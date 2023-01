--Burócrata se promueve con apoyos de la SDHyBC --Habitantes protegen al Chueco… ¿O le temen?

PROMOCIÓN.- Un empleado estatal de nombre Héctor Martínez Escárcega está ocasionando problemas al interior de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, pues al parecer hace campaña con la entrega de los apoyos que la dependencia estatal envía al municipio de Allende.

PERSONAL.- La operación de caravana con sombrero ajeno ha sido documentada por personal del propio gobierno del estado que ha balconeado al burócrata por recibir los apoyos estatales y entregarlos a la gente pero a título personal y no a nombre de la administración de María Eugenia Campos.

DISTRACCIÓN.- Según se estableció, Martínez Escárcega está protegido por la titular de Cohesión Social de la Secretaría, Nancy Frías, quien se ha encargado de que las quejas no lleguen a oídos del titular, Ignacio Galicia, pues aseguran que él es de mano firme y en cuanto supiera lo que ocurre, ya habría tomado cartas en el asunto.





CONTRASTE.- Hay un contraste interesante para evaluar. Mientras la Fiscalía General del Estado está saturada y lo que le sigue, ante casos cotidianos, los de alto impacto social y los que implican contener al crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal aumenta su capacidad de realizar operativos, avanza en la instalación de infraestructura tecnológica y nadie le reclama lo que no logra hacer.

DISPARIDAD.- La opacidad y el brillo entre las dependencias, de Roberto Fierro a Gilberto Loya, muestran dos realidades del estado, una sin control y rebasada y la otra calculada y planificada; si ésa era la idea, está funcionando la estrategia.

FRACTURA.- De otro modo no se explica la contraposición porque la SSPE estaría para reforzar a la FGE, que aglutina absolutamente todo desde las indagatorias, órdenes de aprehensión, arrestos e integración de carpetas de investigación para conseguir las vinculaciones a proceso y que, por lo general, en esa parte también se caen más de la mitad de los asuntos.

EQUIPOS.- O está faltando coordinación entre los equipos de trabajo, o priva la rivalidad, lo cual no sería la primera vez y ya se ha reflejado desde que era la Cipol, Policía Mixta, Policía Única y los nombres que le han puesto para completar esa amplia labor que representa la prevención y combate al delito.





FRENTES.- Sólo que hay frentes abiertos como reorientar el Cereso número 3 en Juárez, continuar con la búsqueda de 20 reos prófugos y seguirle los pasos al Chueco, pues ya están por cumplirse siete meses de los asesinatos de los sacerdotes y el guía de turistas en Cerocahui, sin que el presunto homicida sea detenido.

CHUECO.- Aun cuando el fiscal de la Zona Occidente, Édgar Chaparro, asegure que los operativos para arrestar a José Noriel P. G. le están pegando en el bolsillo porque no puede operar, lo cierto es que no está tras las rejas y eso no permite cerrar el capítulo de impunidad.

“PROTECCIÓN”.- Chaparro Venzor dijo en días pasados que también influye que habitantes de esas comunidades lo protegen y por ello huye antes de que lo aprehendan. Cabría la sensibilidad, sin embargo, para preguntarse si es protección o miedo lo que mueve a esos pobladores que pocas veces ven a las autoridades, pero a los narcos los tienen a la vuelta de la esquina.





BLOQUE.- En Parral, el bloque opositor al gobierno municipal de Movimiento Ciudadano se ha venido integrando de empresarios y figuras públicas, que la semana pasada organizaron un desayuno para plantear el cierre de filas rumbo a las elecciones de 2024.

PRESIDENCIABLES.- Al encuentro acudieron el exdiputado Pedro Villalobos, el empresario Salvador Calderón, Amín Corral, Otto Valles, Javier Lazos, Jorge Rivas y enlazado de manera virtual el exalcalde Miguel Jurado Contreras.

UNIDAD.- De la reunión, trascendió que el objetivo es recabar dinero y garantizar el triunfo a quien resulte candidato de ese bloque, que por cierto aún no tiene siglas partidistas para buscar la Alcaldía, la diputación local, la sindicatura y la mayoría en el Cabildo; por lo pronto, su primer paso fue la unidad.





MARCHA.- La marcha en apoyo al exfiscal Francisco G. A. se llevó a cabo como estaba prevista, de la glorieta de Villa al Palacio de Gobierno, sí, la encabezó el exgobernador Javier Corral y además de amigos y exalumnos de Paquito, se vio a morenistas como la senadora Bertha Caraveo, el diputado Óscar Castrejón y activistas locales como Luz Estela Castro y Víctor Quintana Silveyra.

PAQUITO.- Ya en la segunda parte de la caravana vehicular, de la Plaza Hidalgo al templo de San Judas Tadeo ya no estuvo Corral Jurado, pero en su mensaje reiteró que a Paquito se le persigue por combatir la corrupción del exmandatario César Horacio D. J.

PLAZO.- Hoy vence el plazo para que la jueza Hortensia García responda a la solicitud de atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República y de rechazarlo, el conflicto de competencia tendría que dirimirlo un Tribunal Colegiado.