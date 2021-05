--Campañas y Covid, llamados a misa --Se perfilan ejes de trabajo en la capital

CAMPANAZO.- En cuestión de seis horas, el Gobierno del Estado pasó del exhorto a los medios de comunicación para exhibir a los candidatos que hacen caso omiso de los protocolos sanitarios al realizar sus campañas, subrayando que instancias como el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) nada pueden hacer.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

CAMPANAZO II.- No tienen las facultades para sancionar a los aspirantes políticos que aglutinan a decenas o cientos de personas en eventos, ya sea al aire libre o en establecimientos cerrados. El gobierno estatal sí podría pero no lo hará para no caer en la censura ni en actos de represión partidista que puedan malinterpretarse, según Luis Fernando Mesta Soulé.

911.- El secretario de Gobierno y el de Salud del Estado, Eduardo Fernández coincidieron en que sólo quedan los medios y las redes sociales como medios de denuncia de los candidatos que no hacen caso, incluso invitaron a la ciudadanía a reportarlos al 911 o si se topan a alguna Célula Covid.

CÉLULA.- Grupos de elementos policíacos que durante la pandemia sólo se han dedicado a sancionar y clausurar negocios, pero nada han hecho si les reportan fiestas multitudinarias en domicilios, donde hasta grupos musicales llevan ya que no pueden ingresar sin permiso a un inmueble particular. Figúrese si podrán hacer algo en un mitin político.

BROCHE.- Y para cerrar el día con broche de oro, las mismas autoridades que al mediodía dijeron que los buscadores del voto no pueden reunir a más del 30% de aforo en un lugar cerrado o más de 100 personas, estar sin cubrebocas o permanecer sin sana distancia, rechazaron el permiso de realizar caravanas en autos. Por la tarde informaron que siempre sí pueden congregarse en vehículos.

FRONTERA.- En tanto, el gobernador Javier Corral replicó parte de ese mensaje en Ciudad Juárez, además de subrayar que gracias a los criticados “súpercierres” no se estará en Semáforo Rojo del Covid durante las elecciones.

CAPITAL.- Análisis en el cual, no coincidió la alcaldesa capitalina María Angélica Granados al destacar que los cierres de fines de semana no redujeron la movilidad, tampoco la propagación del coronavirus, por lo que ya es momento de aplicar otras estrategias y si el Estado no lo hace, el Municipio sí.

PRESENTACIÓN.- Será la tarde de este martes cuando el candidato del PAN a la alcaldía de la ciudad de Chihuahua, Marco Bonilla, presente su plan de trabajo y aunque el documento se ha manejado con discreción, las propuestas se relacionan con temas específicos de seguridad, economía familiar y reactivación económica, sustentabilidad, sostenibilidad, transporte, obras públicas, salud y agua potable.

SOLUCIONES.- Destaca por ejemplo, la presentación de un amplio proyecto completo para construir un nuevo relleno sanitario, la propuesta de una universidad para los policías con el fin de profesionalizar a los elementos municipales y no se queden sólo con la academia. Y un tema que en especial sería importante conocer a detalle es la exploración de nuevas fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad, fundamental ante el acelerado ritmo de crecimiento y la severa sequía.

REVIRE.- El candidato de Morena a la alcaldía capitalina, Marco Adán Quezada ejerció su derecho de réplica, precisamente en el tema del Relleno Sanitario, al sostener que en efecto fue durante su administración cuando se autorizaron los fraccionamientos alrededor del gran depósito de basura con la aprobación de los regidores, entonces mayoría panista.

REVIRE II.- Quezada Martínez destacó que la necesidad de vivienda no sólo implicó construir esas áreas habitacionales, sino cientos en diferentes puntos de la ciudad y las ampliaciones arbitrarias que se permitieron después a las inmobiliarias provocaron que en ese punto, ahora sean vecinos del Relleno Sanitario.

DENUNCIAS.- De acuerdo con fuentes bien informadas, los priistas han estado en encerrona porque ya cocinan las denuncias que interpondrán contra los equipos de campaña de los candidatos de Morena y el PAN a la gubernatura, por el derroche en publicidad.

RUTA.- Con el amplio conocimiento que tienen del tema, el PRI Estatal indaga la ruta del dinero bajo el argumento de que por cada 8 espectaculares donde aparece el rostro de Juan Carlos Loera y Maru Campos, hay uno de Graciela Ortiz.

VARA.- Para el tricolor a fuerza hay dinero público en las campañas y en las siguientes horas, el presidente estatal Alejandro Domínguez presentará la documentación ante las instancias correspondientes.