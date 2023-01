--Capitalinos elegirán 5 de los 330 proyectos para 2023 --Plusvalía del Centro de Juárez, como la espuma…

PASARELA.- Entre más pasa el tiempo, más claro queda por qué antes, durante y después de ser gobernador de Chihuahua, Javier Corral sólo ofrecía entrevistas a periodistas de la capital del país o de medios extranjeros. Siempre que no tuvieran el pulso de su trayectoria en la tribuna, lo que ello le dejó a los habitantes y el día a día de su administración gubernamental, pues así vende las ideas que guste y mande.

DESLINDE.- En recientes conversaciones con medios de la Ciudad de México, Corral Jurado se deslinda del Cereso #3 de Ciudad Juárez al acotar que a él no se le fugaron 30 reos, no había celdas de privilegios y que no se puso mayor control sobre la banda delictiva de Los Mexicles porque el fiscal estatal César Augusto Peniche, a quien él nombró, no le hizo caso.

CULPA.- Vincula además –de palabra— a Luis Alfonso Harris, actual director del sistema penitenciario con Eduardo Guerrero, quien ocupó ese mismo puesto en el periodo de gobierno de César Duarte cuando no fue por esa línea cómo Harris Arrondo se integró al actual gabinete estatal.

MEMORIA.- Lo cierto es que ese reclusorio ha sido un polvorín desde su creación –en 2004—, escenario de cinco sangrientos motines y riñas, lo que le ha tocado prácticamente a cada mandatario desde entonces a la fecha y justo en la era corralista fue en 2019 cuando un cateo en las celdas VIP provocó que los grupos criminales orquestaran desde la cárcel unos 15 ataques contra civiles en la frontera, que al cabo de cuatro días dejó un saldo de 26 muertos y 37 autos y camiones en llamas, tras lo cual los privilegios para los presos se quedaron como estaban antes del operativo.





***





PARTICIPATIVO.- Esta semana el alcalde capitalino Marco Bonilla andará de colonia en colonia inaugurando obras del Presupuesto Participativo en la antesala de la votación que se realizará el próximo domingo y en la cual podrán sufragar hasta menores de edad, mínimo de cinco años de edad y que muestren su CURP o la credencial de la escuela.

PARTICIPATIVO I.- Ayer estuvo en la Secundaria Técnica 40 de la colonia Palestina en la inauguración de un gimnasio de usos múltiples, además visitará los sectores de la 2 de octubre y Los Frailes cortando el listón de varias calles recién pavimentadas, obras que se han hecho gracias a la participación ciudadana.

VOTACIÓN.- Por lo pronto, en la Dirección de Desarrollo Humano y Educación preparan junto al Instituto Estatal Electoral todo para la jornada del domingo. Se instalarán 66 puntos de votación, además de cuatro sedes para votación múltiple en la Presidencia Municipal y en las plazas Sendero, Fashion Mall y Galerías para que la ciudadanía elija cinco de los 330 proyectos validados.





***





CHUECOS.- El programa de regularización de autos “chocolate” en la frontera por fin rinde frutos. Hoy martes, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dará el banderazo a las obras de repavimentación que se realizarán con los recursos provenientes de ese programa en 19 calles, la mayoría del Centro Histórico y en el par vial más importante de la ciudad, esto es, la avenida López Mateos y la avenida Plutarco Elías Calles.

AMBULANTES.- Como el presidente municipal está arrancando el año con bríos, esta semana inició con la remoción de más de 2 mil ambulantes de la Zona Centro, con lo cual comienza el programa de mejoramiento del “viejo” Juárez que por años han pedido los comerciantes establecidos y las autoridades eclesiásticas.

PLUSVALÍA.- Lo cual seguramente impactará en la plusvalía del área, que ya se había movido al alza con el proyecto de la Torre Centinela. Se dice que propiedades ofrecidas en menos de un millón de pesos, en cuanto se dio a conocer que la sede de la SSPE estaría en el Centro, los precios se dispararon a varios millones en el mercado inmobiliario de la frontera.





***





REPRESENTANTE.- El fin de semana causó revuelo en las filas morenistas la designación que hizo el canciller Marcelo Ebrard al nombrar como su representante en el estado a la legisladora federal Mayté Vargas.

EJÉRCITO.- Según se informó, a partir del nombramiento la juarense empezará a integrar al ejército ebrardorista rumbo a la contienda para designar al candidato a la Presidencia de la República, la cual a decir del partido guinda se definirá en noviembre próximo, pero lo más seguro es que sea antes.

CONVOCATORIA.- Se dice que el titular de Relaciones Exteriores se quedó con buena impresión del poder de convocatoria de la congresista, ya que en las visitas anteriores le reunió a importantes miembros de la iniciativa privada, así como líderes de colonias y simpatizantes de la frontera. Veremos en los siguientes meses cómo evolucionan las preferencias para el “carnal Marcelo”.