicitaciones.

ARROPAN.- Igual que en su registro ante el Comité Directivo Estatal del PAN, del PRI y del PRD, donde cientos de personas esperaron para saludar al precandidato a la alcaldía, tomarse una foto y abrazarlo, cariño que se ha ganado a pulso desde que ocupó la dirección de Desarrollo Humano y Educación.





CONGRESO.- El legislador Alfredo Chávez, por su parte, habló a nombre de los diputados locales que contenderán, incluyéndolo, por los distritos locales con cabecera en el municipio de Chihuahua: Nancy Frías (12), Joceline Vega (15), Carla Rivas (16) y Carlos Olson (17). Y Chávez por el Distrito 18.

DEFENDER.- Secundó a Bonilla para no confiarse y salir a ganar, con la misión para el Poder Legislativo de defender al estado de los embates del gobierno federal vía el robo del agua, la nula inversión para las carreteras federales, el abandono en la crisis migratoria y la falta de medicamentos.





JUÁREZ.- Quien también se registró ayer fue el presidente municipal fronterizo Cruz Pérez Cuéllar, acompañado de unas dos mil personas, algunas que incluso llegaron a pie a las oficinas de la Asamblea Municipal Electoral.

REELECCIÓN.- Por Morena, PT y PVEM, el alcalde buscará reelegirse y su suplente será el actual secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, como se había adelantado en este espacio.

CAMPANAZO.- En su discurso, Pérez Cuéllar dijo que “vamos a dar el campanazo no solo en Juárez sino en todo el estado”, lo que sus seguidores interpretaron como su interés por contender ahora por la alcaldía y después, la gubernatura.

DESPREOCUPADO.- Entre el público integrado por militantes, simpatizantes y líderes de colonias lo vitorearon, “Cruz presidente” y él se dijo despreocupado de lo que llamó guerra sucia debido a los cuestionamientos de los otros contendientes sobre inversiones del municipio y gastos personales.





FRONTERA.- A su vez, Rogelio Loya se registró para competir por la alcaldía de Juárez en representación de la coalición PRI, PAN y PRD. Fue el sábado pasado en la asamblea, ubicada en el Centro de Convenciones 4 Siglos.

ELECCIONES.- Loya Luna será quien enfrente en las elecciones a Cruz Pérez Cuellar, de Morena y a la síndica Esther Mejía, abanderada MC luego de abandonar a Morena.

CANSADO.- “Me han llamado loco –subrayó el exrecaudador de Rentas en Juárez—, insistente y aferrado y sí lo soy porque estoy cansado del desorden urbano, de la inseguridad pública y sobre todo de la corrupción”, expuso en su discurso, tras quedar formalmente registrado él y su suplente Alfonso Murguía Chávez.





TIGRES.- Previo a su presentación del viernes, Los Tigres del Norte decidieron no abonarle a las multas y aclararon que no cantarían narco-corridos, lo que no desanimó a sus seguidores que abarrotaron el estadio de béisbol Manuel L. Almanza, sin importar el frío.

LLENO.- El concierto probó que fue posible el lleno total del recinto –algunos llegaron en muletas y sillas de ruedas— y entonar sus clásicas de la música norteña, cumbia norteña y boleros, aun cuando no interpretaran esas letras tan cuestionadas por hacer apología del crimen y de los criminales.

FIANZA.- A decir de los artistas no es una prohibición de las autoridades capitalinas sino una petición debido a la violencia en el país, en lo cual coincidieron que no es su intención abonarle a ese escenario, así que al final al grupo se le devolvió el pago de la fianza.