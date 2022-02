—Cámaras de Comercio pondrán a Chihuahua en mapa nacional -- Estado y Federación pegan duro al crimen

CONVENCIÓN.- Los próximos 16, 17 y 18 de marzo la ciudad de Chihuahua será sede de la convención nacional de la Concanaco Servytur (Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo), un magno evento que aglutinará a las 257 cámaras nacionales del Comercio del país, así como a 600 delegaciones del comercio. Por lo anterior, Héctor Tejada Shaar, presidente nacional de la Concanaco; Héctor Luján, vicepresidente nacional de la Concanaco, y Edibray Gómez, presidente de la Canaco Chihuahua, trabajan coordinadamente para que la convocatoria sea todo un éxito.

MENSAJE.- Importante será el mensaje que emita la gobernadora María Eugenia Campos Galván a los más de mil 200 empresarios reunidos en la capital del estado grande. Será el primer evento de impacto nacional de la gobernadora, la expectativa será el mensaje que envíe al país, el cual sin duda englobará los ejemplos en los que Chihuahua es cabeza a nivel nacional. Seguramente hablará de programas de reactivación económica, el impulso al turismo, la innovación en negocios, así como de la unidad de todos los sectores para hacer frente a la crisis económica mundial derivada de la pandemia.

RETO.- Sin duda los retos para esta convención son para Héctor Tejada, quien durante su campaña rumbo a la dirigencia nacional se comprometió a que Chihuahua fuera sede de la convención; para Héctor Luján, vicepresidente nacional Zona Noroeste de la Concanaco, por el cabildeo que realizó y competir con ciudades como Monterrey, Guadalajara, CDMX y las playas que buscaban dicha convención nacional; así como para Edibray Gómez, al liderar una de las cámaras de comercio más fuertes y grandes del país.

NACIONAL.- La gobernadora Maru Campos encabezará dicha convención, además se espera cuando menos la presencia de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez; del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, entre otros funcionarios. Por todo lo anterior, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla emprenderá todo un operativo de orden y limpieza, pues nada menos la capital será sede de lo que será seguramente el único evento de este calado a lo largo del año, qué imagen y mensaje enviará Chihuahua al país, ahí el reto.

DEMOCRATIZACIÓN.- El jueves pasado se dio un paso más en la democratización sindical. El secretario de Organización del CEN del SNTE, el delegado del CEN para Chihuahua y la líder de la Octava en Chihuahua, Rosa María Hernández, anunciaron la convocatoria -publicada el viernes- de elección del Comité Seccional. Varios la estaban esperando.

DELANTERA.- De entre aquellos que habían externado buscar la Secretaría General de la Sección 8 del SNTE, desde aquí y desde la propia base sindical, sólo uno –dicen las fuentes- tiene la trayectoria para el encargo. Sus opositores intentaron enlodar desde antes el inédito proceso de elección, sin embargo “chamba mata grilla”. El actual secretario de Finanzas lleva una clara delantera. Los de la Octava pueden esperar mejores tiempos con Eduardo Zendejas, aseguran.

MESA.- Ayer el ex alcalde de Juárez y ex candidato a la Gubernatura Enrique Serrano Escobar y el ex auditor superior del estado, Jesús Manuel Esparza, compartieron el pan y la sal por la mañana, en un reconocido restaurante de la zona de Distrito 1. Como se recordará, ambos pertenecían al mismo grupo político priista, “de los duartistas”. Serrano, dedicado como empresario desde hace algunos años, y Esparza regresando a la vida que hasta antes de la prisión sostenía.

CAPTURA.- Gracias al trabajo de inteligencia de la Fiscalía de Chihuahua, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional y la intervención de agentes infiltrados norteamericanos, fue que la noche del viernes lograron capturar en Culiacán, Sinaloa, a José Bryan S.Z., presunto líder criminal del grupo de Los Salgueiro, del Cártel de Sinaloa, y de los principales generadores de violencia en la zona sur de Chihuahua. El Ministerio Público pidió su prisión preventiva por el presunto delito de secuestro agravado.

CAPTURA II.- José Bryan se encontraba en un bautizo al lado de Elián G., a quien apodan el Chico, sobrino de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, cuando un grupo de élite de la FGE y Sedena ingresó al templo y llevaron a cabo la detención, en un operativo sigiloso y ejecutado milimétricamente. Bryan es hijo de José S.N. el Che -detenido- y sobrino de Noel S.N., el Flaco Ruperto y Heriberto, por quienes los EU ofrecen 15 millones de dólares, además es primo de Efrén el Maniaco Salgueiro, detenido hace dos semanas.