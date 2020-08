-- Buscarán empresarios a Ebrard -- Amarres en la visita de Landau -- Nadie se mueve, les dijeron a Morena

DELICIAS.- Muy arropado se sintió ayer Salvador Alcántar Ortega, líder de la Asociación Estatal de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (Aurech), en la reunión de trabajo donde participaron los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Francisco Santini; de Desarrollo Económico de Chihuahua, Miguel Guerrero; y de Ciudad Juárez, Álvaro Bustillos, para revisar el tema del Tratado Internacional de Aguas de 1944 que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses.

TRANSPARENCIA.- Los líderes de la Iniciativa Privada de Chihuahua están unidos en este tema y acordaron colaborar con las autoridades estatales y federales para tener una medición exacta del agua en las presas, del pago que se ha realizado y del pago pendiente.

TRATADO.- Aunque parezca complicado, los líderes empresariales de Chihuahua tratarán de obtener asesorías nacionales e internacionales de primer nivel para plantear al canciller Marcelo Ebrard la posibilidad de proponer un nuevo tratado al gobierno de los Estados Unidos; aunque el vecino país se encuentra inmerso en un proceso electoral, es posible llevarlo a una mesa de negociación. Al tiempo.

VALIENTE.- Siguiendo en el mismo orden de ideas, el alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, tomó la iniciativa para encabezar una nueva controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar el saqueo de agua que realiza la Conagua en las presas de la entidad, y al mismo tiempo, ya valentonado, pidió al gobierno de la República que cese el hostigamiento y agresiones físicas contra los productores del campo, medida que precisamente ya ha encabezado el dirigente estatal tricolor Omar Bazán hace unos meses y que siguen en discusión en la SCJN.

EXIGENCIA.- Ariel Fernández viajó a la capital del país con la representación de 15 presidentes municipales priistas para presentar esta inconformidad. Y es que la problemática por la extracción del vital líquido para canalizarlo hacia el río Bravo es un tema que ha generado serios problemas entre la población y autoridades gubernamentales, por ello se vio en la necesidad de exigir se plantee una pronta solución, antes que la situación registre otros daños que se tengan que lamentar.

ARMONÍA.- Quienes mantuvieron una convivencia cercana y muy en armonía durante el desarrollo de una agenda privada, ayer, fueron el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau y el gobernador, Javier Corral, quien acompañado de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega Arizpe, continuaron las conversaciones especialmente durante el desayuno del sábado.

INVITADOS.- Sin duda el diplomático norteamericano dejó una impresión muy agradable entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo durante su visita a la capital, de carácter afable y conocedor de la cultura mexicana y con un español fluido, causó una gran impresión entre los empresarios locales que le acompañaron en la cena efectuada el viernes, en Palacio de gobierno, entre quienes asistieron fueron: don Luis Lara Armendáriz, Luis Antonio Corral, Miguel Guerrero Elías, Carlos Murguía, Luis Fernández, Laura Muñoz, Edibray Gómez, el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga; el senador Gustavo Madero, entre otros.

VENTAJAS.- Llamó la atención que, Christopher Landau se tomara tiempo adicional para continuar su estancia en la ciudad, luego de la gira de trabajo del pasado viernes, que incluyó la visita a dos plantas industriales y el anuncio de la llegada de otra empresa norteamericana, que tomó la decisión de cambiar sus operaciones a la entidad por las ventajas que ofrece, como lo son su ubicación geográfica y personal capacitado de alto nivel.

VENTAJAS I.- Sin duda la visita del embajador Landau, que en Chihuahua retomó sus giras de trabajo por nuestro país y que suspendió por la pandemia, dejará más beneficios a la entidad, pues según trascendió habrá apoyo para que más inversiones lleguen, bajo las condiciones del nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá de reciente entrada en vigor y que establece los lineamientos de las relaciones comerciales entre esta tres naciones.

PROYECTOS.- Sobre esta visita trascendió que se logró establecer una gran relación con el diplomático estadounidense por parte del gobernador, Javier Corral, y de la responsable del área económica de la entidad, Alejandra de la Vega, que tendrá un impacto muy positivo en nuevos proyectos que actualmente están a nivel de gestión y que se lograrán concretar a corto plazo.

COMBATE.- De igual manera, otro efecto, dicen, se verá reflejado en el proceso de extradición que actualmente enfrenta en Miami el exgobernador de Chihuahua César Horacio, pues al conocer más de la Operación Justicia para Chihuahua habrá mayor voluntad política del gobierno estadounidense en colaborar en el combate a la corrupción.

PRESIDENCIA.- Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, la presidencia interina del Comité Ejecutivo Nacional y de los Comités Ejecutivos Estatales de Morena, seguirán siendo los mismos, es decir, no podrán realizar las elecciones de renovación de consejeros estatales para poder renovar dichos comités, al menos hasta el segundo semestre de 2021.

VITALICIO.- Con esto, el profesor Martín Chaparro se convertirá legalmente casi casi en presidente vitalicio del partido guinda en Chihuahua, pues de no haber sido por la pandemia hace tres meses ya habían renovado las dirigencias, el profe lleva poco más de cuatro años como presidente, y se tendrá que aventar otro más, a menos de que renuncie en búsqueda de un puesto de elección popular; por todo lo anterior el CEN emitirá un nuevo acuerdo en el que informará que deberán permanecer en sus puestos hasta el próximo año, ¡que nadie se mueva! les dijeron.

IRREGULARIDADES.- Los regidores capitalinos del PRI y de Morena se aliaron en días pasados para pedir a la Tesorería municipal se aclaren algunas dudas con respecto a los recursos financieros destinados para atender la pandemia del Covid-19. Y es que en el informe que les fue presentado, los ediles detectaron puntos que no les quedaron claros.

EXPROPIACIÓN.- Por cierto, los regidores del PRI insisten en expropiar el terreno de mil metros que está sobre la avenida Hacienda Los Morales, toda vez que para los vecinos de 9 fraccionamientos de esa zona les resulta muy molesto que no tengan una salida rápida hacia el periférico De la Juventud y en contraparte rodeen hasta la avenida La Cantera.

CAOS.- El problema no es reciente, sino que llevan varios años padeciendo esta situación, sin embargo los desarrolladores siguen abriendo espacios para la construcción de más viviendas y con ello crece la saturación de vehículos durante las horas pico, de tal manera que ya se han registrado accidentes.



RECLAME PARA FOTO: Como buenos amigos quedaron el gobernador Javier Corral Jurado y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, así como la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega, que, según dijeron, habrá nuevos proyectos en conjunto.