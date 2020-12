--Cierran filas por Madero --Morenos apuestan a división del PAN

FILAS.- La reunión de los principales aspirantes del PAN a la alcaldía de Chihuahua con Gustavo Madero, nos dicen, causó escozor y preocupación entre los capitanes del equipo de la alcaldesa Maru Campos Galván, que al parecer ven mermadas sus posibilidades de negociación con los liderazgos que moverán las piezas en las elecciones internas en ese partido.

FILAS I.- Tras el encuentro del fin de semana, que aseguran no fue sólo una tarde de café, sino la consolidación de una alianza que fortalece la figura y el proyecto de Gustavo Madero a la candidatura del PAN por el gobierno del estado, y en la que se alinean aspirantes a la alcaldía de Chihuahua, entre ellos los diputados Fernando Álvarez, Miguel La Torre y Miguel Riggs, así como Roberto Lara y Amín Anchondo, todos con un capital político suficiente para transformarlos en votos de militantes a favor del hoy senador con licencia.

FILAS II.- En el caso del líder del Congreso local Fernando Álvarez y del legislador Miguel La Torre, ya se sabía de la unión al proyecto de Madero, pues fueron los primeros en sumarse; luego también han trascendido las reuniones entre “el Pony” Lara, La Torre y Riggs, quienes por cierto están en el acuerdo para que el PAN elija el método para sacar al candidato que les sea más competitivo al exterior, en la ciudad.

CARTAS.- Con este acuerdo, comentan, el equipo de la alcaldesa capitalina, que tiene dos cartas para la alcaldía, Marco Bonilla y Jorge Soto, considera casi imposible el intentar acuerdos con algunos de ellos, y mucho menos con el tercer aspirante, Carlos Borruel, pues señalan que el trato que Campos Galván ha dado a la regidora Mónica Borruel abrió una brecha irreconciliable entre ellos.

RECICLE.- Desde luego que del equipo de Maru reviraron a esta reunión, quienes aseguran no es nada nuevo, por lo contrario, es un recicle, quienes dicen que ninguno de los aspirantes desea elección interna pues –aseveran- no les alcanzaría para una contienda entre la militancia; al grado de decirles que están atenidos a Madero, pero que finalmente el senador con licencia tampoco cuenta con los votos suficientes en la entidad, mismo que solicitó al CEN fuera por método de designación y no de elección, veamos si finalmente el CEN azul se pronuncia respecto a esta solicitud.

FOTO.- Por cierto ayer fue duramente criticado el exalcalde Juan Blanco por la volatilidad de sus proyectos, pues primero buscó ser el candidato de Morena por la ciudad de Chihuahua, luego se fue con el senador Cruz Pérez Cuéllar, después con la alcaldesa Maru Campos y ayer finalmente decidió sumarse al proyecto de Marco Bonilla, director de Desarrollo Humano del Municipio y aspirante al Ayuntamiento de Chihuahua.

DELEGADO.- El senador de Morena y actual delegado del CEN aquí, José Ramón Enríquez, se dice convencido de que el próximo gobernador del estado de Chihuahua será emanado del partido guinda, no sólo por los excelentes perfiles –dijo- que se registraron el pasado sábado, sino la fuerza que la 4T ha tomado en todo el país, pero sobre todo en esta entidad que anteriormente era o del PRI o del PAN.

PLEITO.- Se le vio muy contento y muy entusiasta en un reconocido café del Centro de la ciudad, donde se reunió con algunos morenistas, sin perder la oportunidad de llamarlos a la unidad y de no caer en los errores del PAN, quienes, refirió, no tendrán oportunidad en 2021 “por el terrible desempeño de Javier Corral”, quien se ha dedicado toda la administración a politizar los problemas de la gente y a señalar a diestra y siniestra, ya no sólo a sus opositores sino hasta a la gente de su mismo partido.

MENSAJE.- Ayer precisamente el aspirante a la gubernatura, Rafael Espino, enfatizaba que Morena debe tomar como base la militancia de los aspirantes para que puedan pasar a la siguiente fase, mensaje desde luego dirigido a Armando Cabada, alcalde de Juárez que este fin de semana presentó su registro como aspirante morenista a la primera magistratura.

MENSAJE I.- Luego, y dicho sea de paso, aseguró que la candidatura no debería de ser una elección de popularidad –mensaje enviado a Cruz Pérez Cuéllar- sino de analizar y observar los proyectos que se han ido presentando en los últimos meses en función de una mejora a Chihuahua, que hay que decirlo, Espino ha sido el único de los aspirantes de Morena que ha aterrizado ideas y proyectos, además de iniciar ya un análisis serio en las principales problemáticas que adolecen en el estado grande.