-Chihuahua se suma a la fuerza anti-AMLO-Reto titánico para Hernández Borja-Corral y la reforma electoral

COMUNISMO.- Sin duda el presidente, Andrés Manuel López Obrador, está despertando viejos odios contra el comunismo que parecían dormidos en los mexicanos, poco a poco es más notoria la presencia de mensajes de la ciudadanía en contra del Gobierno de la 4T y su relación, cercanía y similitud al ya conocido y fallido sistema socialista y comunista, que de éste último varios líderes de Morena han dejado entrever su idolatría, basta con ver sus redes sociales.



RECHAZO.- Ayer fue muestra de ello al presentarse una expresión de rechazo a las decisiones y políticas que ha asumido la Federación, esto a través de caravanas en más de 100 ciudades del país, donde Chihuahua no fue la excepción, haciéndose presente en Juárez, Chihuahua, Delicias y Cuauhtémoc, si bien es cierto no es la primera vez que se convoca a algo similar cada vez son más los ciudadanos que se suman a ello, aunque también vale decirlo, todo presidente es señalado, criticado y etiquetado.





FUERZAS.- Lo cambios recientes ocurridos dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal muestran un movimiento interno por demás interesante, que inició tras la salida de Óscar Aparicio de la corporación estatal, lapso en el que se ha dado un reacomodo de fuerzas que permitieron a su titular, Emilio García Ruiz, tomar el control de la totalidad de las áreas de esa dependencia.



RELEVO.- Ayer se conoció el relevo en la titularidad de la Policía Vial que estaba a cargo de Javier Palacios Reyes y que ahora recaerá en manos de Carlos Gabriel Hernández Borja, quien se desempeñaba ya en la Policía Vial como coordinador de delegaciones.



RELEVO I.- Javier Palacios es oriundo de Juárez y al igual que en Chihuahua, en la frontera no dejó un buen sabor de boca en su administración, sin embargo, algo que lo mantiene “vivo” en el gabinete de seguridad es su representación política, pues al ser de Acción Nacional lo blinda para mantenerse en la nómina del Estado.



CAMBIOS.- No ha sido el único cambio ocurrido en esa corporación, pues los movimientos en esa dependencia iniciaron casi a mediados de este mes que termina, con la llegada de María Luisa Villalba Guangorena, como jefa del Destacamento Vial; un cargo que por primera vez desempeña una mujer, al ser nombrada directamente por el secretario García Ruiz.



DELEGADO.- Desde hace casi 8 meses la mayoría de los agentes y algunos funcionarios de los tres niveles de Gobierno ya querían, o hacían proyectos con el entonces delegado Carlos Borja, quien incluso hace unos meses estuvo coordinándose con el diputado Miguel La Torre para eliminar las infracciones en amarillo.



DIRECTOR.- Ésa y una decena de acciones más hicieron, pues ya la mayoría hasta lo consideraba el director de Vialidad, toda vez que tiene más conocimientos en materia de seguridad vial, que un funcionario institucional que no conocía la forma de controlar y dirigir una de las corporaciones más demandantes.



CORRUPCIÓN.- Recordemos que Vialidad no es sólo un área de infracciones o expedición de licencias, sino que es una de las más grandes áreas de corrupción, abusos de diversas índoles y por supuesto la atención diaria de accidentes y demás eventualidades.



EXTORSIÓN.- Se dice corrupción porque ya se ha denunciado el grupo nocturno que se “acopla” para hacer extorsiones para depositarlas a cuentas bancarias y en caso de abusos, por años han salido caso tras caso de agentes que cometen una serie de faltas, inclusive de índole sexual y una lista más que han llegado a publicarse en medios de comunicación.



TITÁNICA.- La tarea no es fácil para el nuevo director de la Policía Vial, Carlos Borja, pero por lo menos la mayoría piensa que con este cambio ahora sí habrá coordinación para poder trabajar de la mano como una corporación de seguridad y vial, pues como hay malos elementos también existe una gran lista de colaboradores reconocidos por su labor.



BANCARIA.- Palacios Reyes estará ahora a cargo de la Dirección de Seguridad Bancaria y Comercial, ahora sí que los negocios deben ponerse a llorar, si es que el comisionado Álvaro Serrano sigue aceptando la mala reputación del exdirector de Vialidad y por supuesto su ignorancia para ocupar un cargo de seguridad.



DEBATE.- Ayer, el gobernador Javier Corral anticipó nuevamente la presentación del proyecto de reforma a la Ley Electoral del Estado; vía Twitter dijo que se iniciará en Chihuahua durante los próximos días “un debate trascendental y necesario para la vida democrática del país”, algo que llamó mucho la atención, pues al parecer hay una visión de que estos cambios también tengan un impacto en la vida de los partidos a nivel nacional.



REFORMA.- En la publicación desglosa lo que considera esencial de la reforma, pues dijo que se trata de una apuesta en serio por la participación ciudadana, sin ases bajo la manga, ni con dedicatorias grupales o partidistas, para que mediante elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias los partidos elijan a sus candidatos.



VOTACIÓN.- Son abiertas, detalla, pues además de los militantes se permite la participación de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, que sólo podrán elegir a un precandidato; además serían simultáneas, pues se considera un solo día de elección para todos los partidos y candidatos independientes; en el que los electores sufragan en un mismo centro de votación.

ELECCIÓN.- Y se consideran obligatorias para el caso de partidos y candidatos independientes, que tendrán que participar en este proceso como condición previa para permitirles el paso a la elección constitucional; que si bien es cierto habla de las primarias no tocó el tema en cuanto a la segunda vuelta, pues se ha dicho beneficiaria al aspirante y hoy senador, Gustavo Madero.



ELECCIÓN I.- La publicación agrega que se trata de veneno puro contra la corrupción, las encuestas infladas, las candidaturas basadas en estructuras del poder, o la utilización de recursos públicos y a la vez permitirá ampliar el universo de electores y ofrecer “piso más parejo”.



HISTORIA.- En su exposición destaca que se desea volver a ser pauta y esfuerzo pionero en la democratización de México, como cuando se impulsó la transición en la década de los 80 y en la actualidad, con el combate a la corrupción política, pues se tiene el interés de recuperar la confianza ciudadana de los partidos. Por lo anterior, es de suponer que todo está listo y que, incluso, ya se tiene programada la cita para su presentación ante el Legislativo, que a decir de muchos será el jueves.



BAR.- Aún no inicia la aplicación del semáforo epidemiológico y en Ciudad Juárez, localidad que tiene la mayor cantidad de contagios y muertes por Covid-19, ya hay quienes se prestan a tratar de ejercer presión a las autoridades con la intención de reabrir los bares, sin importarles el estado de la pandemia, así como la salud y la vida de los ciudadanos.



BAR I.- Convenientemente olvidan que los bares no se encuentran dentro de las actividades catalogadas como esenciales en el decreto publicado por el Gobierno Federal y que sólo estará permitida su operación cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en color amarillo y con aforo condicionado para evitar la propagación del virus.