--Campañas suspenden Covid en el estado --A la FGE se le hace bolas el engrudo

PERMISIBLES.- Resultaron muy permisibles las autoridades de Gobernación y de Salud, así como del Instituto Estatal Electoral, al dejar realizar eventos masivos con miles de personas para que cada candidato pudiera mostrar el músculo, sin que nadie moleste o siquiera les imponga una sanción, como lo hacen con los negocios y los eventos en los estados.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

PERMISIBLES II.- La mayoría de los candidatos de todos los colores aprovecharon el fin de semana para convocar a cierres multitudinarios con agrupaciones musicales reconocidas, pese a que, como en el caso de Chihuahua, el semáforo epidemiológico se encuentra en amarillo, que implica aforos restringidos.

REPUNTE.- A nadie le interesan en este momento los protocolos sanitarios en medio del proceso y a una semana de las elecciones, las “selfies” de los aspirantes dan cuenta de la copiosa asistencia a sus eventos, sin que las Células Covid estén al acecho, como se había informado que lo harían.

*

CHAPULINES.- Precisamente con la cercanía de los comicios, los seguidores del gobernador Javier Corral Jurado y sus funcionarios más cercanos han comenzado a “saltar” de bando y se han unido al proyecto de María Eugenia Campos, a pesar de los pesares.

CHAPULINES II.- Entre el listado dicen que se encuentran: Roberto Fuentes, secretario particular del mandatario estatal; María Teresa Ortuño Gurza, quien está al frente del Cobach; Ulises Pacheco, extitular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad; Luis Aguilar, quien era secretario de Desarrollo Social y muchos más que han buscado mantenerse en la nómina estatal y sumarse al proyecto de Maru y Marco Bonilla.

*

ENGRUDO.- En la Fiscalía General del Estado se les está haciendo bolas el “engrudo” con los cambios internos, pues trascendió que sólo se han enfocado en “tapar un hoyo” abriendo otro con relevos de mandos y comandantes en las diferentes zonas de la entidad.

ENGRUDO II.- Dicen que ante esta serie de movimientos, el que se andaba animando a dejar su cargo fue Carlos Mario Jiménez, fiscal de la Zona Centro y a quien le retiraron al que llaman su “pistolero de confianza”, el comandante encargado de la Unidad de Robos que fue removido como parte de esta “reingeniería”. Sin embargo, a los mandos policiacos involucrados en el crimen del agente Luis Raúl Tarango ni el pétalo de una flor los toca.

OMISOS.- Además de que no le han querido entrar al tema de los uniformados en la ciudad de Chihuahua que trabajan con el crimen organizado. La Fiscalía culpa a la Dirección de Seguridad Pública Municipal por no tomar cartas en el asunto, pero en primera instancia corresponde a la dependencia estatal y en eso no hay vuelta de hoja.

OMISOS II.- Según la instancia a cargo de César Augusto Peniche, la nula colaboración los hizo boletinar los rostros de los oficiales implicados en el supuesto arresto de dos jóvenes que desaparecieron después de ello y más tarde los encontraron sin vida, sin embargo, no asume la responsabilidad de que a esos elementos no los detuvieron en su momento y ahora reclaman ya no encontrarlos, amén de otros oficiales que sí arrestaron y no lograron que fueran procesados.

SEGURIDAD.- En tanto, los indicadores de inseguridad no dan tregua, los homicidios van a la alza y en investigaciones, según se ha establecido, cada vez más policías han estado involucrados sin que la autoridad entre de lleno en esa problemática.

*

EXTRA.- El próximo viernes se reunirá de manera extraordinaria el Consejo Estatal de Salud para revisar los 10 indicadores de la pandemia y determinar en qué color del semáforo pandémico los chihuahuenses saldrán a votar.

EXTRA II.- Las fuerzas políticas y desde luego el sector comercial presionan porque se sitúe en verde, lo cual se advierte poco probable, ya que los indicadores dominantes como contagios y defunciones se han mantenido en promedio en dos dígitos, mientras que la hospitalización sí se ha reducido.

COLOR.- A decir de los especialistas, los datos hacen presumir que las elecciones transcurrirán en amarillo, a menos que por una decisión política se cambie el color, justo el día en que el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell pinta y despinta los estados, definiendo el semáforo en el estado en la óptica federal y estatal.