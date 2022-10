--Chihuahua Green City y Gómez Céspedes muestran su músculo --Padres Morita y Gallo eran sembradores de vida…

CORTINAS.- A los reacomodos entre los grupos de la delincuencia organizada se atribuyó el enfrentamiento suscitado ayer entre civiles y después contra elementos de la Guardia Nacional y de la 42 Zona Militar que se movilizaron a la cabecera municipal de Guachochi para recuperar el control en esa área, donde las escuelas cerraron sus puertas y los comercios bajaron las cortinas.

HORAS.- Tras horas de balaceras, se informó que el saldo fue de cuatro civiles sin vida, 12 detenidos y el aseguramiento de 21 armas; pero más allá de reacomodos, se estableció que se trata de una guerra interna entre miembros del Cártel de Sinaloa, que por años han dominado los alrededores del Triángulo Dorado.

2028.- Enseguida el coordinador de la fracción morenista en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada, aprovechó para ejemplificar la necesidad de ampliar la presencia de las fuerzas armadas hasta 2028.

CULPAS.- Por eso debe existir coordinación entre Estado y Federación, en lugar de echar culpas, subrayó por su parte Mario Vázquez, líder de la bancada panista y quien, por cierto, ya en la tarde encabezó junto con el presidente de la Unión Ganadera, Álvaro Bustillos, la cabalgata de arranque de la Expogan 2022.





EXPOGAN.- A propósito de la feria de Expogan que no se realizaba desde que comenzó la pandemia, la autoridad municipal se aseguró de que los organizadores cumplieran con todos los permisos, además de recordarles que los promotores artísticos no se pueden hacer los desentendidos: No hay tolerancia para ningún cantante o grupo que salga a interpretar temas que hagan apología del delito.

CORRIDOS.- Y es que el gobierno capitalino se ha tomado en serio estos asuntos, basta recordar la cancelación de la Ruta del Sotol, mientras en la Feria Santa Rita hubo multas por las presentaciones musicales donde se interpretaron narcocorridos.





MÚSCULO.- La visita de 12 embajadores de la Unión Europea a la capital del estado no sólo sitúa en un evento de primer nivel la iniciativa de Chihuahua Green City, pionera en la economía circular para reducir desperdicios y fomentar el reciclaje y la reutilización de una amplia gama de residuos y bienes duraderos; además muestra el músculo de uno de sus principales gestores, Víctor Gómez Céspedes.

VERDE.- El empresario logró conjuntar el apoyo de Coparmex y del Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder) Chihuahua Centro, que presiden Chava Carrejo y Jorge Cruz, para hacer de la ciudad la capital verde de México y con ello se conformó un proyecto ejemplar sobre simbiosis industrial con alcances para mitigar los efectos del cambio climático, a partir de lo cual se sumó la Unión Europea.

FASE.- En aras de comenzar los trabajos de la segunda fase de ese proyecto, ayer llegaron a la capital los embajadores europeos y se reunieron con la gobernadora María Eugenia Campos en el Palacio de Gobierno, donde abordaron acciones para fortalecer alianzas estratégicas en materia de equidad de género, derechos humanos y migración.

AGENDA.- La mandataria les refrendó el respaldo para lograr que Chihuahua sea un referente nacional en temas relacionados con la agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.

INVERSIONES.- En reciprocidad, el embajador de la UE en México, Gautier Mignot, refirió que el bloque es el que más invierte en Chihuahua, actualmente del orden de los 7 mil millones de dólares a través de 118 empresas europeas, desde que Maru Campos era alcaldesa –acotó la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Angélica Granados—.





COEPI.- Desafortunada, por decir lo menos, la declaración del titular de la Coordinación Estatal para los Pueblos Indígenas, Enrique Rascón, al señalar que se carece de un diagnóstico sobre la desnutrición en la Sierra Tarahumara.

FUENTES.- No sólo porque en una semana se han reportado las muertes de cinco niños y niñas en el municipio de Guadalupe y Calvo, además sucede desde hace años y sólo se agrava. Sin embargo, existe la información con fuentes oficiales como INEGI, Coneval, Servicios de Salud del Estado y organismos cívicos como Alianza Sierra Madre, datos que aportan patrones sobre la vulnerabilidad de las comunidades indígenas.





CEROCAHUI.- Justo a cuatro meses de los asesinatos de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora en la comunidad de Cerocahui, del municipio de Urique, y que no se ha detenido al presunto homicida apodado “el Chueco”, la delegación del Bienestar eligió a ese poblado para realizar una feria de productos regionales como parte del programa de comunidades sustentables “Sembrando Vida”.

SEMBRADORES.- Según la dependencia federal, los padres Gallo y Morita, como los llamaban los pobladores, eran precisamente sembradores, ya que formaban parte del programa, por ello en las actividades se contempló elaborar un altar de muertos en su honor y rendir un reconocimiento a las fuerzas armadas que han apoyado tras los actos de violencia en la región.