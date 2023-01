--Cereso de Juárez, de la bomba de tiempo a la olla exprés --Aplauden especialistas designación en la SCJN

MÁXIMA.- En el estado no hay un solo penal de máxima seguridad, dicho por el propio fiscal general Roberto Fierro, y por si a alguien le quedaba alguna duda, lo cual no sólo se debe a que la Federación ya no administra el centro donde estuvo recluido “el Chapo” y lo cedió al Estado desde noviembre.

TOMAS.- Además explica por qué un grupo criminal como “Los Mexicles” y uno de sus principales líderes apodado “el Neto” pueden orquestar tras las rejas las “tomas” primero de la ciudad en agosto de 2022 y después del Cereso, el primer día de este año.

TARDÍO.- Y es que si la Fiscalía General del Estado señaló cuatro meses atrás a Ernesto Alfredo P. C. como uno de los principales artífices de las quemas en tiendas de conveniencia y camiones, ataques a civiles y la irrupción en el reclusorio para que entonces se enfrentaran bandas antagónicas, el hecho de que ahora se diga que está detrás de la reciente masacre y fuga de la cárcel evidencia la falta de rigor para resolver lo que era una bomba de tiempo que acabó por estallar.

AMPARO.- Fierro Duarte y el director del Sistema Penitenciario, Luis Alfonso Harris Arrondo, indicaron ayer en rueda de prensa que justo estaban en el trámite para trasladar a 180 reos y que para evitar filtraciones no se dio a conocer públicamente, sin embargo, figuras como “el Neto” debieron saberlo, pues ha tramitado un amparo tras otro.

GALA.- Además, el líder criminal habría orquestado la que se convirtió en la quinta masacre carcelaria en los últimos 14 años en Juárez con una alarmante gala de poder, ya que las fotografías impublicables, por cierto, exhiben que no sólo atacaron sino humillaron a los custodios.

PURGA.- No basta, sin embargo, con la cacería política contra un fiscal o un director de los reclusorios, como lo expusieron desde el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, Index y la Coparmex Nacional, sino que cada orden de gobierno asuma la responsabilidad que le toca y emprender acciones contundentes, de lo contrario no habrá purga que valga, así el fiscal le ponga un plazo de tres meses.





***





CUCARACHA.- Si hay un grupo preocupado por el ataque y motín en el penal fronterizo es el de los alcaldes. Marco Bonilla, de la capital, destacó el blindaje que se aplicó desde el primer momento, igual que Humberto Pérez Mendoza, de Cuauhtémoc, y Jesús Valenciano, de Delicias, quienes se mostraron atentos ante un posible efecto “cucaracha”.

FUGA.- Como los 30 reos que se fugaron no han sido recapturados, los presidentes municipales anticiparon los riesgos de que puedan esconderse en cualquier parte, sobre todo en Parral, donde César Peña encabezó ayer una mesa de seguridad con autoridades estatales y militares.

TRIÁNGULO.- Nada casual, ya que “Los Mexicles” trabajan con el Cártel de Sinaloa, asentado a sus anchas en el cono sur de la entidad, en particular en el área del “Triángulo Dorado” y según fuentes policíacas es a donde buscarían moverse las fuerzas especiales de esa célula criminal, comandada por “el Neto”, quien ingresó a la prisión desde 2009 y acumulaba sentencias por un total de 140 años hasta el domingo pasado que escapó con sus cómplices del Cereso número 3.

FRONTERA.- Si bien por los acontecimientos suscitados ayer en Juárez, donde por la tarde hubo un par de enfrentamientos entre civiles armados y policías, tras lo cual fallecieron cinco atacantes y un ministerial, así como se desbordó el robo de autos… lo más seguro es que los presos evadidos no hayan salido todavía de la frontera.





***





SCJN.- La designación de Norma Lucía Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sólo fue un respiro para quienes consideraban que se impondría desde Palacio Nacional a la magistrada Yasmín Esquivel, aparte es considerada una buena noticia para el sistema judicial del país.

EXPERTA.- A decir de especialistas del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Piña Hernández es juzgadora de carrera, seria y sólida en sus argumentos. Comprometida con los derechos humanos y experta ponente de controvertidos temas como el uso lúdico de la marihuana, a favor de ampliar la presencia de militares en las calles, la despenalización del aborto en Coahuila y eliminar la prisión preventiva oficiosa.





***





RUBRUM.- Si estuviéramos en período de elecciones y Marco Bonilla se encontrara en las boletas para reelegirse en el período 2024-2027 como presidente municipal de Chihuahua, el 55.3% de las personas le concedería su voto, según lo refleja la encuesta publicada ayer por Rubrum, donde destaca por el mayor porcentaje de aprobación y preferencia electoral para el proceso de reelección.

DEFINICIÓN.- Es interesante el ejercicio de la casa encuestadora, pues consideraron en total a 20 presidentes para preguntarle a los encuestados a quién reelegirían en su cargo, siendo Bonilla Mendoza el único al que consideraron para repetir. Nada mal el inicio de año para el edil, que bien podría tomar en cuenta los resultados para las definiciones de 2023.