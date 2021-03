--Casas Grandes, buscado por varios --Presenta hoy PRI, candidatos

ESPACIO.- Aunque la dirigente con licencia del CDE del PAN, Rocío Reza, asegura que aún no hay nombres para ocupar la candidatura por el Distrito 8 local, la cual quedó vacía tras la renuncia de Maribel Hernández, entre pasillos del partido en Ciudad Juárez se habla de que el espacio sería para Karla Gutiérrez, quien en su momento se registró por la candidatura del Distrito 9, que finalmente se le entregó a Flor Karina Cuevas; de no ser Karla Gutiérrez, esa candidatura se destinaría para el PRD, sin embargo no existe mucho entusiasmo por el espacio, pues es uno de los distritos que el PAN tiene como perdido.

CONFLICTO.- En Casas Grandes se disparó el conflicto en Movimiento Ciudadano, que lidera políticamente el exdiputado Javier Mendoza, entre el aspirante a la alcaldía César Domínguez y Luis Galaz, que dio como resultado la renuncia de este último a la candidatura a la sindicatura por no cumplirle los acuerdos, o como le llaman algunos “caprichos” por más posiciones.

CASAS GRANDES.- En esta misma localidad pero por el lado del PRI aparece Humberto Baca Tena con un negro pasado en la administración municipal plagada de nepotismo y presunta corrupción, y sobre todo por su traición a ese partido para apoyar a la actual alcaldesa panista Yesenia Reyes Calzadillas, pero ahora busca por todos los medios colocar a su hijo Carlos Baca en una posición privilegiada en la planilla tricolor de Roberto Lucero y cuantos espacios logre conseguir.

CASAS GRANDES I.- En Morena, Anuar Lucero va a la delantera, pero le quieren “comer el mandado” el “duartista” Abelardo Armendáriz, Diana Acosta y Salvador Muñoz, a sabiendas de lo ocurrido hace algunos ayeres en cuanto a demandas familiares y desfalcos en programas federales a su paso por la tesorería municipal, donde por cierto también ha sido señalado su hermano.

CASAS GRANDES II.- Los que están de plano sin posibilidades reales son los candidatos “independientes” Luis de la Torre (registrado por Morena) y Adrián Miranda, porque no encuentran qué partido político los cobije, ya que coquetean con Fuerza por México y a ratos con el Partido Encuentro Solidario, pero ninguno les ha dado el sí tan ansiado.

SALUD.- Quien ya se encuentra incorporado físicamente, después de haberse recuperado del contagio del Covid-19, es Alejandro Domínguez, presidente estatal del PRI. Inició con giras a los municipios para hacer las tomas de protesta a algunos candidatos a presidentes y síndicos municipales, en Matachí y Guerrero, y dicho sea de paso, hoy por la mañana estará presentando algunos candidatos a diputados, tal es el caso de Pedro Beristaín y Zulma Chacón.

VISITA.- Previo a la gira que realizó en Querétaro y Zacatecas el pasado fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que por las restricciones inherentes al proceso electoral, por el que se renovarán 15 gubernaturas en el presente año, se dedicaría a supervisar e inaugurar algunas obras antes de la fecha de inicio de las campañas en esas entidades, para no incurrir en algún delito electoral.

VISITA I.- Entre esas gubernaturas que habrán de renovarse se encuentra la de Chihuahua, mientras que el inicio de las campañas está programado para el 4 de abril del presente, por lo que se tiene hasta un día antes de esa fecha como límite para una eventual visita presidencial a nuestro estado, que generalmente han sido programadas durante los fines de semana, como fue el caso citado.

HOMICIDIOS.- Además se ha informado que se tienen previstas reuniones del gabinete de seguridad federal con la presencia de presidente de la República, como parte de la estrategia integral en ese rubro, en los 15 municipios del país que concentran casi el 30% (27.6%) de los homicidios dolosos, entre los que se enlistan a Juárez y Chihuahua.

MESA.- Habrá que ver cuál será el motivo por el que finalmente llegue de visita López Obrador a la entidad y, como fue en el caso de Zacatecas, tome decisiones para reforzar la seguridad en el estado y si habrá una reconsideración para reanudar, en ese tema, la coordinación con las autoridades estatales como era antes de la disputa por el agua de las presas, o bien, la relación continuará suspendida como hasta ahora.