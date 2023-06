--Chihuahua rebasa a Yucatán en apoyos a policías --Tras clausura del casino popular, ¿y la FGR?

INCÓMODO.- El desplante de Dante Delgado a Marko Cortés fue innecesario, incluso para los miembros de la Cámara Nacional la Industria de la Radio y la Televisión resultó incómodo porque ambos fueron sus invitados especiales a la 96 Convención, si bien ya tienen callo con las actitudes de las figuras políticas y no empañó la organización del evento.

MANO.- No pasó de la renuencia del dirigente nacional de MC para saludar al líder del PAN y que en cuanto lo hizo y vio que las cámaras se enfocaban para captar el momento, quitó la mano para que no fuera la foto del día y ya no quiso dirigirle la palabra. Ni que eso definiera alianzas, menos las elecciones de 2024 y sí subrayó que lo cortés no quita lo valiente.

RUMBO.- El panista reiteró que en “Va por México” caben todos los mexicanos y que la responsabilidad es sumarse a la defensa del país para corregir el rumbo y quien no lo haga sólo dividirá el voto opositor. De paso, Marko Cortés mencionó a Maru Campos entre la lista de posibles candidatos(as) a la Presidencia aunque la gobernadora dijo después, que él sabe que ella está dedicada a Chihuahua “y aquí me van a tener que aguantar cuatro años y medio más”.





***





CABALLO.- Quien aprovechó la visita de Dante Delgado fue Alfredo Lozoya —hasta ahora coordinador del partido— al indicar que él aparecerá en las boletas electorales del próximo año. No precisó si se refiere a competir por un escaño en San Lázaro, o considera ser el candidato naranja a la Presidencia pero ya se aclarará, pues el gobernador regiomontano Samuel García ya lleva muchas millas avanzadas en ese tema.





***





DELANTERA.- Yucatán, que presumía ofrecer las mayores prestaciones y mejores salarios para sus policías ya fue rebasado por Chihuahua, aseguró ayer la mandataria estatal al entregar las llaves de sus casas y cheques de apoyo para enganches de viviendas a agentes de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

POLICÍAS.- Lo anterior se suma a beneficios que se han ido aplicando en la actual administración para profesionalizar a los elementos, otorgarles becas académicas a sus hijos, seguros de vida e incentivos salariales. Un esquema con el cual, Mauricio Vila ya no podrá asegurar que en este aspecto, su entidad es la referente a nivel nacional.





***





CÁMARAS.- La administración municipal ha trabajado de cerca con las cámaras empresariales para impulsar el balance trabajo-familia; ahora se sumaron Fechac, el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, Index y CMIC para estrechar una alianza a través del DIF Municipal con el fin de sensibilizar a directivos y colaboradores de las empresas sobre los beneficios de esta política laboral.

EQUILIBRIO.- Finalmente es un ganar–ganar para todos, mientras más se integren prácticas para equilibrar la vida laboral, personal y familiar será mayor la armonía social y por ende, aumentará la productividad y competitividad para las empresas.

MANCUERNA.- Coparmex, Canaco y Canacintra ya le entraron a esta estrategia que es parte del enfoque del alcalde capitalino Marco Bonilla para gobernar con una perspectiva que le dé dignidad a las familias, asunto en el que sin duda también se nota la mano de su esposa Karina Olivas, quien ha hecho un trabajo puntual y de impacto en la materia.





***





CASINO.- Hablando de la ciudad de Chihuahua y la información publicada sobre un casino clandestino que operaba en el Mercado Popular de la Zona Centro, ayer acudieron inspectores de Gobernación Estatal para clausurarlo pero quien brilló por su ausencia fue el personal de la Fiscalía General de la República.

FGR.- Es la autoridad federal, la que tendría que decomisar las 52 máquinas tragamonedas del establecimiento ubicado en la calle Cuarta, entre Ángel Trías y Niños Héroes; lo que Gobernación Estatal pudo hacer fue intervenir por la irregularidad de operar de manera clandestina, sin embargo, turnó a la FGR toda la información para que haga cumplir el Reglamento Federal de Juegos y Sorteos.





***





ADELANTAN.- Con el ímpetu y entusiasmo de las Jornadas Villistas 2023 y el centenario luctuoso del general Francisco Villa, el alcalde de Parral César Peña y el secretario de Turismo, Edibray Gómez le pusieron otra cereza al pastel al anunciar que el Congreso del Estado realizará una sesión ordinaria el próximo 20 de julio, en el marco de las festividades.

SESIÓN.- Desde la Torre Legislativa no obstante, se hizo hincapié en que todavía no es un hecho, se está gestionando y es probable que así sea pero aún no está confirmado y cuando así sea, la información saldrá del Congreso. De ser así, como lo expuso el presidente municipal se les recibirá en el Pabellón Revolucionario.