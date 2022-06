--Chihuahua en el ojo del huracán, otra vez --Pérez Cuéllar sortea compromiso del Chamizal

PRESIÓN.- Con toda la presión de los multihomicidios que se han registrado en el estado, enfrentamientos atroces y la incidencia delictiva a la alza, como bomba cayó en el Estado, el caso de los dos jesuitas y el guía turístico, supuestamente asesinados en el municipio de Urique.

FACTO.- Un supuesto dado que en el templo, donde se habría registrado el triple crimen no se encontraron los cuerpos. No obstante, desde el primer minuto tanto las diócesis, los gobiernos estatal y federal así como la Conferencia del Episcopado Mexicano condenaron los homicidios.

JESUITAS.- Y es que el testimonio de un tercer sacerdote en el lugar de los hechos le daría el contexto de lo ocurrido, según lo expuso la Compañía de Jesús que recriminó el ataque, destacó que uno de los suyos dio testimonio de lo ocurrido y exigió a las autoridades la entrega de los restos.

PESO.- Vaya que tiene peso esa orden religiosa no sólo por pertenecer a la Iglesia Católica sino porque desde la colonización, se quedaron especialmente en el área de la Sierra Tarahumara, donde han sido más activistas que párrocos y han sido la voz de los indígenas con causas como la hambruna, los despojos del gobierno y las amenazas de narcotraficantes.

FUERZAS.- Por supuesto que ahora todas las fuerzas policiacas están enfocadas en encontrar los cadáveres de los padres Joaquín Mora, de 81 años y Javier Campos, de 79 años, así como el guía turístico Pedro Palma, aparte de dar con el paradero de cuatro turistas, a quienes los atacantes habrían sacado de un hotel junto con el guía. Y están obligados además a capturar al presunto responsable, un líder criminal al parecer por todos conocido en la región.





***





LUTO.- Desde su mensaje, la gobernadora María Eugenia Campos lamentó el hecho, se solidarizó con los jesuitas a quienes reconoció parte de su formación y se comprometió a que no quede impune.

MOÑO.- Por la noche, en el evento de la formal toma de protesta de Omar Armendáriz al frente de la Cámara Nacional de Comercio de Chihuahua, la mandataria estatal portaba un moño negro que resaltaba en un saco blanco.





***





MESA.- La crisis generada ayer por lo ocurrido en Cerocahui, del municipio de Urique se reactivó la mesa de seguridad, que fue atendida por la titular del Ejecutivo Estatal, los mandos de la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional, mientras desde temprana hora sostuvieron reuniones personal de la Secretaría de Marina y la de Seguridad y Protección Ciudadana.

DETENCIÓN.- Por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal generaba un boletín de prensa que apuntaba a un principal sospechoso identificado como José Noriel P. G. alias “El Chueco”, a quien en abril pasado pretendía detener la Semar pero logró escapar. Por ello, se informó que intervendrá también la Fiscalía General de la República.

PATO.- El padre Javier Ávila, a quien apodan El Pato, lo estableció desde un principio, “fue Noriel” en referencia a que él se había enterado de lo ocurrido desde la noche del lunes pasado ya que el tercer sacerdote le avisó pero le pidió cautela ya que los habitantes estaban temerosos por las represalias.

PORTAVOZ.- Por ello, ayer cuando ya era un escándalo, el Pato Ávila no dudó en pronunciarse “por el dolor que ahora cargamos sobre nuestros hombros, después de décadas de compartir la pena de otros”. Lo dice quien estuvo a cargo muchos años de la Diócesis de Bocoyna y fue un férreo y respetado portavoz de la negligencia gubernamental, el narcoterror y la pobreza extrema de las comunidades serranas.





***





CANDIDATOS.- Hoy, los aspirantes a presidir el Comité Ejecutivo Estatal de Morena se destaparán abiertamente aunque desde ahora se sabe que serán el ex diputado local Miguel Ángel Colunga, el ex diputado federal Ulises García y el ex delegado de Segob, Omar Holguín.

FILTRO.- Los aspirantes a suceder al profesor Martín Chaparro presentarán su plan de trabajo y si pasan el primer filtro contenderán para ser electos como consejeros en sus respectivos distritos.





***





BENEFICIADOS.- El Gobierno Municipal de Chihuahua dio a conocer el listado de las personas beneficiadas en los programas de becas académicas y de transporte, alcanzando este año a más de 16 mil estudiantes, incluyendo la zona rural del municipio.

INSIGNIA.- Este es uno de los apoyos más solicitados y esperados por la gente, que lo hará efectivo a partir del 11 de julio. Seguramente se estará preparando un gran evento de entrega pues se trata de uno de los programas insignia del Ayuntamiento.





***





PLACA.- Hoy en punto de las 11 Hrs. en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH se develará una placa conmemorativa en reconocimiento al ex director de esa unidad académica, Alfredo de la Torre Aranda y gerente de esta casa editorial.

PLACA II.- El actual director Luis Raúl Sánchez encabezará la ceremonia, a la que acudirán académicos, alumnos, políticos y empresarios. La placa quedará instalada en el salón 15 del edificio de licenciatura.





***





CHAMIZAL.- Mañana jueves se espera conocer el resultado del estudio jurídico sobre todos los comodatos existentes en el área del Chamizal. Dicen que habrá sorpresas, pues algunos de los comodatos serán rescindidos, otros se mantendrán e increíblemente saldrá a la luz que algunos tienen posesiones del parque sin contrato de comodato alguno.

CHAMIZAL II.- Con ello, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar cumplirá su compromiso de trasparentar las posesiones de particulares en la reserva territorial de todos los juarenses y a partir de ello, se inicie la recuperación de los predios, que será de hecho la parte difícil.