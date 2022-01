--Cambios en la UACH hasta la médula --Tres horas para que llegara el Semefo…

CAMBIOS.- Tal como esta columna lo ha adelantado, fuentes aseguran que en próximos días se realizarán más cambios de primer nivel en la Universidad Autónoma de Chihuahua, comandada por Jesús Villalobos Jión. Refieren que los movimientos serán en las direcciones de Administración, a cargo de Francisco Márquez; la de Planeación y Desarrollo Institucional con el todavía director Ricardo Torres Knigth, así como la de Investigación y Posgrado, a cargo de Ramón Urbina.

RELEVOS.- En cuanto a los relevos, según trascendió, cuando menos en la directriz administrativa, se ha considerado a un distinguido catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, probado y capaz, es decir, ahora sí se espera que esté al frente, un verdadero gestor de los recursos de la máxima casa de estudios.





***





FORENSE.- La tragedia que ayer cobró la vida de cuatro jóvenes, quienes convivían en un domicilio de la colonia Mirador, donde por una caldera encendida de la alberca y ninguna ventilación, se intoxicaron con monóxido de carbono, puso en evidencia la grave situación que prevalece en la Fiscalía General del Estado.

HORAS.- Pasaron más de tres horas de que los cuerpos fueron localizados por uno de los padres de las víctimas, hasta que se realizó el levantamiento de los cadáveres porque la Fiscalía no contaba con el personal médico forense para elaborar las actas de defunción y desarrollar las respectivas diligencias.

INCAPACITADOS.- A la repentina pérdida de sus hijos, las familias enfrentaron la burocrática agonía de trámites y lidiar con la falta de trabajadores del Servicio Médico Forense (Semefo), ya que la mayoría están incapacitados por los contagios de Covid-19.





***





BROTES.- A días de comenzar 2022, una de las dependencias que dio a conocer la presencia de brotes en sus áreas de trabajo fue la Fiscalía General del Estado, de más suponer que ello no sólo afecta la labor administrativa, sino la movilidad de empleados para atender asuntos, que en la mayoría de los casos se refiere a eventos sensibles.

OPERATIVOS.- Ya ni preguntarse cuántos operativos se han dejado de realizar porque a la fecha, no se ha informado de manera puntual cuántos agentes estatales están enfermos y cómo ha impactado esto en la estadística de inseguridad en el estado. Estaría fuera de contexto, atribuir el repunte de delitos sólo a este factor pero sin duda, le abona.





***





REVELAR.- Lo cierto es que no deben ser pocos en toda la planta laboral del Gobierno del Estado y debe ser uno de los motivos por el cual, la Secretaría de Salud del Estado no quiere revelar el número de solicitudes de incapacidad que se han presentado en lo que va del año. Extraño el comportamiento, pues aun cuando la cifra sea elevada, se entendería dada la ola de contagios, como en la FGE que se informó había más de 250 empleados que dieron positivo al coronavirus, empero eso fue hace dos semanas.





***





FALLAS.- A lo anterior se suma, el revés en los sistemas que se manejan al interior de las dependencias, por ejemplo, en Pensiones Civiles del Estado, ya que el fin de semana colapsó el sistema de citas para que los derechohabientes se hagan una prueba de Covid-19, lo que provocó que decenas de pensionados fueran regresados a temprana hora ya que no estaban agendados.





***





FIESTAS.- Donde el coronavirus al parecer jamás ha llegado, es en los seccionales rurales de El Charco y el de Ciénega de Ortiz, ambos del municipio de Chihuahua y ahí la autoridad seccional no tiene voz ni voto. Para muestra, las fiestas realizadas ayer con grupos musicales y cientos de invitados sin sanción alguna, lo cual no es novedad, incluso en la periferia de la capital ya que en granjas y salones retirados de la mancha urbana, ocurre lo mismo, los convivios siguen y las Células Covid ni se asoman.





***





LLEGADA.- Sobre la posible adhesión de Javier Corral a Movimiento Ciudadano, hubo diferencia de opiniones entre el presidente estatal emecista Francisco Sánchez y el alcalde parralense César Peña. Mientras el presidente municipal hacía votos para que no sea así, el también diputado Sánchez Villegas apostó más a la interpretación, pues no rechazó la llegada del ex mandatario so pretexto de que “como él, varios quieren unirse a MC” aunque tampoco lo celebró.





***





GANADEROS.- El reconocido empresario ganadero Álvaro Bustillos, aspirante a la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua ha realizado varias alianzas, que seguramente fortalecerán el proyecto que encabeza. Los ganaderos –no los políticos— que han seguido de cerca su agenda y lo alientan a representarlos, aseguran que la suma de voluntades entre el gremio le beneficiarán y auguran termine en buen puerto.





***





REFORMA.- El diputado federal de Morena, Armando Cabada abrió las puertas de su empresa televisiva para que se realizara la asamblea informativa relativa a la Reforma Eléctrica, donde participaron él y varios de sus compañeros legisladores. Fueron exposiciones breves en cuestión de minutos del ex alcalde de Juárez, así como Daniel Murguía, Andrea Chávez Treviño, Susana Prieto y Mayte Vargas.

CFE.- En cambio, hablaron más Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena. Pero sobre todo, el programa se lo llevó Alejandro Hernández Estrella, superintendente de la CFE en Juárez, quien presentó el panorama más amplio de la reforma, a favor de mantener a la Comisión Federal de Electricidad sin abrirse al sector privado.