--Buscan balance entre salud y economía --Se le va la presidencia a morenista --Guerra de encuestas

ACUERDO.- Pues la reunión realizada entre representantes de los empresarios de bares, cantinas y otros negocios del ramo y autoridades estatales transcurrió en un ambiente de tranquilidad y de coordinación, cuyo acuerdo principal fue el de establecer un protocolo de reapertura que habrá de presentarse ante los integrantes del Consejo Estatal de Salud, quienes serán los responsables de su aprobación.

ACUERDO I.- Para el protocolo de reapertura, que según se dijo se dará en cuanto lo permita el semáforo epidemiológico, se hará una mesa de trabajo bajo la asesoría de la Secretaría de Salud que les permita integrar las medidas de prevención y de seguridad para los establecimientos considerados en ese sector.

ACUERDO II.- Parece que la disposición y la atención brindada a los empresarios por parte del secretario de Salud Eduardo Fernández y del director general de Gobernación, Joel Gallegos, así como por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, fueron adecuadas para lograr un entendimiento entre ambas partes, en el sentido de caminar hacia la reactivación del sector según el avance del semáforo.

CONTROL.- Al respecto, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, recientemente consideró que no es conveniente la reapertura de este tipo de establecimientos, cuando no existen las condiciones, pues de hacerlo se contribuye a que no se controle la pandemia.

AJUSTES.- Por lo pronto este día, se ha dicho, se esperan novedades en el semáforo epidemiológico, pues al parecer los ajustes o consideraciones que se hablaron el jueves 6 agosto en la reunión de gobernadores con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero -en la que se dijo hubo algunas fricciones-, se plasmaron en un nuevo documento que será presentado a los mandatarios tras el aval del Consejo Nacional de Salud.

BALANCE.- Esta versión, se comenta, tomará en cuenta las opiniones de otras dependencias federales, además de la Secretaría de Salud, para considerar posibilidades de reactivación a otros sectores que pudieran operar bajo ciertas condiciones, protocolos y seguridad. Por ello, habrá que ver cuáles son las nuevas disposiciones en la materia y si responden a las necesidades de los estados, para que se pueda encontrar un balance entre lo sanitario y lo económico en la atención a la crisis sanitaria.

TORRE.- En los últimos días han existido comentarios en contra de las autoridades del Congreso del Estado, sobre todo no abrir la torre legislatura dado que seguimos en color naranja del semáforo epidemiológico, y -sobre todo- no permitir el ingreso de los compañeros de prensa los días que sesiona la diputación permanente o el Pleno.

VACACIONES.- Quizá como medida de sanidad indicaría que se hace lo correcto, pero el argumento se les cae cuando se observa en redes sociales cómo la diputada juarense Ana Carmen Estrada anda de vacaciones en Guadalajara, Jalisco, y no lo decimos nosotros, así lo presumió ella a través de sus páginas en redes sociales.

VACACIONES I.- Pero bueno más allá de las “vacaciones”, nos cuentan los que saben que la legisladora de Morena acudió a la casa de los emecistas para pedirles su apoyo en caso de que el partido guinda no la respalde para los próximos comicios electorales, donde pretende reelegirse como diputada local o buscar una curul federal… de la alcaldía de Juárez mejor ni hablamos.

¿ALIANZA?.- Según dicen intentó buscar hablar con gente cercana al gobernador de Jalisco y a las dirigencias de Movimiento Ciudadano, pero no tuvo éxito; lo anterior, debido a que estaría por terminar el respaldo que el PAN le dio al interior del Congreso del Estado, situación que inclusive ya la van alejando de la presidencia para este último año legislativo, pues su nombre ya no figura entre las aspirantes a la primera curul.

ENCUESTAS.- Por cierto, luego que publicó Massive Caller sus últimas encuestas donde colocan a la alcaldesa capitalina por encima de cualquier candidato a la gubernatura, el equipo del delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, comenzó a circular los resultados de una de las encuestas de Consulta Mitofsky, en las que colocan a Loera precisamente en primer lugar, en varios careos diferentes, aunque el senador Cruz Pérez Cuéllar no lo colocan nada retirado.

ENCUESTAS I.- Precisamente, esta misma casa encuestadora refiere que el mandatario Javier Corral está entre los 5 gobernadores que siguen subiendo en su aceptación ante la ciudadanía, a raíz del manejo y combate a la crisis sanitaria y económica. En julio Corral ascendió de 37.3% a 40.2% de aprobación; el que más subió fue el mandatario Marco Mena, de Tlaxcala, con 4.8 puntos porcentuales de junio a julio.

ENCUESTAS II.- Desde hace un par de meses y hasta mediados de 2021 se dará una guerra de encuestas entre candidatos, algunas patrocinadas, otras no tanto, quizás un par verdaderamente genuinas más por el lado académico, pero de que habrá una oleada de estadísticas las habrá, así que si bien es cierto se quitaron las propagandas en las calles, basta con ingresar a las redes sociales para adentrarse al mundo de los números.

DIÁLOGO.- Ayer el aspirante independiente a la alcaldía capitalina, Fermín Ordóñez Arana, se reunió con uno de los de los empresarios más fuertes y carismáticos en la entidad, con Luis Corral Pérez, director general del grupo La Norteñita, a quien, según nos cuenta, escuchó con atención cuando tocaron el tema la disputa de Morena por controlar la gubernatura y las diputaciones. Hay que decirlo, Fermín es quizás el único aspirante a la alcaldía que se ha reunido con personajes como don Luis Lara, don Leopoldo Mares, entre otros.

RECOMENDACIÓN.- Por lo pronto la recomendación de don Luis Corral hacia Fermín fue la de permanecer en la independencia, por si no se logra una alianza de facto entre institutos con el objetivo de que no arribe el partido guinda no sólo en la entidad sino en la Cámara de Diputados. Quienes conocen del tema aseguran que existe una preocupación genuina del empresario manzanero por el sector productivo y la caída económica

SOS.- Focos rojos se encendieron en el Hospital Infantil de Especialidades de la ciudad de Chihuahua, pues fuentes internas informaron que en este nosocomio no existe medicamento para tratar una picadura de garrapata (común entre los chihuahuenses), se sabe que hay un menor internado que requiere de una ampolleta, la cual no la tienen ni ahí ni en algún otro nosocomio; un diputado federal se encuentra apoyando a la familia para comprarla en Estados Unidos de ser necesario, pues en otras entidades no les han dado respuesta.