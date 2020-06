--Cae escolta de secretario de Seguridad --Viene día crucial para reforma electoral --Llegan primeras quejas por discriminación en Chihuahua

BALAZOS.- Aprovechando que ya abrieron los bares y comenzaron las reuniones y fiestas, el que no dejó de aprovechar el panorama fue el escolta del propio secretario de Seguridad Emilio García Ruiz, el cual fue capturado el domingo en la madrugada.

BALAZOS I.- Dicen que la detención se debió a que el escolta del funcionario de seguridad andaba tirando balazos al mero estilo de la película del “infierno” y en pleno Centro de la ciudad de Chihuahua.

BALAZOS II.- Nos llega el reporte que fue en las avenidas Pacheco y Juárez donde el enfiestado escolta andaba celebrando con disparos al aire y por lo cual fue capturado por elementos de seguridad, quienes lo trasladaron a la Comandancia Sur.

BALAZOS III.- Se procedió conforme a la ley contra el escolta, sin embargo, sólo pasaron algunos minutos para que quedara en libertad, pues fue rescatado en instantes y por supuesto todo se manejó en lo oscurito para que no se hiciera un problema mediático, como esos que acostumbra a realizar el hijo de un exalcalde.

BALAZOS IV.- Esperemos que de esto no se haya enterado el secretario de Seguridad Emilio García Ruiz y por eso no se haya hecho pública una sanción, porque de lo contrario se trata de que no cumple con su palabra, ya que había señalado que no toleraría actos inadecuados de los elementos de seguridad, además de que no se vale que estos personajes no reciban castigos por influyentismo.

REFORMA.- Esta semana será fundamental para la reforma estrella del gobernador Javier Corral Jurado, cuando sea elevada al pleno del Congreso local y votada en cualquier sentido, por parte de los legisladores, en el tema central de las elecciones primarias.

REFORMA I.- En Comisiones Unidas la iniciativa fue votada en negativo, incluso por la diputada panista Georgina Bujanda, lo que en la praxis significa que el gobernador perdió la primera batalla.

CONTRA.- Sin embargo, con toda la oposición en contra, con excepción de los dos diputados de Movimiento Ciudadano y con los votos de las chicas rebeldes del PAN, Carmen Rocío Alonso, Marisela Terrazas, Patricia Jurado y la propia Bujanda, se ve difícil que la iniciativa que han bautizado como la “Ley Madero” vaya a prosperar.

PLENO.- No obstante en el pleno todo puede suceder, hay que recordar que en el caso del desafuero del magistrado Jorge Ramírez, en comisión se votó en contra y el pleno a favor. Cosas de cabildeos y negociaciones que se dan de último momento y en la opacidad.

SECRETO.- La curiosidad crece cuando el diputado Alejandro Gloria, del Verde Ecologista, quien públicamente ha dicho que va en contra, ahora propone que la votación se realice por cédula, es decir, en secreto, por algo será.

TRAICIÓN.- Dicen que el súper delegado Juan Carlos Loera se sintió traicionado por la votación y hasta amenazó a los diputados Miguel Ángel Colunga y Hugo González por la votación en contra de la iniciativa del gobernador Corral, ese proceso se terminó según los que saben con la votación del dictamen en negativo.

CONGRESO.- Si no imaginen cuántas miles de iniciativas tendrían que ser votadas en el Congreso, pero como quieren mostrar músculo lo quieren llevar al pleno y la votación será interesante, pues dicen que puede haber dinero de por medio y algo de influencia desde Palacio de Gobierno.

CABILDEO.- Lo malo de esta iniciativa es que las personas allegadas al gobernador no hicieron el cabildeo indispensable para que saliera, sino que simplemente confiaron en la fuerza del Ejecutivo estatal, sin darse cuenta que ya estamos al final del mandato.

CABILDEO I.- Ya que algunos de los pocos a quienes se tomó en cuenta aseguran que esta propuesta no era para cimentar al senador Gustavo Madero, sino para tirar la posible candidatura a gobernador del senador Cruz Pérez Cuéllar, por Morena.

ENFRENTAMIENTO.- Y una de las primeras que tomó el toro por los cuernos y se enfrentó en contra de la iniciativa de reforma electoral fue la alcaldesa Maru Campos, por lo que algunos le recuerdan que gobernador no impone sucesor, pero sí lo veta.

AQUILES.- Bien por el alcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, quien convino con un grupo empresarial para otorgar un seguro contra accidentes para turistas que visiten ese municipio, en donde se realizan carreras de montañas, deportes extremos y otras competencias.

AQUILES I.- Pero además, las actividades turísticas tienen una interacción con los paseos por montaña, las tirolesas, los tiros de mina, las cuevas (de murciélagos) y las grutas, “la ciudad gringa” y las coloniales edificaciones.

AQUILES II.- En el fondo se pretende con este seguro no sólo garantizar la seguridad de los visitantes, sino reactivar la economía del vecino municipio, el que por cierto se mantiene con bandera blanca, en el tema de los contagios del coronavirus.

DISCRIMINACIÓN.- Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos reportan, aunque usted no lo crea, que ya se han presentado denuncias por discriminación relacionada con el Covid-19, principalmente en contra de personal de salud.

CASO.- En Delicias se presentó un caso en una secundaria donde personal docente no permitió que ingresara un alumno a la escuela, porque era familiar directo de un trabajador de la salud, por lo cual le pidieron que mejor no fuera a clases y ese caso de discriminación tuvo que ser tomado por el personal de los Derechos Humanos.

QUEJAS.- Por lo menos 9 quejas se ha registrado en lo que va de la pandemia a causa de actos discriminatorios, donde por supuesto llegaron asuntos por casos de discriminación por tener acercamiento a casos de Covid, principalmente al personal de salud, que en semanas pasadas fueron altamente discriminados y se generó un protocolo que se trabaja de lado de la Fiscalía General del Estado.

AHORA.- Ahora con el cambio de administración a cargo de Néstor Armendáriz, va en serio la protección de Derechos Humanos, pues ya dejaron la simulación a un lado y ahora se da seguimiento a todos los asuntos que llegan a la Comisión, sean en contra de quien sea.

FGE.- Dicen que nuevamente y como se ha convertido hasta ya una tradición, la Fiscalía General del Estado encabeza la lista de quejas en el estado por vulnerar los derechos humanos, seguido por la Dirección de Seguridad Pública; sector educativo y servicios de salud.

VIRAL.- Por cierto la funcionaria con más quejas en Chihuahua fue la regidora Catalina Bustillos, quien hace unos días se “viralizó” por sus comentarios vertidos en contra de la comunidad LGBT, que a la fecha acumuló 9 quejas ante la CEDH en menos de una semana por estos comentarios vertidos.

VIRAL I.- El video de la regidora se publicó en redes sociales y los ofendidos no perdieron la oportunidad para interponer una queja en contra de la funcionaria, que ya suma nueve en su contra por considerar que son mensajes de odio en contra de esa comunidad.